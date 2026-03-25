В 2025 году Москва приняла около 473 тысяч путешественников из Китая, что делает граждан этой страны лидерами по турпотоку среди государств дальнего зарубежья. Исследование потребительских предпочтений показывает, что основной интерес гостей сосредоточен на гастрономических подарках и традиционных изделиях народных промыслов. Статистика подтверждает, что спрос на российские товары стабильно растет, а предпочтения туристов охватывают широкий спектр от кондитерских изделий до ювелирных украшений.

Гастрономический топ покупок

Российские сладости неизменно возглавляют рейтинг самых желанных приобретений для китайских гостей. Лидирующие позиции удерживают шоколад и конфеты известных брендов, состав которых вызывает у покупателей из КНР высокий уровень доверия. Многие фабрики сегодня целенаправленно адаптируют рецептуру и оформление оберток под запросы восточного рынка, что лишь подогревает интерес к продукции.

В дополнение к десертам, путешественники активно приобретают так называемые товары длительного хранения. В этот список стабильно входят сгущенное молоко, глазированные сырки, а также колбасные изделия, черный хлеб и консервы, включая тушенку и паштеты. Такие покупки стали своеобразным ритуалом для тех, кто хочет привезти домой частицу привычного российского быта.

Интерес к отечественным продуктам питания объясняется не только их вкусовыми качествами, но и осознанным подходом к выбору натуральных ингредиентов. Туристы ценят локальную специфику товаров, что превращает привычные для москвичей продукты в экзотические и ценные подарки для близких в Китае.

"Для китайских туристов российские продукты питания стали своеобразным знаком качества и эксклюзивности. Успех наших шоколадных фабрик и производителей мясных деликатесов обусловлен их готовностью слышать потребности аудитории и гибко менять подходы к упаковке. Подобное внимание к деталям при формировании ассортимента для групп из КНР позволяет значительно повысить туристическую привлекательность города. Сейчас мы видим, что именно гастрономический сувенир становится основным драйвером спроса в розничном сегменте." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Премиальные товары и подарки

Помимо продуктов повседневного спроса, туристы выделяют бюджет на приобретение дорогостоящих деликатесов. Мед, традиционно считающийся в Китае ценным продуктом, стабильно пользуется повышенным спросом. Особый статус в подарочной корзине занимают красная и черная икра, которые чаще всего покупают для торжественных случаев или в качестве статусных гостинцев.

Среди напитков безусловным приоритетом остается русская водка. Этот товар давно перешел из категории простого алкоголя в разряд обязательных атрибутов московского сувенирного набора. Покупатели внимательно относятся к выбору марки, ориентируясь на премиальный сегмент, подчеркивающий аутентичность происхождения товара.

Такой выбор свидетельствует о стремлении туристов из КНР получать максимум впечатлений от поездки через дегустацию локальных специалитетов. Сочетание гастрономии и подарочной упаковки делает данные категории товаров практически незаменимыми элементами туристической корзины в Москве.

Культурное наследие в вещах

Помимо гастрономических интересов, китайские гости проявляют значительное внимание к изделиям из драгоценных металлов и камней. Высоким спросом пользуются украшения с янтарем, золото, а также другие ювелирные изделия, которые сочетают в себе эстетику и инвестиционную привлекательность. Качественная обработка природных минералов делает эти предметы одними из самых желанных покупок.

Традиционные сувениры также не теряют своих позиций. Матрешка остается главным культурным символом, который успешно интегрируется в современную индустрию подарков. Китайские туристы охотно выбирают эти расписные фигурки, видя в них квинтэссенцию русского фольклора и мастерства художников.

Комплексный подход к подбору сувениров — от сладостей до ювелирных изделий — указывает на глубокую вовлеченность китайских туристов в московскую культуру потребления. Развитие этого направления в ближайшие годы, вероятно, продолжит ориентироваться на высокий спрос и предпочтения выходцев из КНР.