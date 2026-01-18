Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Память и работа мозга
Память и работа мозга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 4:11

Скрытая эпидемия: почему жителям аграрных регионов грозит болезнь Паркинсона

Пестицид хлорпирифос повышает риск болезни Паркинсона в 2,5 раза — Molecular Neurodegeneration

Пестицид, который десятилетиями применяют в сельском хозяйстве, оказался связан с риском тяжелого нейродегенеративного заболевания. Новое исследование объединило наблюдения за людьми и эксперименты на животных, чтобы проследить возможный механизм этого влияния. Результаты указывают на скрытую угрозу, не связанную с прямым повреждением нейронов. Об этом сообщает журнал Molecular Neurodegeneration.

Пестицид с долгой историей применения

Хлорпирифос используют в аграрной отрасли с 1960-х годов для защиты растений от насекомых. В США его бытовое применение было запрещено около 20 лет назад, однако в коммерческом сельском хозяйстве вещество продолжает применяться. Это означает, что жители аграрных регионов и сельскохозяйственные рабочие могут подвергаться его воздействию на протяжении многих лет, как и в случае с другими широко применяемыми агрохимикатами.

Болезнь Паркинсона развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин — нейромедиатор, отвечающий за контроль движений. По мере утраты этих клеток у пациентов появляются тремор, мышечная скованность и нарушения равновесия. Причины болезни до конца не ясны, и все больше данных указывает на роль факторов окружающей среды.

Эпидемиологические данные из Калифорнии

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали материалы проекта Parkinson's Environment and Genes, включающего данные жителей трех сельскохозяйственных районов Центральной долины Калифорнии. В исследование вошли сведения о 829 пациентах с болезнью Паркинсона и 824 здоровых добровольцах.

Эти данные сопоставили с государственными отчетами об использовании пестицидов, которые ведутся с 1974 года. Такой подход позволил оценить кумулятивное воздействие хлорпирифоса за длительный период. Анализ показал, что у людей с максимальным уровнем контакта с этим инсектицидом риск развития болезни Паркинсона был более чем в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто практически не подвергался его воздействию, что согласуется с более ранними наблюдениями о влиянии среды на нейродегенерацию.

Эксперименты на животных

Чтобы проверить, способен ли хлорпирифос непосредственно влиять на нервную систему, исследователи провели опыты на мышах. Животных в течение 11 недель подвергали воздействию аэрозоля пестицида. После этого у грызунов начали фиксироваться двигательные нарушения, напоминающие симптомы болезни Паркинсона.

Анализ тканей мозга показал потерю около 26% дофаминовых нейронов в черной субстанции — области, которая наиболее сильно страдает при этом заболевании. Одновременно в мозге накапливался патологический белок альфа-синуклеин и проявлялись признаки воспалительного процесса.

Нарушение клеточной "системы очистки"

Для уточнения молекулярного механизма ученые использовали данио-рерио. Эти эксперименты показали, что хлорпирифос блокирует аутофагию — процесс, с помощью которого клетки избавляются от поврежденных белков и органелл. При сбое этой системы токсичные соединения, включая альфа-синуклеин, начинают накапливаться и со временем приводят к гибели нейронов.

Дополнительные тесты позволили сделать важный вывод: пестицид не убивает нервные клетки напрямую. Его действие связано с нарушением механизмов клеточного обслуживания, что запускает цепочку патологических изменений. Эти результаты усиливают аргументы в пользу пересмотра подходов к использованию хлорпирифоса и подчеркивают значение экологических факторов в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эспрессо заменил токсичный уран в электронной микроскопии — Methods вчера в 19:08
Секрет идеального снимка клетки скрывался в вашей чашке: открытие, которое переворачивает науку

Австрийские ученые выяснили, что обычный эспрессо способен заменить токсичные соединения при окрашивании образцов для электронной микроскопии.

Читать полностью » Вода внутри катода повысила ёмкость натрий-ионной батареи — Университет Суррея вчера в 17:34
То, что удешевляет электромобили, уже бьёт по рынку лития — производители нервничают

Учёные нашли простой способ повысить эффективность натрий-ионных аккумуляторов, сохранив воду в их структуре. Открытие может изменить подход к хранению энергии.

Читать полностью » В почвах пустыни Атакама нашли устойчивые сообщества нематод — NC вчера в 15:30
Самая сухая пустыня планеты ожила изнутри: под поверхностью кипит жизнь, о которой не догадывались

Под поверхностью пустыни Атакама учёные обнаружили устойчивые сообщества нематод. Исследование меняет представления о жизни в экстремально засушливых регионах.

Читать полностью » ДГТУ — единственный вуз на выставке беспилотных технологий с участием президента вчера в 13:50

Донской государственный технический университет стал единственным российским вузом, представившим собственную разработку на масштабной выставке беспилотных технологий, которую 16 января посетил президент России Владимир Путин.

Читать полностью » Городской воздух содержит микропластика больше прежних оценок в 10 000 раз — Science Advances вчера в 10:07
Городской воздух “насытился” микропластиком: новые замеры ошеломили — цифры выше прежних в тысячи раз

Учёные обнаружили, что микропластик в воздухе превышает прежние оценки в десятки тысяч раз. Новая методика анализа открыла глаза на масштабы проблемы.

Читать полностью » Нейросеть CytoDiffusion отмечает признаки лейкемии по отклонениям формы клеток — Кембриджский университет вчера в 8:14
Мазок крови превращается в карту угроз: ИИ видит то, что теряется в рутине диагностики

Кембриджская ИИ-система CytoDiffusion меняет подход к диагностике лейкемии, улучшая обнаружение редких клеток. Узнайте, как она работает и чем поможет врачам.

Читать полностью » Жара повышает риск депрессии спустя годы — JPR вчера в 7:05
Жара бьет по мозгам: новый фактор риска для депрессии и тревожности, который нельзя игнорировать

Ученые выяснили, что экстремальная жара может повышать риск депрессии и тревожности спустя годы, особенно в социально уязвимых регионах США.

Читать полностью » Древний океан размером с Арктику существовал на Марсе — Шлунеггер профессор 16.01.2026 в 19:03
Марс оказался пугающе похож на Землю — следы океана размером с Арктику напугали масштабом

Учёные нашли на Марсе дельты рек и береговую линию, указывающие на существование древнего океана размером с Арктику и меняющие представление о прошлом планеты.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Никосия возглавляет культурный рейтинг на 2026 год — European Best Destinations
Дом
Фильтр посудомойки обычно рассчитан на чистку без плановой замены — Real Simple
Еда
Салат с курицей, ананасами и копченым сыром сохраняет баланс вкусов — повар
Питомцы
Морские свинки издают звуки похожие на хрюканье при общении — ветеринар
Красота и здоровье
Тяжёлый ожог нарушает работу кожи как органа защиты и терморегуляции — Фумагалли
Авто и мото
Выхлопные газы автомобиля размораживают примерзшие тормоза — автомеханик
Питомцы
Ночное мяуканье связывают с сумеречной активностью кошек между закатом и рассветом — PlanetaNews
Питомцы
Чихуахуа и пекинес попали в статистику частых укусов — The Scotsman
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet