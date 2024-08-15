Украинский чиновник пообещал уклонисту переправить его из Львова за 21 тыс. евро

Чиновник кинологического учебного центра на Украине решил заработать и пообещал за 21 тысячу евро переправить уклониста от мобилизации из Львова.

Парень хотел сбежать в другую страну, сообщили в госбюро расследований (ГБР).

"Был разоблачен чиновник кинологического учебного центра. Он предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через госграницу", — приводит слова из сообщения РИА Новости.

Чиновник запросил такую сумму якобы за то, что перед ним стоит сложная и оперативная задача. Мужчине он обещал, что посодействует в выезде в Европу и его друзьям.

В ведомстве добавили, что нарушителя задержали после того, как ему передали материальные средства.

Фото: dvidshub.net/Petty Officer 1st Class matthew leistikow.