Маленькое тело — большое открытие: Хирон обзавёлся собственной системой колец

Долгое время считалось, что только Сатурн может похвастаться настоящим "парадом колец". Его кольцевая система поражала воображение и стала символом величия планет-гигантов. Но с развитием технологий стало ясно: Сатурн не одинок. Сегодня астрономы знают, что кольца есть и у других газовых гигантов — Юпитера, Нептуна и Урана. Более того, кольцевые системы были обнаружены даже у малых тел — Хаумеи, Квавара и Харикло. А теперь в этот список добавился ещё один участник — кентавр Хирон 2060.

Новое открытие

В 2023 году в бразильской обсерватории Пику-дус-Диас провели серию наблюдений за этим загадочным небесным телом. Результаты оказались сенсационными: вокруг Хирона обнаружили не одно, а целых четыре кольца, а также диффузное облако вещества, окружающее его орбиту. Это открытие удивило специалистов, ведь до сих пор считалось, что такие сложные структуры могут формироваться лишь вокруг планет гораздо большего размера.

Хирон, открытый ещё в 1977 году, вращается между орбитами Сатурна и Урана. Его диаметр — около 200 километров. По составу он напоминает гибрид кометы и астероида: внутри — каменистое ядро, снаружи — ледяная корка, покрытая органическими соединениями.

Как устроена кольцевая система

По расчётам исследователей, кольца находятся на расстоянии 273, 325, 438 и 1400 километров от центра Хирона. Ближайшие три кольца кажутся устойчивыми и плотными, тогда как четвёртое, внешнее, может быть нестабильным и постепенно разрушаться. Учёные предполагают, что кольца могли образоваться после столкновения кентавра с другим небесным телом, в результате которого часть вещества выбросилась на орбиту и сформировала характерные кольца.

Интересно, что они состоят, скорее всего, из смеси водяного льда и каменистых частиц. Подобное сочетание характерно и для колец Сатурна, но для объекта таких размеров — это исключение из правил.

Наблюдение за процессом в реальном времени

Главная особенность открытия заключается в том, что учёные впервые стали свидетелями формирования кольцевой системы. Сравнение данных за 2011, 2018, 2022 и 2023 годы показало, что структура колец Хирона заметно меняется, а значит — процесс всё ещё продолжается.

"Это развивающаяся система, которая поможет нам понять динамические механизмы, управляющие образованием колец и спутников вокруг малых тел", — пояснил астроном Брага Рибас, соавтор исследования.

Работа бразильских учёных опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters 14 октября 2025 года.

Что представляют собой кентавры

Кентавры — особый класс небесных тел, находящихся между Юпитером и Нептуном. Их орбиты нестабильны, а состав объединяет черты комет и астероидов. Из-за этой двойственности они считаются переходным звеном в эволюции малых тел Солнечной системы.

Хирон, как и Харикло, относится именно к этой группе. У Харикло кольца были обнаружены ещё в 2014 году, и это стало первым прецедентом. Теперь астрономы уверены, что кольца у кентавров — не случайность, а закономерный этап развития подобных объектов.

Сравнение кольцевых систем

Объект Количество колец Состав Диаметр тела Расположение Сатурн >30 Лёд и пыль 120 000 км Газовый гигант Юпитер 4 Пыль 139 800 км Газовый гигант Уран 13 Тёмный лёд 50 700 км Газовый гигант Нептун 6 Пыль и лёд 49 200 км Газовый гигант Харикло 2 Лёд и пыль 250 км Кентавр Хирон 4 Лёд и камни 200 км Кентавр

Эта таблица показывает, насколько разнообразны кольцевые структуры в нашей системе. Несмотря на скромные размеры, Хирон демонстрирует сложную динамику, сравнимую с планетарной.

Возможные причины образования колец

Существуют три основные гипотезы:

Столкновение. Наиболее вероятный сценарий — удар другого тела, после которого выброшенное вещество постепенно сформировало кольца. Замерзание выбросов. Кольца могли появиться из-за извержений или испарений из недр Хирона, когда лёд и газ, вырываясь наружу, образовали пылевые слои. Гравитационные силы. Вариант, при котором кольца возникли из захваченного материала, оказавшегося в орбитальной ловушке кентавра.

Все эти версии требуют дальнейшего анализа и наблюдений, но факт остаётся: Хирон стал уникальной лабораторией, где можно наблюдать "живую" эволюцию небесных структур.

А что если кольца исчезнут?

Учёные не исключают, что через несколько десятилетий кольца Хирона могут частично рассеяться или полностью исчезнуть. Малые тела подвержены влиянию солнечного ветра, микрометеоритов и гравитационных возмущений крупных планет. Это делает систему крайне хрупкой. Если кольца действительно нестабильны, они могут превратиться в облако пыли или даже спутник — мини-луны, которые образуются из сгустков вещества.

Плюсы и минусы открытой системы

Плюсы Минусы Позволяет наблюдать зарождение колец в реальном времени Высокая нестабильность системы Помогает моделировать эволюцию спутников и дисков Трудно фиксировать точные параметры из-за малого размера объекта Расширяет представления о процессах в Солнечной системе Требует длительных наблюдений с высокой точностью

Три интересных факта о Хироне

Хирон стал первым кентавром, обнаруженным в истории астрономии. У него необычная орбита — эллиптическая, пересекающая траектории Сатурна и Урана. В 1989 году астрономы зафиксировали вокруг него кометную активность, из-за чего объект одновременно классифицируется и как комета, и как астероид.

Исторический контекст

1977 год стал важной вехой: именно тогда Чарльз Коваль впервые заметил Хирон. В то время никто не подозревал, что это открытие приведёт к целому направлению исследований. Уже в XXI веке термин "кентавры" прочно вошёл в научный обиход, а наблюдения с помощью телескопов в Чили и Бразилии позволили уточнить параметры десятков подобных тел.

Открытие колец у Хирона не просто добавляет ещё один пункт в список астрономических сенсаций — оно заставляет по-новому взглянуть на процессы, происходящие в Солнечной системе, и, возможно, на формирование колец у планет и звёзд во Вселенной.