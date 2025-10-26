Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:32

Когда Азия нажала на газ: как BYD и Xiaomi разнесли Нюрбургринг быстрее, чем Tesla успела моргнуть

Китайские электромобили BYD и Xiaomi обогнали Porsche и Tesla на Нюрбургринге в 2025 году

Ещё несколько лет назад представить китайские электромобили в роли рекордсменов на легендарном Нюрбургринге было невозможно. Сегодня всё иначе: на трассе, где долгие годы царили Porsche, Tesla и другие "старожилы" автоспорта, теперь доминируют бренды из Китая. Их новейшие модели не просто приблизились к западным конкурентам — они вырвались вперёд, установив исторические рекорды.

Новая эпоха скорости

Главным героем сезона стал BYD Yangwang U9 Xtreme - электрический гиперкар, которому удалось совершить невозможное: пройти Северную петлю Нюрбургринга за 6 минут 59,157 секунды. Никогда прежде серийный электромобиль не пересекал планку в семь минут. Этот результат стал символом технологического рывка Китая.

Для сравнения, Xiaomi SU7 Ultra, ещё недавно считавшийся вершиной инженерного искусства, показал время 7:04,957. Разница в несколько секунд на этой трассе — пропасть, отделяющая просто быстрый автомобиль от настоящего чемпиона.

Что делает U9 Xtreme особенным

Yangwang U9 Xtreme — это не просто мощный электрокар, а демонстрация того, как далеко продвинулась китайская инженерия. Под его корпусом скрываются четыре электромотора с суммарной отдачей почти 3000 л. с., питаемые от 1200-вольтовой архитектуры. Такая система позволяет передавать энергию с минимальными потерями и обеспечивает молниеносную реакцию на педаль газа.

Сложная система жидкостного охлаждения и аэродинамический кузов с массивным антикрылом и карбоновым сплиттером обеспечивают устойчивость даже при скоростях под 500 км/ч. На таких скоростях малейшая ошибка могла бы стать фатальной, но инженеры BYD довели управляемость до совершенства. Всего выпущено 30 экземпляров - каждый из них станет коллекционной редкостью.

Xiaomi SU7 Ultra: скорость, доведённая до идеала

Если BYD поражает масштабом, то SU7 Ultra — пример изящного инженерного расчёта. Его мощность составляет 1548 л. с., разгон до сотни — менее 2 секунд, а максимальная скорость — 350 км/ч. Это уже уровень суперкаров, но при этом машина остаётся полностью электрической и гражданской.

Инженеры Xiaomi Auto добились выдающейся стабильности мощности: даже на длинной дистанции система охлаждения не допускает перегрева батарей и потери эффективности. SU7 Ultra может разгоняться свыше 300 км/ч, но на поворотах уступает BYD из-за меньшего прижимного усилия.

Сравнение рекордсменов

Модель Мощность Разгон 0-100 км/ч Максимальная скорость Время на Нюрбургринге
BYD Yangwang U9 Xtreme ~3000 л. с. ~1,5 сек 500 км/ч 6:59,157
Xiaomi SU7 Ultra 1548 л. с. <2 сек 350 км/ч 7:04,957
Porsche Taycan Turbo GT 1100 л. с. 2,2 сек 305 км/ч 7:07,5
Tesla Model S Plaid 1020 л. с. 2,1 сек 322 км/ч 7:25,2
Hyundai Ioniq 5 N 650 л. с. 3,4 сек 260 км/ч 7:45,5

Как китайцы догнали Запад

Многие эксперты называют успех BYD и Xiaomi закономерным. За последние пять лет Китай инвестировал миллиарды в разработку батарей, электроники и аэродинамики. Благодаря этому электрические платформы стали мощнее, легче и надёжнее.

Теперь уже очевидно: в автоспорте началась новая глава, где лидеры рынка определяются не бензиновыми двигателями, а скоростью зарядки и точностью алгоритмов.

Советы: как выбрать быстрый электрокар

  1. Оцените мощность и крутящий момент. Для динамики важна не только "лошадиная сила", но и распределение тяги по осям.

  2. Смотрите на систему охлаждения. Чем эффективнее терморегуляция, тем стабильнее поведение машины при нагрузке.

  3. Уделите внимание батарее. Современные гиперэлектрокары используют 800-1200-вольтовые архитектуры, позволяющие заряжать за считанные минуты.

  4. Проверяйте аэродинамику. Спойлеры, сплиттеры и активные элементы кузова играют огромную роль в управляемости.

  5. Не забывайте о сертификации. Китайские модели всё чаще проходят европейские краш-тесты и получают одобрение TÜV.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать вес и баланс при выборе электрокара.
    Последствие: потеря управляемости на высокой скорости.
    Альтернатива: модели с распределением массы 50:50, например, BYD U9 Xtreme.

  • Ошибка: оценивать только разгон "до сотни".
    Последствие: переоценка динамики в реальных условиях.
    Альтернатива: сравнивать время круга, данные телеметрии и устойчивость.

  • Ошибка: считать, что китайские автомобили уступают европейским.
    Последствие: потеря выгодных предложений и новых технологий.
    Альтернатива: тест-драйв новых поколений BYD, Xiaomi и Zeekr.

А что если китайцы станут новыми Ferrari?

Сегодня это уже не выглядит фантазией. Электрические технологии развиваются быстрее, чем традиционные ДВС. Китайские инженеры научились не просто повторять — они создают собственные стандарты. Уже тестируются Xiaomi Yu7 GT и BYD Denza Zhave, а GWM готовит гибридный суперкар с V8 и электромотором, который должен конкурировать с Ferrari SF90.

Если темпы развития сохранятся, к 2030 году Китай может стать главным поставщиком не только массовых, но и премиальных спортивных электромобилей.

FAQ

Как выбрать спортивный электромобиль?
Определите приоритеты — скорость, запас хода или комфорт. Лучшие результаты по балансу сейчас у BYD и Xiaomi.

Сколько стоят гиперэлектрокары BYD и Xiaomi?
Yangwang U9 Xtreme оценивается примерно в 1,5 млн долларов, Xiaomi SU7 Ultra — около 1 млн.

Что лучше: BYD или Tesla?
По динамике и времени круга BYD лидирует, но Tesla остаётся эталоном по программному обеспечению и инфраструктуре зарядок.

Мифы и правда

Миф: китайские электрокары ненадёжны.
Правда: современные модели проходят те же испытания, что и европейские, и показывают высокие результаты.

Миф: электромобили не подходят для гонок.
Правда: рекорды BYD и Xiaomi доказали обратное.

Миф: всё лучшее создают только в Европе.
Правда: теперь инновации чаще приходят из Китая.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад китайские автопроизводители только учились у Европы. Первые электрокары BYD выглядели скромно, а Xiaomi вообще не имела автоподразделения. Но уже к 2025 году они вышли на уровень, при котором могут соревноваться с Porsche и Tesla. Нюрбургринг стал ареной символического реванша — место, где Азия взяла верх над Западом.

3 интересных факта

• BYD впервые использовала четырёхмоторную систему собственной разработки — аналогов ей нет в мире.
• Xiaomi SU7 Ultra создавался с участием инженеров, работавших над болидами Formula E.
• В Gran Turismo 7 обе модели появятся одновременно, и миллионы игроков смогут испытать их на виртуальном Нюрбургринге.

