Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака и шоколад
Собака и шоколад
© NewsInfo.Ru by Марина Черкасова is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 13:09

Доза, после которой не спасают прогулки и рвота: шоколад становится приговором для собаки

Праздничные угощения радуют людей, но для собак некоторые из них могут стать смертельно опасными. Шоколад, который кажется безобидным лакомством, содержит вещество, токсичное для организма животных. Даже небольшое количество способно вызвать тяжёлое отравление и серьёзные последствия. Об этом сообщает Le Mag du Chien.

Почему шоколад опасен для собак

Главную угрозу представляет теобромин — алкалоид, содержащийся в какао-бобах. Человеческий организм успешно перерабатывает это вещество, а вот у собак процесс его выведения происходит крайне медленно. В результате теобромин накапливается в крови и начинает воздействовать на нервную систему, сердце и почки.

Чем выше содержание какао, тем опаснее продукт. Наибольшую концентрацию теобромина содержит тёмный шоколад, который влияет на сердечную мышцу и может вызывать нарушения дыхания. По механизму действия он сопоставим с другими продуктами, вызывающими тяжёлую интоксикацию у животных, — например, шоколад и алкоголь одинаково быстро нарушают работу жизненно важных систем. Даже небольшой кусочек сладости может привести к серьёзным осложнениям.

Опасные дозы шоколада

Токсичность шоколада зависит от его вида, массы тела собаки, возраста и общего состояния здоровья. Щенки и мелкие породы особенно уязвимы, так как их организм хуже справляется с выведением алкалоида. Дополнительный риск создают индивидуальная чувствительность и скрытые проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В среднем смертельная доза теобромина составляет от 90 до 250 мг на килограмм веса. На практике это означает, что опасность возникает при сравнительно небольшом количестве сладости. Если собака съедает более 2 г тёмного шоколада на килограмм массы тела, ситуация становится критической. Около 20 г могут быть смертельно опасны для животного весом 10 кг, а 60 г — для собаки весом 30 кг.

Молочный шоколад содержит меньше теобромина, но также не является безопасным. Угроза появляется при употреблении более 10 г на килограмм веса. Это примерно 100 г для собаки весом 10 кг и 300 г — для более крупного питомца. По степени риска такие продукты сопоставимы с другими блюдами со стола человека, включая вредные продукты для собак, которые часто недооценивают владельцы.

Симптомы отравления

Первые признаки интоксикации обычно проявляются через 2-4 часа после поедания шоколада. Чаще всего страдает пищеварительная система: появляются тошнота, рвота, диарея и кишечные спазмы. Это связано с раздражающим действием теобромина на слизистую желудка.

По мере поступления токсина в кровь возникают нервные симптомы — возбуждение, дрожь, беспокойство, повышенная чувствительность к звукам и свету. Алкалоид обладает и мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию, усиленной жажде и частому мочеиспусканию. В тяжёлых случаях наблюдаются учащённое сердцебиение, нарушения ритма, повышение температуры, судороги и потеря сознания.

Что делать, если собака съела шоколад

Если доза не превышает 2 г тёмного или 10 г молочного шоколада на килограмм веса, серьёзный риск обычно минимален, но за питомцем необходимо внимательно наблюдать. При появлении любых настораживающих симптомов следует без промедления обратиться к ветеринару.

Если количество съеденного шоколада превышает опасный порог, помощь специалиста требуется немедленно. Теобромин достигает максимальной концентрации в крови через 4-5 часов, и организм собаки не способен быстро его вывести. Ветеринар может вызвать рвоту, провести промывание желудка, назначить активированный уголь и поддерживающее лечение для стабилизации состояния животного.

Шоколад остаётся одной из самых распространённых причин пищевых отравлений у собак, особенно в праздничные дни. Лучшей профилактикой остаётся простое правило — не делиться с питомцем едой с человеческого стола и выбирать лакомства, разработанные специально для собак.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эти звуки под водой никто не воспринимал всерьёз — оказалось, рыбы так общаются постоянно 02.02.2026 в 18:16

Учёные научились различать виды рыб по звукам, которые они издают в рифах. Открытие меняет подход к изучению морской жизни и её защите.

Читать полностью » Кошка много спит, но не расслабляется — скрытая проблема зимнего периода 02.02.2026 в 17:34

Зимой кошка лишается уличных стимулов: простые инженерные приёмы — полки, когтеточки, ротация игрушек и кормушки-головоломки — возвращают интерес и снижают стресс.

Читать полностью » Идея 02.02.2026 в 13:33

Перед покупкой второго питомца оцените территориальность, возраст и реакцию на перемены — некоторые кошки прячутся, теряют аппетит или начинают чрезмерно вылизываться.

Читать полностью » Короткая шерсть у собак создаёт иллюзию безопасности — под ней проблемы копятся месяцами 02.02.2026 в 12:15

Короткая шерсть не отменяет ухода. Почему расчёсывание и внимательный осмотр важны даже для «неприхотливых» собак и как это влияет на их здоровье.

Читать полностью » Пёс боится каждой встречной собаки — выдают мелкие сигналы, которые многие пропускают 01.02.2026 в 20:55

Собака пугается любой встречной собаки на прогулке и тянет поводок? Разбираем причины тревоги и шаги, которые помогут вернуть спокойствие.

Читать полностью » Кошка перестала играть — дом стал слишком тихим: первый звоночек, который редко воспринимают всерьёз 01.02.2026 в 15:47

Не все кошки обожают игрушки и активные игры. Когда спокойствие — норма, а когда повод насторожиться, и как помочь питомцу сохранить интерес к движению.

Читать полностью » Сырая рыба для кошки кажется полезной — но этот эффект накапливается и бьёт по здоровью позже 01.02.2026 в 14:26

Сырая рыба кажется полезным угощением, но у кошек она может вызывать дефицит витамина B1 и проблемы с самочувствием. Что советует ветеринар?

Читать полностью » Выглядит как дикая рысь, ведёт себя как лучший друг: мейн-кун сломал семейные страхи 01.02.2026 в 11:54

Мейн-кун сочетает внушительные размеры, спокойный характер и сложную историю породы. Рассказываем, чем он покоряет семьи и заводчиков.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Абонементы пылятся, форма стареет: три простых решения, после которых тренировки становятся привычкой
Красота и здоровье
Заколка-крабик делает образ “как у IT-girl” — но у неё есть неприятный побочный эффект
Наука
Лёд оказался не таким твёрдым, как казался: микрослой воды десятилетиями скрывал секрет кристаллов
Садоводство
Осень упущена, но паниковать рано: эти цветочные бомбы запускают весну прямо посреди зимы
Наука
Учёные зафиксировали у человека способность к дистанционному осязанию — UCL
Авто и мото
Honda выпустила самый доступный кроссовер WR-V — но главный козырь спрятан не в цене
Туризм
“Страна внутри другой страны” прячется в Узбекистане — о Каракалпакстане почти никто не слышал
Недвижимость
Этот натуральный утеплитель в 2026 году вытесняет стекловату — дом становится тише и теплее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet