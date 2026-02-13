Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 16:29

Шоколадное печенье с отпечатком в форме сердца покоряет с первого взгляда — готовится за 10 минут

Накануне Дня святого Валентина многие ищут угощение, которое выглядит эффектно, но не требует часов у плиты. Шоколадное печенье с отпечатком пальца в форме сердца решает эту задачу без лишних сложностей. Минимум шагов, понятные ингредиенты и узнаваемый романтичный жест делают его универсальным вариантом для праздника. Об этом сообщает издание Delish.

Простая идея с праздничным настроением

Это печенье не требует особых навыков и подойдёт даже тем, кто редко печёт. В основе — шоколадное тесто с насыщенным какао-вкусом, а акцентом становится яркий джем, который заполняет углубление в форме сердца. Именно этот небольшой визуальный приём превращает обычное домашнее печенье в тематическое угощение ко Дню всех влюблённых.

Дополнительный плюс рецепта — скорость. На подготовку уходит около 10 минут, а выпечка занимает не больше четверти часа. За это время можно подготовить сервировку или упаковать печенье в коробку, если оно предназначено в подарок.

Почему это печенье любят готовить снова и снова

Рецепт рассчитан примерно на две дюжины штук, что удобно и для домашнего чаепития, и для угощения коллег или друзей. Джем можно варьировать по вкусу — классически используют малиновый или клубничный, но подойдёт и вишнёвый, и смородиновый. За счёт этого вкус легко адаптировать, не меняя саму технологию.

Шоколадное тесто остаётся мягким внутри и слегка упругим по краям, а джем добавляет сладко-кислый контраст. В результате печенье получается не приторным, а сбалансированным, что особенно важно для десертов к праздникам.

Полноценный рецепт печенья My Heart

Ингредиенты (примерно на 24 печенья):

  1. 180 г пшеничной муки
  2. 6 ст. л. несладкого какао-порошка
  3. 1/2 ч. л. разрыхлителя
  4. 1/2 ч. л. кошерной соли
  5. 170 г несолёного сливочного масла, размягчённого
  6. 100 г сахара
  7. 1 крупное яйцо
  8. 1 ч. л. ванильного экстракта
  9. 80-90 г малинового или клубничного джема

Как готовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C и установите решётки в верхней и нижней трети.
  2. В средней миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль.
  3. В большой миске взбейте масло с сахаром до кремовой текстуры. Добавьте яйцо и ваниль, затем вмешайте сухие ингредиенты до однородности.
  4. Ложкой для печенья выложите порции теста на противни с пергаментом, скатайте в шарики.
  5. Сделайте отпечаток мизинцем под углом, затем второй — навстречу первому, формируя сердце.
  6. Наполните углубление небольшим количеством джема.
  7. Выпекайте 10-12 минут, меняя противни местами в середине процесса.
  8. Остудите печенье на решётке около 10 минут перед подачей.

Универсальное угощение без лишних усилий

Такое печенье легко вписывается в праздничную атмосферу и не требует сложного декора. Его можно подать к чаю, упаковать в коробку с ленточкой или использовать как съедобное дополнение к открытке. Простота рецепта делает его особенно привлекательным в преддверии праздников, когда хочется больше внимания уделить близким, а не сложной выпечке.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

