Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.