"Особенные" китайские туристы на Байкале: как они отличаются от прежних и что готовы платить

После пандемии на Байкал стали приезжать туристы, которые значительно отличаются от тех, кто посещал регион до кризиса. По словам Анатолия Казакевича, руководителя туроператора "Байкалов", турпоток из Китая постепенно восстанавливается, однако, несмотря на это, его объем всё еще далёк от допандемийного уровня. Впрочем, в последние годы наблюдается и другая тенденция: количество китайских путешественников сокращается, но качество их отдыха значительно возросло.

Новые гости Байкала — это в основном более обеспеченные и культурные люди. Такие туристы заинтересованы не в массовых экскурсиях, а в более глубоких, познавательных путешествиях, ориентированных на природу и культуру региона. "Чек" на экскурсионные туры в среднем в несколько раз выше, чем до пандемии. Если раньше цены на поездки были значительно ниже, то теперь стоимость путешествия возросла, но это не отпугивает новую аудиторию.

Больше людей с хорошим уровнем дохода

Ранее основной поток китайских туристов составляли люди, предпочитающие экономичные туры с массой недорогих услуг. Это были большие группы, в которых часто оказывалось по 20-50 человек. Туроператоры использовали китайские гостиницы и проводили дешевые экскурсии, зачастую не соответствующие ожиданиям клиентов. "Выгодно было возить людей по упрощённым маршрутам, и туристы часто жаловались на качество услуг", — отмечает Казакевич. Он рассказывает, что такое отношение к гостям не было редкостью: иногда китайским туристам обещали увидеть Байкал, а привозили их в кемпинг-отель, где вместо озера показывали местные водохранилища.

Однако после пандемии ситуация изменилась. Туризм на Байкал стал более качественным, что стало возможным благодаря изменению самого подхода к организации поездок. Туристы, которые приезжают сегодня, — это, как правило, состоятельные люди, семьи, ценящие комфорт и высококачественные экскурсии. Такие путешественники больше заинтересованы в экологически чистых зонах и естественных природных красотах, чем в дешевых развлечениях и массовых поездках.

Рост популярности самостоятельных путешествий

Другой важной тенденцией является увеличение числа самостоятельных туристов. Если раньше китайцы приезжали в Россию исключительно в составе больших туристических групп, то теперь всё больше людей предпочитают путешествовать индивидуально или в небольших компаниях. Многие из них уже самостоятельно бронируют жильё и организуют свои маршруты, что также является индикатором изменений в запросах китайских путешественников.

"Если раньше китайские туроператоры организовывали поездки, теперь туристы сами выбирают, как и куда поехать, всё чаще останавливаясь в российских гостиницах", — пояснил Казакевич. Это стало возможным благодаря развитию туристической инфраструктуры на Байкале и в других популярных у китайцев местах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Рекомендации для туристов и операторов

Выбор маршрута. Для туристов, которые предпочитают более индивидуальные поездки, рекомендуется заранее изучить маршруты и заранее бронировать жильё, чтобы избежать большого скопления людей. Это особенно важно в пиковые туристические сезоны, когда популярность Байкала резко возрастает. Экологический туризм. Одним из наиболее востребованных видов отдыха является экологический туризм, включая походы, кемпинг и посещение природных заповедников. Для тех, кто стремится ближе познакомиться с природой, важно выбирать туры с минимальным воздействием на окружающую среду. Гастрономический и культурный туризм. В последние годы китайцы стали проявлять больше интереса к русской культуре и гастрономии. Туристы ищут уникальные возможности попробовать местные деликатесы, узнать больше о традициях и истории региона. Рекомендуется выбирать экскурсии, которые включают посещение местных ресторанов и знакомство с традициями.

Почему Байкал стал более привлекательным

Байкал, как и другие российские туристические направления, стал привлекать больше обеспеченных путешественников после того, как туристическая индустрия стала отвечать более высоким стандартам качества. Природные красоты, уникальные экосистемы и богатая культура региона привлекают всё больше иностранных туристов, готовых тратить деньги на качественные путешествия. Эти изменения стали возможными благодаря усилиям местных властей и туроператоров, которые инвестируют в развитие инфраструктуры, улучшение качества гостиничных услуг и создание новых туристических маршрутов.

Мифы и правда

Миф 1. "Туристы из Китая выбирают только дешевые туры".

Правда. После пандемии многие китайские путешественники стали выбирать более дорогие и качественные туры, сосредоточив внимание на экологическом туризме и культурных аспектах.

Миф 2. "Все китайцы приезжают только в группы".

Правда. Всё больше китайских туристов выбирают самостоятельные поездки или путешествуют в маленьких группах.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Повышение качества обслуживания туристов. Рост числа экологических и познавательных туров. Развитие инфраструктуры и появление новых туристических маршрутов.

Минусы:

В некоторых местах всё ещё встречается плохое обслуживание. Для туристов, не привыкших к индивидуальному планированию, самостоятельные путешествия могут быть сложными. Нехватка высококачественных экскурсоводов и специалистов по туризму в удалённых регионах.

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать тур на Байкал для китайского туриста?

Рекомендуется выбирать туры с акцентом на природу и культурные особенности региона, а также обращать внимание на отзывы о качестве обслуживания.

2. Сколько стоит путешествие на Байкал?

Цены варьируются в зависимости от длительности тура, уровня комфорта и выбранных услуг. Стоимость может быть в 3-5 раз выше, чем до пандемии, но качество обслуживания также значительно возросло.

3. Чем отличается нынешний туризм на Байкал от того, что был до пандемии?

Сегодня туризм стал более индивидуализированным, а основное внимание уделяется качеству экскурсионных туров, а не массовому потоку туристов.

Исторический контекст

До пандемии Байкал был известен как доступное туристическое направление для китайцев, однако из-за экономических изменений и роста числа состоятельных туристов предпочтения изменились. Постепенно Байкал стал привлекать не только массового туриста, но и более требовательную аудиторию, готовую платить за качественный отдых.