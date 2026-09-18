Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимняя шина
Зимняя шина
© unsplash.com by Joan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:21

Китайский логотип больше не приговор: какие китайские шины действительно готовы к российской зиме

Несмотря на предвзятое мнение, китайские зимние шины вытесняют конкурентов на российском рынке. Модели различных брендов, таких как Linglong, Sailun и Triangle, становятся всё более популярными. Эксперты уверены, что среди этих предложений есть достойные варианты, однако выбирая шины, важно учитывать не только цену, но и качество конкретной модели.

"Важно рассматривать зимние шины по результатам конкретных моделей, а не по общему мнению о китайской резине", — подчеркнул автоэксперт Игорь Рогов.

Автоэксперт Игорь Рогов

Как выбрать зимние шины

Ситуация с зимними шинами других производителей стала более конкурентной. Глава отдела по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков выделил модели Linglong Green-Max Winter, Sailun Ice Blazer и Triangle IceLynx как интересные и безопасные. Важно понимать, что не все бюджетные модели лишены качества, но к выбору нужно подходить с умом.

Умения производителей из КНР растут, и это уже не просто вопрос безопасности. Модели, которые ранее считались второсортными, теперь имеют вполне приемлемые характеристики. При этом недопустимо относить все китайские шины к одной категории, ведь различия между ними могут быть существенными.

Обращая внимание на выбор бренда и модели, нужно учитывать конкретные условия эксплуатации. Например, если вы часто ездите по городским улицам, фактор комфорта и шумности может быть определяющим при выборе.

Результаты независимых тестов

Независимые испытания показывают, что не все китайские шины можно группировать под одной шапкой. Так, в недавнем тесте Auto Express 2026 модель Linglong Sport Master Winter показала хорошие результаты на снегу, но не смогла справиться с аквапланированием. В свою очередь, Sailun Ice Blazer Alpine Evo 2 получил высокие оценки благодаря безопасному поведению на различных покрытиях, что позволяет ему уверенно конкурировать с более известными марками.

Такое разнообразие результатов свидетельствует о том, что нужно внимательно изучать образование каждой конкретной модели. Проверять независимые тесты и характеристики шины стоит перед покупкой, чтобы иметь ясную картину о ожидаемом качестве.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на отзывы и отзывы тех, кто уже использовал конкретные модели. Таким образом, можно избежать ненужных разочарований.

Советы экспертов

"При выборе зимних шин нужно рассматривать не только производителя, но и ожидаемые условия: снег, лед или мокрый асфальт. Разные модели показывают разные результаты, и нужно выбирать по тестам", — разъяснил автоюрист Сергей Герасимов.

Автоюрист Сергей Герасимов

Важно помнить, что китайские шины сейчас имеют право на жизнь благодаря их качеству. Но, как отмечает Герасимов, нужно быть осторожным с не известными брендами, которые могут создать больше проблем, чем решить. Обязательно проверяйте информацию о них и читайте мнения экспертов.

Маркировка зимних шин

Необходимо учитывать требования безопасности. Зимние шины должны использоваться на всех колесах в декабре, январе и феврале. Также на зимней резине присутствует соответствующая маркировка. Убедитесь, что остатковый протектор у шин больше 4 мм, чтобы он обеспечивал хорошее сцепление на снегу и льду.

Общие правила для выбора зимних шин просты: китайское происхождение не должно быть преградой, если соблюдаются все правила и проводятся независимые тесты. Тем не менее, низкая цена также не означает высокое качество, так что стоит обратить внимание на конкретные модели.

Конец конечный принцип заключается в том, что выбор шин должен основываться на надежной информации и исследованиях, особенно в ключевые зимние месяцы.

FAQ

1. Как выбрать зимние шины?
Ознакомьтесь с независимыми тестами и результатами конкретных моделей перед покупкой.
2. Какие китайские шины наиболее безопасны?
Модели Linglong Green-Max Winter и Sailun Ice Blazer демонстрируют хорошие характеристики.
3. Как часто нужно менять зимние шины?
Заменяйте шины, когда остаточная глубина протектора становится менее 4 мм.
4. Какую маркировку должны иметь зимние шины?
Они должны иметь специальную маркировку, указывающую на зиму, и использоваться на всех колесах в холодное время года.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мороз нажмёт на слабое место: какие детали машины нельзя игнорировать осенью вчера в 15:56

Подготовка машины к холодам требует большего, чем просто смена шин, ведь скрытые дефекты узлов могут привести к непредсказуемому поведению авто на льду.

Читать полностью » Новый знак появится на парковках России: кому на самом деле достанется новая парковочная льгота вчера в 12:34

В Екатеринбурге представили новый визуальный символ для стоянок, который может вскоре появиться на улицах страны после масштабных юридических правок.

Читать полностью » Все четыре колеса потеряли давление после похолодания — причина может быть совсем не в проколах 16.09.2026 в 15:31

Зимние холода часто вводят водителей в заблуждение относительно состояния колес, заставляя принимать неверные решения по их обслуживанию на дороге.

Читать полностью » Езда по обочине почти всегда заканчивается штрафом, но закон оставляет несколько исключений 16.09.2026 в 12:27

Манера объезжать заторы вне полотна провоцирует конфликты и не всегда остается без внимания полиции, однако существуют обстоятельства, меняющие дело.

Читать полностью » Электросамокаты продолжают попадать в ДТП: почему новые запреты и штрафы не решают проблему 14.09.2026 в 14:50

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал NewsInfo причину увеличения числа ДТП с электросамокатами.

Читать полностью » Кажется, экономим, а делаем наоборот: 5 привычек, из-за которых машина тратит больше топлива 12.09.2026 в 15:49

Многие способы сэкономить на заправке только ускоряют износ ключевых узлов, заставляя владельцев переплачивать за будущий ремонт вместо ожидаемой выгоды.

Читать полностью » Всё сделали за три минуты, но проблема появилась позже: опасная ошибка при замене шин 12.09.2026 в 11:58

Малейшая ошибка при установке колес запускает процесс, который неизбежно превращает поездку в опасное испытание с вибрацией руля и износом тормозов.

Читать полностью » Запаска может стать ненужной: безвоздушные шины уже умеют переживать проколы 11.09.2026 в 16:01

Индустрия спецтехники постепенно отказывается от традиционных камер в пользу полимерных каркасов, но переход на гражданские машины уперся в неожиданный барьер.

Читать полностью »

Новости
Общество
Дешевый тариф выглядит слишком заманчиво: чем рискуют покупатели SIM-карт на маркетплейсах
Красота и здоровье
Возраст берет память под прицел: после пятидесяти особенно полезна одна активность
Авто и мото
Лимит скорости в 150 км/ч появился на повестке: какие трассы России готовы к новшеству
Садоводство
Не календарь решает судьбу картошки: три признака, что пора брать лопату
Недвижимость
Счёт за электричество можно уменьшить, но об этом знают не все владельцы дач
Питомцы
Владельцы собак едут за вакцинами в Белоруссию: когда поездка за прививкой имеет смысл
Общество
Аккаунт удалил, следы остались: попытка исчезнуть из интернета упирается в одну проблему
Наука
Москва еще понежится в тепле: после солнечных выходных начнется другой сценарий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet