Смешиваю какао и чернослив — получаю десерт для Нового года, который выглядит на миллион

Шоколадный кекс с черносливом — это выпечка, которая пахнет праздником ещё на этапе замешивания теста. В нём одновременно чувствуются какао, кусочки горького шоколада и фруктовая сладость сухофруктов, а лёгкая коньячная нотка делает аромат глубже. Рецепт несложный, но результат выглядит "дорого": плотный, влажноватый кекс с красивым разрезом.

Чем хороша связка "шоколад + чернослив" и зачем здесь алкоголь

Чернослив в шоколадной выпечке работает сразу в двух направлениях. Во-первых, он добавляет естественную сладость и лёгкую кислинку, из-за чего вкус какао кажется насыщеннее. Во-вторых, сухофрукт удерживает влагу, и кекс получается более мягким, не сухим, даже на следующий день.

Коньяк в рецепте нужен не ради крепости, а ради аромата. Он пропитывает чернослив и переносит его вкус в тесто. При выпечке значительная часть спирта улетучивается, но характерная "взрослая" нотка остаётся. При этом сам рецепт допускает замену: можно взять ром, джин или другой похожий напиток, если вы хотите немного иной ароматический профиль.

Чтобы готовка прошла спокойно, заранее продумайте мелочи: масло должно стать мягким при комнатной температуре, яйца лучше брать крупные, а шоколад — горький или тёмный, который не растворится полностью и даст кусочки в мякише.

Ингредиенты и важные детали выбора

Основа здесь классическая для кекса: сливочное масло, сахар, яйца и мука. Масло берут мягкое, потому что именно взбитое масло с сахаром задаёт кексу воздушность. Мука — высшего сорта, её лучше просеять вместе с какао и разрыхлителем, чтобы смесь была однородной и без комков.

Чернослив предпочтительнее крупный, без косточек. Если он слишком сухой и жёсткий, его сначала кратко размягчают кипятком, а уже потом настаивают в коньяке. Шоколад рубят на небольшие кусочки: так он распределится по тесту и будет попадаться в каждом ломтике.

По кухонной части понадобятся: миска, миксер, сито для просеивания, лопатка, нож, форма для кекса и немного масла для смазывания. Удобно иметь и бумагу для выпечки, но это уже по привычке.

Подготовка чернослива: как добиться мягкости и яркого вкуса

Сухофрукты промывают и тщательно обсушивают. Если косточки всё же встречаются, их удаляют. Чернослив режут на небольшие кусочки — можно просто разрезать пополам, а можно измельчить мельче, если хочется более равномерного распределения.

Дальше чернослив заливают коньяком и оставляют на 20-30 минут. Это короткая, но важная пауза: сухофрукт успевает впитать часть жидкости и становится мягче, а тесто потом получает тот самый "конфетный" аромат. Если чернослив очень сухой, сначала на 10 минут его заливают кипятком, воду сливают и только затем добавляют коньяк.

Тесто: почему важно хорошо взбить масло с сахаром

В миске соединяют мягкое сливочное масло и сахар и взбивают миксером до пышности. Этот шаг отвечает за структуру кекса: чем лучше масло "насытится" воздухом, тем более нежным будет мякиш, даже несмотря на какао и шоколад, которые утяжеляют тесто.

Затем по одному добавляют яйца, каждый раз хорошо взбивая. Так масса становится однородной и гладкой, без отслаивания. На этом этапе удобно остановиться и посмотреть на консистенцию: она должна быть светлее и пышнее, чем в начале.

После этого всыпают просеянную смесь муки, какао и разрыхлителя. Перемешивать можно миксером на невысокой скорости — ровно до соединения компонентов. Долго взбивать уже не нужно: в кексе важнее не "переработать" муку, чтобы мякиш не стал плотным.

Добавки: как вмешать шоколад и чернослив, чтобы они не осели

Рубленый шоколад и чернослив добавляют в самом конце. Причём чернослив кладут вместе с коньяком, который остался после настаивания: он дополнительно ароматизирует тесто. Далее всё перемешивают лопаткой, аккуратно, чтобы кусочки распределились равномерно.

Если перемешивать слишком активно, шоколад может начать крошиться, а тесто — потерять часть воздушности. Здесь лучше спокойные движения снизу вверх, пока добавки не "разойдутся" по всей массе.

Выпечка: форма, температура и проверка готовности

Форму смазывают маслом и выкладывают тесто. В рецепте указан ориентир для формы 21×11 см — это удобный размер для классического кекса, который хорошо пропекается за стандартное время. Духовку разогревают заранее до 180 °C.

Выпекают около 40 минут, но точное время зависит от духовки и материала формы. После выпечки кекс можно оставить ещё на 10 минут в выключенной, остывающей духовке — так он "доходит" более мягко и меньше рискует осесть при резком перепаде температур. Затем выпечку охлаждают, аккуратно вынимают из формы и при желании посыпают сахарной пудрой.

Как подать и хранить, чтобы вкус раскрывался лучше

Кекс вкусен сразу после остывания, но часто становится ещё интереснее через несколько часов: шоколадная основа стабилизируется, а чернослив равномернее отдаёт аромат. Нарезайте его, когда он полностью остынет — так ломтики будут ровными, без крошек и разломов.

Для подачи достаточно пудры, но можно подать и с чаем, какао или молоком. Если кекс предназначен для семейного стола, удобно хранить его в контейнере или завернуть в пергамент, чтобы он не пересыхал. Чернослив помогает удерживать влагу, но открытая выпечка всё равно со временем теряет мягкость.

Советы шаг за шагом: как испечь шоколадный кекс с черносливом

Заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно стало мягким. Промойте и обсушите чернослив, удалите косточки, нарежьте кусочками. Залейте чернослив коньяком на 20-30 минут; если он очень сухой, сначала размягчите его кипятком на 10 минут и слейте воду. Порубите горький шоколад на небольшие кусочки. Взбейте масло с сахаром миксером до пышной массы. Добавляйте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Просейте муку, какао и разрыхлитель, вмешайте до однородности. Добавьте чернослив вместе с коньяком и шоколад, аккуратно перемешайте лопаткой. Переложите тесто в смазанную форму. Выпекайте при 180 °C около 40 минут, при желании оставьте в выключенной духовке ещё на 10 минут. Остудите, выньте из формы, посыпьте пудрой при желании.

Популярные вопросы о шоколадном кексе с черносливом

Как выбрать чернослив для кекса?

Лучше брать крупный, мягкий, без косточек. Слишком сухой чернослив стоит предварительно размягчить кипятком, чтобы в готовом кексе он был нежным.

Чем заменить коньяк в рецепте?

Можно использовать ром, джин или другой похожий алкогольный напиток, как в исходном рецепте. Если алкоголь нежелателен, можно ограничиться размягчением чернослива и добавлять его без настаивания, но аромат будет менее выраженным.

Какой шоколад лучше — горький или тёмный?

Горький даст более интенсивный шоколадный профиль и меньше сладости. Тёмный сделает кекс мягче по вкусу и чуть более десертным — это удобно, если чернослив не очень сладкий.

Сколько стоит приготовить такой кекс дома?

Стоимость зависит от цены сливочного масла, шоколада, чернослива и яиц в вашем регионе. Обычно на итог больше всего влияет качество масла и выбранный шоколад.