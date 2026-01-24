Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:35

Шоколад пугающе побелел — но паниковать рано: странный налёт появляется из-за ошибки хранения

Белый налёт на шоколаде возникает из-за миграции жира и сахара — PopSci

Белый налёт на шоколаде часто настораживает и создаёт ощущение, что продукт испортился. На практике в большинстве случаев это не связано ни с плесенью, ни с опасными изменениями. Причина кроется в том, как ведут себя сахар и жиры внутри шоколада при хранении. Об этом сообщает PopSci.

Почему шоколад меняет цвет

Шоколад выглядит плотным и однородным, но его внутренняя структура намного сложнее. Он состоит из частиц какао, кристаллов сахара и, в случае молочного шоколада, сухого молока, объединённых какао-маслом. Эта система чувствительна к температуре и влажности. При нарушении баланса отдельные компоненты начинают мигрировать, из-за чего поверхность теряет блеск и покрывается белёсым налётом.
Такой процесс называют "цветением" шоколада. Он бывает двух видов — сахарным и жировым, и механизмы их появления различаются.

Сахарное цветение и роль влаги

Сахарное цветение чаще всего возникает после контакта с холодом. Если достать шоколад из холодильника и оставить без упаковки, на поверхности образуется конденсат. Вода растворяет сахар, а после испарения влаги он кристаллизуется заново, образуя тонкий белый слой.
Этот эффект хорошо знаком пищевым технологам и связан с тем, как сахара меняют свои физические свойства. Похожие процессы перекристаллизации изучаются и при создании альтернативных подсластителей, где важно контролировать структуру кристаллов, как это происходит в исследованиях о том, как снижается калорийность сахара.
Вкус при этом практически не страдает, а сам налёт остаётся лишь визуальным дефектом.

"Хорошо упаковывайте шоколад для хранения в холодильнике или морозильной камере, а затем давайте ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем разворачивать", — советует профессор пищевых технологий Ричард Хартел из Университета Висконсина.

Жировое цветение и кристаллы какао-масла

Жировой налёт может появиться и без холодильника. Достаточно, чтобы шоколад ненадолго нагрелся, а затем остыл. В этом случае меняется структура какао-масла — ключевого компонента шоколада.
Молекулы жира способны формировать несколько кристаллических форм. Производители стремятся получить форму V, которая придаёт шоколаду блеск и характерное таяние. Со временем или при повышенной температуре она может перейти в более стабильную форму VI. Такие кристаллы рассеивают свет, и поверхность выглядит сероватой и матовой.
Поведение жиров и их способность образовывать устойчивые структуры изучаются не только в пищевой химии, но и в фундаментальных работах о том, как жирные кислоты формируют системы в разных средах.

Почему одни шоколадки белеют чаще других

Не весь шоколад реагирует одинаково. Исследования показывают, что изделия с микроскопически неровной поверхностью чаще подвержены жировому цветению. Мелкие трещины создают дополнительные точки роста для кристаллов жира.
Особенно уязвимы конфеты с начинкой. Жидкие жиры изнутри постепенно проникают в шоколадную оболочку, ускоряя изменения и делая продукт мягким и липким.

История с шоколадным печеньем

Небольшая пекарня на Западном побережье столкнулась с тем, что шоколадная крошка в печенье покрывалась белым налётом уже через сутки. Ричард Хартел выяснил, что проблема была в рецептуре теста.
В нём оказалось недостаточно жира, который обычно мигрирует в шоколад во время выпечки и влияет на охлаждение какао-масла. После корректировки рецепта процесс цветения прекратился, а текстура печенья стала привычно мягкой и тягучей.

Что в итоге происходит с шоколадом

Побеление шоколада связано с перемещением молекул сахара или жира и в большинстве случаев остаётся лишь эстетической проблемой. Если налёт поверхностный, вкус продукта практически не меняется.
Опасность возникает только у очень старого шоколада, когда появляются признаки глубокой порчи. В обычных условиях белый налёт — это сигнал не о вреде, а о тонких физических процессах, происходящих внутри любимого десерта.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

