Доза, после которой не спасают прогулки и рвота: шоколад становится приговором для собаки

Праздничные угощения радуют людей, но для собак некоторые из них могут стать смертельно опасными. Шоколад, который кажется безобидным лакомством, содержит вещество, токсичное для организма животных. Даже небольшое количество способно вызвать тяжёлое отравление и серьёзные последствия. Об этом сообщает Le Mag du Chien.

Почему шоколад опасен для собак

Главную угрозу представляет теобромин — алкалоид, содержащийся в какао-бобах. Человеческий организм успешно перерабатывает это вещество, а вот у собак процесс его выведения происходит крайне медленно. В результате теобромин накапливается в крови и начинает воздействовать на нервную систему, сердце и почки.

Чем выше содержание какао, тем опаснее продукт. Наибольшую концентрацию теобромина содержит тёмный шоколад, который влияет на сердечную мышцу и может вызывать нарушения дыхания. По механизму действия он сопоставим с другими продуктами, вызывающими тяжёлую интоксикацию у животных, — например, шоколад и алкоголь одинаково быстро нарушают работу жизненно важных систем. Даже небольшой кусочек сладости может привести к серьёзным осложнениям.

Опасные дозы шоколада

Токсичность шоколада зависит от его вида, массы тела собаки, возраста и общего состояния здоровья. Щенки и мелкие породы особенно уязвимы, так как их организм хуже справляется с выведением алкалоида. Дополнительный риск создают индивидуальная чувствительность и скрытые проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В среднем смертельная доза теобромина составляет от 90 до 250 мг на килограмм веса. На практике это означает, что опасность возникает при сравнительно небольшом количестве сладости. Если собака съедает более 2 г тёмного шоколада на килограмм массы тела, ситуация становится критической. Около 20 г могут быть смертельно опасны для животного весом 10 кг, а 60 г — для собаки весом 30 кг.

Молочный шоколад содержит меньше теобромина, но также не является безопасным. Угроза появляется при употреблении более 10 г на килограмм веса. Это примерно 100 г для собаки весом 10 кг и 300 г — для более крупного питомца. По степени риска такие продукты сопоставимы с другими блюдами со стола человека, включая вредные продукты для собак, которые часто недооценивают владельцы.

Симптомы отравления

Первые признаки интоксикации обычно проявляются через 2-4 часа после поедания шоколада. Чаще всего страдает пищеварительная система: появляются тошнота, рвота, диарея и кишечные спазмы. Это связано с раздражающим действием теобромина на слизистую желудка.

По мере поступления токсина в кровь возникают нервные симптомы — возбуждение, дрожь, беспокойство, повышенная чувствительность к звукам и свету. Алкалоид обладает и мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию, усиленной жажде и частому мочеиспусканию. В тяжёлых случаях наблюдаются учащённое сердцебиение, нарушения ритма, повышение температуры, судороги и потеря сознания.

Что делать, если собака съела шоколад

Если доза не превышает 2 г тёмного или 10 г молочного шоколада на килограмм веса, серьёзный риск обычно минимален, но за питомцем необходимо внимательно наблюдать. При появлении любых настораживающих симптомов следует без промедления обратиться к ветеринару.

Если количество съеденного шоколада превышает опасный порог, помощь специалиста требуется немедленно. Теобромин достигает максимальной концентрации в крови через 4-5 часов, и организм собаки не способен быстро его вывести. Ветеринар может вызвать рвоту, провести промывание желудка, назначить активированный уголь и поддерживающее лечение для стабилизации состояния животного.

Шоколад остаётся одной из самых распространённых причин пищевых отравлений у собак, особенно в праздничные дни. Лучшей профилактикой остаётся простое правило — не делиться с питомцем едой с человеческого стола и выбирать лакомства, разработанные специально для собак.