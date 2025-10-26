Когда Азия нажала на газ: как BYD и Xiaomi разнесли Нюрбургринг быстрее, чем Tesla успела моргнуть
Ещё несколько лет назад представить китайские электромобили в роли рекордсменов на легендарном Нюрбургринге было невозможно. Сегодня всё иначе: на трассе, где долгие годы царили Porsche, Tesla и другие "старожилы" автоспорта, теперь доминируют бренды из Китая. Их новейшие модели не просто приблизились к западным конкурентам — они вырвались вперёд, установив исторические рекорды.
Новая эпоха скорости
Главным героем сезона стал BYD Yangwang U9 Xtreme - электрический гиперкар, которому удалось совершить невозможное: пройти Северную петлю Нюрбургринга за 6 минут 59,157 секунды. Никогда прежде серийный электромобиль не пересекал планку в семь минут. Этот результат стал символом технологического рывка Китая.
Для сравнения, Xiaomi SU7 Ultra, ещё недавно считавшийся вершиной инженерного искусства, показал время 7:04,957. Разница в несколько секунд на этой трассе — пропасть, отделяющая просто быстрый автомобиль от настоящего чемпиона.
Что делает U9 Xtreme особенным
Yangwang U9 Xtreme — это не просто мощный электрокар, а демонстрация того, как далеко продвинулась китайская инженерия. Под его корпусом скрываются четыре электромотора с суммарной отдачей почти 3000 л. с., питаемые от 1200-вольтовой архитектуры. Такая система позволяет передавать энергию с минимальными потерями и обеспечивает молниеносную реакцию на педаль газа.
Сложная система жидкостного охлаждения и аэродинамический кузов с массивным антикрылом и карбоновым сплиттером обеспечивают устойчивость даже при скоростях под 500 км/ч. На таких скоростях малейшая ошибка могла бы стать фатальной, но инженеры BYD довели управляемость до совершенства. Всего выпущено 30 экземпляров - каждый из них станет коллекционной редкостью.
Xiaomi SU7 Ultra: скорость, доведённая до идеала
Если BYD поражает масштабом, то SU7 Ultra — пример изящного инженерного расчёта. Его мощность составляет 1548 л. с., разгон до сотни — менее 2 секунд, а максимальная скорость — 350 км/ч. Это уже уровень суперкаров, но при этом машина остаётся полностью электрической и гражданской.
Инженеры Xiaomi Auto добились выдающейся стабильности мощности: даже на длинной дистанции система охлаждения не допускает перегрева батарей и потери эффективности. SU7 Ultra может разгоняться свыше 300 км/ч, но на поворотах уступает BYD из-за меньшего прижимного усилия.
Сравнение рекордсменов
|Модель
|Мощность
|Разгон 0-100 км/ч
|Максимальная скорость
|Время на Нюрбургринге
|BYD Yangwang U9 Xtreme
|~3000 л. с.
|~1,5 сек
|500 км/ч
|6:59,157
|Xiaomi SU7 Ultra
|1548 л. с.
|<2 сек
|350 км/ч
|7:04,957
|Porsche Taycan Turbo GT
|1100 л. с.
|2,2 сек
|305 км/ч
|7:07,5
|Tesla Model S Plaid
|1020 л. с.
|2,1 сек
|322 км/ч
|7:25,2
|Hyundai Ioniq 5 N
|650 л. с.
|3,4 сек
|260 км/ч
|7:45,5
Как китайцы догнали Запад
Многие эксперты называют успех BYD и Xiaomi закономерным. За последние пять лет Китай инвестировал миллиарды в разработку батарей, электроники и аэродинамики. Благодаря этому электрические платформы стали мощнее, легче и надёжнее.
Теперь уже очевидно: в автоспорте началась новая глава, где лидеры рынка определяются не бензиновыми двигателями, а скоростью зарядки и точностью алгоритмов.
Советы: как выбрать быстрый электрокар
-
Оцените мощность и крутящий момент. Для динамики важна не только "лошадиная сила", но и распределение тяги по осям.
-
Смотрите на систему охлаждения. Чем эффективнее терморегуляция, тем стабильнее поведение машины при нагрузке.
-
Уделите внимание батарее. Современные гиперэлектрокары используют 800-1200-вольтовые архитектуры, позволяющие заряжать за считанные минуты.
-
Проверяйте аэродинамику. Спойлеры, сплиттеры и активные элементы кузова играют огромную роль в управляемости.
-
Не забывайте о сертификации. Китайские модели всё чаще проходят европейские краш-тесты и получают одобрение TÜV.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать вес и баланс при выборе электрокара.
Последствие: потеря управляемости на высокой скорости.
Альтернатива: модели с распределением массы 50:50, например, BYD U9 Xtreme.
-
Ошибка: оценивать только разгон "до сотни".
Последствие: переоценка динамики в реальных условиях.
Альтернатива: сравнивать время круга, данные телеметрии и устойчивость.
-
Ошибка: считать, что китайские автомобили уступают европейским.
Последствие: потеря выгодных предложений и новых технологий.
Альтернатива: тест-драйв новых поколений BYD, Xiaomi и Zeekr.
А что если китайцы станут новыми Ferrari?
Сегодня это уже не выглядит фантазией. Электрические технологии развиваются быстрее, чем традиционные ДВС. Китайские инженеры научились не просто повторять — они создают собственные стандарты. Уже тестируются Xiaomi Yu7 GT и BYD Denza Zhave, а GWM готовит гибридный суперкар с V8 и электромотором, который должен конкурировать с Ferrari SF90.
Если темпы развития сохранятся, к 2030 году Китай может стать главным поставщиком не только массовых, но и премиальных спортивных электромобилей.
FAQ
Как выбрать спортивный электромобиль?
Определите приоритеты — скорость, запас хода или комфорт. Лучшие результаты по балансу сейчас у BYD и Xiaomi.
Сколько стоят гиперэлектрокары BYD и Xiaomi?
Yangwang U9 Xtreme оценивается примерно в 1,5 млн долларов, Xiaomi SU7 Ultra — около 1 млн.
Что лучше: BYD или Tesla?
По динамике и времени круга BYD лидирует, но Tesla остаётся эталоном по программному обеспечению и инфраструктуре зарядок.
Мифы и правда
Миф: китайские электрокары ненадёжны.
Правда: современные модели проходят те же испытания, что и европейские, и показывают высокие результаты.
Миф: электромобили не подходят для гонок.
Правда: рекорды BYD и Xiaomi доказали обратное.
Миф: всё лучшее создают только в Европе.
Правда: теперь инновации чаще приходят из Китая.
Исторический контекст
Ещё десять лет назад китайские автопроизводители только учились у Европы. Первые электрокары BYD выглядели скромно, а Xiaomi вообще не имела автоподразделения. Но уже к 2025 году они вышли на уровень, при котором могут соревноваться с Porsche и Tesla. Нюрбургринг стал ареной символического реванша — место, где Азия взяла верх над Западом.
3 интересных факта
• BYD впервые использовала четырёхмоторную систему собственной разработки — аналогов ей нет в мире.
• Xiaomi SU7 Ultra создавался с участием инженеров, работавших над болидами Formula E.
• В Gran Turismo 7 обе модели появятся одновременно, и миллионы игроков смогут испытать их на виртуальном Нюрбургринге.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru