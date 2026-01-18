Скрытая эпидемия: почему жителям аграрных регионов грозит болезнь Паркинсона

Пестицид, который десятилетиями применяют в сельском хозяйстве, оказался связан с риском тяжелого нейродегенеративного заболевания. Новое исследование объединило наблюдения за людьми и эксперименты на животных, чтобы проследить возможный механизм этого влияния. Результаты указывают на скрытую угрозу, не связанную с прямым повреждением нейронов. Об этом сообщает журнал Molecular Neurodegeneration.

Пестицид с долгой историей применения

Хлорпирифос используют в аграрной отрасли с 1960-х годов для защиты растений от насекомых. В США его бытовое применение было запрещено около 20 лет назад, однако в коммерческом сельском хозяйстве вещество продолжает применяться. Это означает, что жители аграрных регионов и сельскохозяйственные рабочие могут подвергаться его воздействию на протяжении многих лет, как и в случае с другими широко применяемыми агрохимикатами.

Болезнь Паркинсона развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин — нейромедиатор, отвечающий за контроль движений. По мере утраты этих клеток у пациентов появляются тремор, мышечная скованность и нарушения равновесия. Причины болезни до конца не ясны, и все больше данных указывает на роль факторов окружающей среды.

Эпидемиологические данные из Калифорнии

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали материалы проекта Parkinson's Environment and Genes, включающего данные жителей трех сельскохозяйственных районов Центральной долины Калифорнии. В исследование вошли сведения о 829 пациентах с болезнью Паркинсона и 824 здоровых добровольцах.

Эти данные сопоставили с государственными отчетами об использовании пестицидов, которые ведутся с 1974 года. Такой подход позволил оценить кумулятивное воздействие хлорпирифоса за длительный период. Анализ показал, что у людей с максимальным уровнем контакта с этим инсектицидом риск развития болезни Паркинсона был более чем в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто практически не подвергался его воздействию, что согласуется с более ранними наблюдениями о влиянии среды на нейродегенерацию.

Эксперименты на животных

Чтобы проверить, способен ли хлорпирифос непосредственно влиять на нервную систему, исследователи провели опыты на мышах. Животных в течение 11 недель подвергали воздействию аэрозоля пестицида. После этого у грызунов начали фиксироваться двигательные нарушения, напоминающие симптомы болезни Паркинсона.

Анализ тканей мозга показал потерю около 26% дофаминовых нейронов в черной субстанции — области, которая наиболее сильно страдает при этом заболевании. Одновременно в мозге накапливался патологический белок альфа-синуклеин и проявлялись признаки воспалительного процесса.

Нарушение клеточной "системы очистки"

Для уточнения молекулярного механизма ученые использовали данио-рерио. Эти эксперименты показали, что хлорпирифос блокирует аутофагию — процесс, с помощью которого клетки избавляются от поврежденных белков и органелл. При сбое этой системы токсичные соединения, включая альфа-синуклеин, начинают накапливаться и со временем приводят к гибели нейронов.

Дополнительные тесты позволили сделать важный вывод: пестицид не убивает нервные клетки напрямую. Его действие связано с нарушением механизмов клеточного обслуживания, что запускает цепочку патологических изменений. Эти результаты усиливают аргументы в пользу пересмотра подходов к использованию хлорпирифоса и подчеркивают значение экологических факторов в развитии нейродегенеративных заболеваний.