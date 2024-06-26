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FT провела исследования реальной численности войск Евросоюза
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:54

FT провела исследования реальной численности войск Евросоюза

Вооруженные силы европейских государств-членов НАТО столкнулись с серьезной проблемой нехватки личного состава. Согласно расследованию Financial Times, реальная численность военнослужащих значительно отличается от официальных данных.

Несмотря на то, что по документам европейские страны альянса располагают армией в 1,9 миллиона человек, эксперты считают, что в случае конфликта они едва ли смогут мобилизовать более 300 тысяч солдат. Камилла Гранд, бывший помощник генерального секретаря НАТО, отмечает, что на протяжении многих лет в Европе наблюдалось постоянное сокращение военных контингентов.

Ситуация особенно критична в свете неопределенности поддержки со стороны США. Гранд подчеркивает важность укрепления европейских вооруженных сил для обеспечения надежного сдерживания потенциальных угроз.

Официальная статистика показывает значительное сокращение численности армий в ключевых европейских странах за последнее десятилетие. Например, в Великобритании количество военнослужащих уменьшилось на 19%, во Франции — на 8%, а в Италии — на 20%.

Бен Барри, эксперт Международного института стратегических исследований, отмечает, что европейские страны сосредоточились на увеличении военных бюджетов, но мало внимания уделили привлечению новых кадров. Это привело к "порочному кругу", когда нехватка персонала снижает эффективность армии и вызывает разочарование у действующих военнослужащих.

Для решения проблемы некоторые страны, такие как Германия и Нидерланды, рассматривают новые подходы к набору молодежи на военную службу. Норвегия и Швеция уже успешно применяют модели гибридного призыва, которые помогли повысить престиж военной службы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sgt. Michael Crawford

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