Врач Елена Малышева в передаче "Жить здорово!" заявила, что жгучий перец и горький шоколад усиливают выработку эндорфина, гормона счастья. Эндорфины, вырабатываемые в головном мозге, действуют как внутренние наркотики человека.
Самый значительный выброс эндорфинов происходит при преодолении боли. Жгучий перец содержит капсаицин, который стимулирует выработку эндорфинов и используется как обезболивающее средство. Горький шоколад также способствует увеличению уровня этого гормона. Дополнительно, физические упражнения являются еще одним способом повышения уровня эндорфинов, сообщает News.Ru.
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