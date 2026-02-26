Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Цветочный мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 4:57

Скорлупа в мёде: научное исследование, которое способно изменить пищевую промышленность Бразилии

В лабораториях Сан-Паулу, где влажный тропический воздух смешивается с густым ароматом свежесобранного мёда и ферментированных какао-бобов, бразильские исследователи столкнулись с глобальной проблемой: ежегодно миллионы тонн скорлупы от производства шоколада просто выбрасывают, загрязняя почву и воду. Но вместо свалки они увидели сокровище — источник кофеина, теобромина и антиоксидантов, способных преобразить скромный мёд бесжальных пчёл в элитный продукт с шоколадным букетом.

Команда из Государственного университета Кампинаса применила ультразвук как невидимый молот, дробящий клеточные стенки оболочек, словно кавитационные пузырьки в океанских волнах разрушают кораллы. Получившийся "шоколадный мёд" не только богаче фенолами для борьбы с воспалениями, но и экологичен, соответствуя принципам зелёной химии — без токсичных растворителей.

Этот подход напоминает, как органические соединения на Марсе заставляют пересмотреть абиогенные теории: отходы могут таить жизнь и пользу, если применить правильный "детективный" фильтр науки.

"Превращение сельскохозяйственных отходов в биоактивные добавки — это не просто инновация, а шаг к циркулярной экономике. Антиоксиданты из какао-скорлупы усиливают мёд, делая его суперфудом, сравнимым по пользе с экзотическими ягодами, но на базе местных ресурсов".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Превращение отходов какао в шоколадный мёд

Скорлупа какао-бобов, обычно бесполезный отброс шоколадных фабрик, содержит теобромин и кофеин — алкалоиды, полезные для сердца, словно природные бета-блокаторы. Исследователи смешали её с мёдом от бесжальных пчёл видов вроде Tetragonisca angustula или Scaptotrigona postica, чей продукт менее вязок и богаче водой, идеален как "зелёный растворитель". Результат: мёд с усиленными антиоксидантами, где фенолы борются с окислительным стрессом, подобно тому, как мозг управляет аппетитом, маскируя вредные импульсы пользой.

Дегустации уже намекают на шоколадный оттенок вкуса — от лёгкой горечи до насыщенного букета, в зависимости от пропорций. Формальные тесты впереди, но публикация в ACS Sustainable Chemistry & Engineering с обложкой подтверждает потенциал: не только еда, но и косметика, где кофеин тонизирует кожу.

Фелипе Браганьоло, ведущий автор, запатентовал метод с INOVA UNICAMP, ища партнёров для рынка. Это как алхимия: отбросы в золото, где биоразнообразие Бразилии — ключ.

Ультразвуковая экстрация: магия микропузырьков

Ультразвук — это не громкий шум, а зонда-генератор, создающий кавитацию: пузырьки implodят при 5000 К, разрывая клетки скорлупы быстрее химии. Соединения мигрируют в мёд, повышая его ценность. Метод зелёный, без отходов, оценён Path2Green на +0,118 по 12 принципам.

"Ультразвук революционизирует пищевую науку, превращая мёд в универсальный экстрагент. Это ускорит zero-waste производство, от шоколада до лекарств, вдохновляя малый бизнес на инновации".

эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Тестировали мёд пяти видов, оптимизируя на Scaptotrigona postica. Процесс адаптивен к климату, повышая срок хранения за счёт уничтожения бактерий — без пастеризации.

Устойчивость и взгляд в будущее

Проект подчёркивает локальность: мёд от бесжальных пчёл сохраняет биоразнообразие, скорлупа от CATI Сан-Паулу. Через 10 лет это станет нормой в high-end кухне и косметике, где антиоксиданты защитят, как магнитное поле Земли от радиации. Будущие тесты: микробиология, другие отходы.

Маурисио Ростаньо видит кооперативы: какао + мёд = премиум-продукт. Рациональный фильтр науки отсекает мифы, оставляя факты пользы.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что даёт шоколадный мёд здоровью? Антиоксиданты, кофеин, теобромин — поддержка сердца, против воспалений.
  • Безопасен ли ультразвук для мёда? Да, разрушает бактерии, продлевает хранение без химии.
  • Доступен ли продукт? Патент на лицензию, скоро рынок через партнёров UNICAMP.
  • Подходит ли для косметики? Идеален: кофеин тонизирует, фенолы увлажняют.
  • Почему бесжальные пчёлы? Их мёд — лучший растворитель, устойчив к региону.
Проверено экспертом: научные открытия, устойчивые технологии Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

