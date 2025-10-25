Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESO_-_87_Sylvia-2_(by).jpg
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 4:26

Новое открытие: Хирон создает кольца в реальном времени

Научный сотрудник Национальной обсерватории Бразилии Перейра: Хирон становится динамичным объектом

Вселенная обычно меняется постепенно, но иногда астрономам удается стать свидетелями уникальных событий. Это именно тот случай: группа бразильских астрономов сделала открытие, которое позволило им наблюдать, как небольшой ледяной мир — Хирон, находящийся за орбитой Сатурна, в реальном времени формирует новый набор колец.

Хирон, объект с диаметром 200 километров, вращающийся вокруг Солнца между Сатурном и Ураном, оказался в центре внимания ученых. Обнаружено, что полосы вещества, вращающиеся вокруг этого объекта, представляют собой новый и формирующийся набор колец. Это открытие позволяет астрономам наблюдать процесс формирования колец, который прежде никогда не был зафиксирован.

Уникальность наблюдения за кольцами Хирона

Исследования показали, что Хирон находится на грани перехода от хаотичного облака обломков к полноценной системе колец. Это явление дало учёным редкую возможность наблюдать процесс формирования колец в реальном времени.

Кристиан Перейра, научный сотрудник Национальной обсерватории Бразилии, возглавлявший исследование, отметил:

"Это был захватывающий сюрприз. В каком-то смысле это напоминает нам, что наша Солнечная система жива и продолжает развиваться, несмотря на человеческие масштабы времени".

Хирон, наряду с другими небольшими объектами, такими как астероид Харикло и карликовые планеты Хаумеа и Квавар, является одним из немногих миров в нашей Солнечной системе, обладающих кольцами. Но Хирон, судя по всему, является самым динамичным из них всех.

Сравнение колец Хирона и других объектов

Объект Тип колец Расстояние от объекта (км) Состав колец Открытие колец
Хирон Формирующиеся кольца 270-430 Лёд, пыль, органические вещества 2023 год
Харикло Сформированные кольца 400-500 Лёд, пыль 2008 год
Хаумеа Сформированные кольца 230-500 Лёд, пыль, камень 2008 год
Квавар Сформированные кольца 150-300 Лёд, пыль 2006 год

Как Хирон стал ярче

С момента открытия Хирона в 1977 году астрономы фиксировали, как этот объект периодически становился ярче и даже выбрасывал слабый хвост — характерный признак кометной активности. Но наиболее важное открытие было сделано в сентябре 2023 года, когда Хирон на короткое время прошёл перед далёкой звездой. Это событие позволило исследователям зафиксировать повторяющиеся падения яркости звезды и подтвердить наличие трёх плотных колец вокруг Хирона. Эти кольца находятся на расстоянии от 270 до 430 километров от центра объекта и оставались стабильными в течение более десятилетия.

Новая структура вокруг Хирона

Кроме того, в данных за 2023 год была выявлена новая дисковидная структура, которая простирается от 120 до 500 миль (от 200 до 800 километров) и не была замечена в предыдущих наблюдениях. Эта структура, скорее всего, образовалась в последние десять лет, возможно, в результате столкновения или взрыва, который выпустил новый материал на орбиту вокруг Хирона.

Необычные особенности и гипотезы о происхождении колец

Вдобавок к этим открытиям, исследователи нашли слабо выраженную внешнюю особенность на расстоянии около 1400 километров от Хирона — значительно дальше от так называемого предела Роша. Этот предел является границей, за которой материю, образующющую кольца, должно было бы собирать в спутник, но, похоже, что что-то этому препятствует. Это открытие ставит под сомнение существующие представления о том, как кольца и спутники взаимодействуют.

"Мы впервые обнаружили следы вещества в этом регионе, что вызывает новые вопросы о том, как кольца могут существовать за пределами Роша", — сообщил Кристиан Перейра.

Для учёных это открытие породило несколько гипотез. Одна из них предполагает, что под поверхностью Хирона могут быть летучие льды, которые, взорвавшись, выбросили пыль и лёд, осевшие на орбите. Другая гипотеза говорит о том, что небольшая луна Хирона раскололась и её осколки остались в экваториальной плоскости объекта.

Гипотезы о происхождении колец Хирона

Гипотеза Описание
Взрыв летучих льдов Летучие льды под поверхностью Хирона взорвались, выбросив пыль и лёд на орбиту.
Распад маленькой луны Луна Хирона раскололась, и её осколки остались в экваториальной плоскости.

Вопросы для дальнейшего исследования

Это открытие открывает новые вопросы о том, как кольца могут сохраняться на малых телах в Солнечной системе в течение столь длительного времени. Кейли Рокклифф, научный сотрудник Центра космических полётов Годдарда, отметила:

"Возможно, что-то добавляет энергию частицам, что позволяет им существовать за пределами Роша, не сливаясь в спутник."

Для дальнейшего изучения астрономы надеются на большее количество наблюдений, когда Хирон будет проходить перед другими звездами. Это даст возможность точнее определить изменения в кольцах, их прозрачности, ширине и распределении частиц.

Перспективы и возможные космические миссии

Для более глубокого понимания процесса формирования колец Хирона и его особенностей учёные мечтают о космической миссии, которая могла бы непосредственно наблюдать за этой интригующей системой. Пока такие проекты находятся в стадии обсуждения.

