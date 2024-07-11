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Диетолог Соломатина: горький шоколад вреден для детей из-за кофеина
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Диетолог Соломатина: горький шоколад вреден для детей из-за кофеина

В связи с Всемирным днем шоколада диетолог Елена Соломатина объяснила, почему горький шоколад может быть вредным для детей, но полезным для взрослых. Горький шоколад, содержащий 100% какао, богат антиоксидантами и полифенолами, которые защищают клетки от старения и предотвращают развитие рака, сообщает Вечерняя Москва.

Однако для детей он опасен из-за высокой концентрации кофеина, который нарушает работу рецепторов в нервной системе, так как у детей отсутствует фермент для его расщепления.

Соломатина также подчеркнула важность внимательно следить за составом шоколада, отдавая предпочтение тему, в котором на первом месте указаны какао-бобы.

Фото: flickr.com/John Loo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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