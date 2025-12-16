Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
соевый соус
соевый соус
© freepik by jcomp is licensed under public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:55

Универсальный соус для лапши и риса: китайский рецепт, который подойдёт ко всему

Универсальный китайский соус для лапши, риса и мяса готовится за несколько минут — повара

Азиатская кухня давно стала частью повседневного меню и всё чаще появляется на домашних столах. Один из самых простых способов добавить знакомым блюдам восточный характер — приготовить универсальный китайский соус. Он не требует редких ингредиентов и готовится всего за несколько минут. Об этом кулинарный сайт "Повар.ру".

Универсальный соус для блюд в азиатском стиле

Китайский соус на основе соевого соуса, имбиря и чеснока подходит для самых разных блюд. Его используют как заправку для лапши и риса, как дополнение к овощам, мясу и морепродуктам, а также как соус для обжарки. За счёт сбалансированного сочетания солёного, сладкого и острого вкуса он подчёркивает ингредиенты, не перебивая их.
Основой рецепта служит соевый соус — именно он задаёт характерную насыщенность и глубину вкуса. Имбирь и чеснок добавляют свежие пряные ноты, а небольшое количество сахара смягчает солёность и делает вкус более округлым. Кукурузный крахмал отвечает за консистенцию, позволяя соусу равномерно покрывать продукты.

Подготовка ингредиентов

Для приготовления соуса не требуется сложная предварительная обработка. Корень имбиря очищают от кожуры и натирают на мелкой тёрке, чтобы он максимально раскрыл аромат. Чеснок освобождают от шелухи и измельчают с помощью пресса, добиваясь однородной массы.
Соевый соус отмеряют заранее, так как он используется в качестве жидкой основы. Крахмал необходимо тщательно размешать в жидкости, чтобы в процессе нагрева не образовались комочки. Перец чили добавляется в молотом виде и регулирует остроту — его количество можно слегка варьировать, не нарушая общую логику рецепта.

Процесс приготовления

Соевый соус переливают в небольшой сотейник или ковшик и сразу добавляют кукурузный крахмал. Смесь тщательно размешивают венчиком до полной однородности. После этого в соус вводят тёртый имбирь, чеснок, сахар и молотый перец чили, ещё раз хорошо перемешивая все компоненты.
Сотейник ставят на умеренный огонь и прогревают соус в течение нескольких минут. В процессе нагрева смесь постепенно густеет, приобретая характерную глянцевую текстуру. Важно не доводить соус до активного кипения и постоянно помешивать, чтобы он оставался однородным. Готовый соус переливают в стеклянную ёмкость и дают остыть — по мере охлаждения он становится ещё более плотным.

