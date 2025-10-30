Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Карлос Гон
© commons.wikimedia.org by Ecole polytechnique is licensed under CC BY-SA 2.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:56

Европу ждёт автопереворот: экс-глава Renault-Nissan намекнул, кто станет новым хозяином дорог

Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон: Европа через 10 лет пересядет на китайские автомобили

Еще десять лет назад имя Карлоса Гона ассоциировалось с мощью и инновациями мирового автопрома. Он возглавлял сразу три крупные компании — Renault, Nissan и Mitsubishi — и выстраивал стратегию, которая должна была объединить усилия Европы и Японии. Но судьба распорядилась иначе: громкое дело, арест, побег и многолетнее молчание. Теперь Карлос Гон вновь заговорил — и его прогнозы для европейского автопрома звучат тревожно.

"Через 10 лет Европа пересядет на китайские автомобили — это вопрос жизни и смерти для брендов", — заявил бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон.

От лидера к изгнаннику

В 2017 году Гон ушёл с поста руководителя Nissan, но сохранил влияние в альянсе. Тогда никто не предполагал, что уже через год его имя окажется в центре громкого скандала. Осенью 2018-го его арестовали в Японии по обвинению в финансовых нарушениях. Началось затяжное разбирательство, которое закончилось неожиданным побегом — Гон тайно покинул страну и обосновался в Ливане. Этот эпизод поставил точку в его блестящей карьере топ-менеджера и стал символом краха эпохи, в которой индивидуальность могла бросить вызов корпоративной системе.

Возвращение и новая позиция

После побега Гон предпочитал не давать интервью. Однако в разговоре с французским изданием Legend он впервые за долгое время открыто высказался о будущем индустрии. По его словам, главная угроза для Европы — стремительное усиление китайских автопроизводителей. И речь не только о бюджетных моделях: Китай уверенно продвигается во всех сегментах — от городских электромобилей до премиум-седанов.

По мнению Гона, именно средний класс брендов вроде Peugeot, Citroën, Opel и Renault первым окажется под ударом. Китайские компании предлагают более выгодное соотношение цены и технологий, а также получают поддержку от государства. Это сочетание делает их практически недосягаемыми для конкурентов, особенно на фоне роста себестоимости и ужесточения экологических норм в Европе.

Почему Китай выигрывает

Китайские бренды сделали ставку на электромобили, и эта стратегия приносит плоды. Пока европейцы спорили о сроках отказа от двигателей внутреннего сгорания, в Поднебесной активно строились новые заводы, разрабатывались батареи и системы автономного вождения. Сегодня китайские концерны вроде BYD, NIO и Geely способны предложить машины, которые не уступают Tesla, но при этом стоят значительно дешевле.

Кроме того, Китай контролирует цепочки поставок редкоземельных металлов и аккумуляторов, что делает европейские компании зависимыми от его технологий. Для таких марок, как Renault или Volkswagen, это превращается в стратегическую проблему — без собственных производств батарей они теряют конкурентоспособность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: затягивание перехода на электромобили.
    Последствие: потеря рыночной доли.
    Альтернатива: ускорение локального производства аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций.

  2. Ошибка: ставка на дизельные и гибридные модели.
    Последствие: устаревание технологий и падение спроса.
    Альтернатива: массовый переход на чистые EV-платформы.

  3. Ошибка: слабое цифровое взаимодействие с клиентом.
    Последствие: уступка китайским брендам, которые интегрируют "умные" сервисы.
    Альтернатива: развитие собственных цифровых экосистем и онлайн-сервисов.

А что если Европа всё-таки успеет?

Если европейские компании смогут объединиться и выработать единую стратегию, шансы на выживание есть. Для этого нужно:

  • развивать производство аккумуляторов внутри ЕС;

  • снижать налоги на EV;

  • поддерживать стартапы, создающие инновации в области мобильности;

  • делать ставку на "умные" города и интеграцию авто в цифровую инфраструктуру.

Тогда Европа сможет не только сохранить позиции, но и конкурировать с Китаем на равных.

FAQ

Как выбрать между китайским и европейским электромобилем?
Ориентируйтесь на соотношение цены, гарантий и инфраструктуры. Китайские модели предлагают больше технологий за меньшие деньги, но европейские — надежнее в обслуживании.

Сколько стоит новый китайский электрокар в Европе?
Средняя цена составляет 20-25 тысяч евро, в то время как аналогичный европейский стоит около 35 тысяч.

Что лучше: BYD или Renault Megane E-Tech?
BYD выигрывает по запасу хода и цене, но Renault пока предлагает более развитую сервисную сеть и привычный дизайн.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро ломаются.
Правда: современные модели проходят сертификацию в ЕС и соответствуют европейским стандартам качества.

Миф: электрокары из Китая опасны.
Правда: они оснащены современными системами безопасности и успешно проходят краш-тесты Euro NCAP.

Миф: Европа никогда не уступит рынок.
Правда: доля китайских брендов в ЕС уже превышает 12% и растёт каждый год.

3 интересных факта

  1. Компания BYD — крупнейший производитель электромобилей в мире, обогнавшая Tesla по продажам в 2024 году.

  2. Geely владеет брендами Volvo, Polestar и Lotus, то есть фактически уже интегрирована в Европу.

  3. Некоторые китайские электрокары продаются под европейскими марками, что помогает им быстрее завоевывать доверие покупателей.

Исторический контекст

В начале 2000-х Европа задавала тон в автопроме. Дизельные технологии, премиум-сегмент и репутация "немецкого качества" обеспечивали лидерство. Но за последние десять лет акценты сместились: Tesla задала тренд на электрификацию, а Китай превратился из ученика в лидера. Сегодня Европа стоит перед выбором — либо адаптироваться, либо уступить дорогу новым игрокам.

