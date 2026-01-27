Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 11:58

Пока кузов блестит — ходовая плачет: новые китайские кроссоверы массово попадают в сервисы

В сервисах выросло число ремонтов ходовой у китайских кроссоверов — автомеханики

Китайские кроссоверы прочно обосновались на российских дорогах, но активная эксплуатация быстро выявляет их уязвимые места. С увеличением пробегов владельцы всё чаще сталкиваются с характерными неисправностями ходовой части. Сервисная статистика за последний год позволила выделить модели, которые чаще других приезжают на подъёмник. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

Почему сервисы фиксируют рост ремонтов

По данным автосервисов, в 2025 году заметно выросло число обращений владельцев китайских кроссоверов Chery, Haval и Geely именно по подвеске. Основная причина — сочетание российских дорожных условий, климата и повседневных нагрузок. Неровное покрытие, реагенты и резкие перепады температур ускоряют износ деталей, а экономия на профилактике только усугубляет ситуацию. Дополнительную роль сыграл и резкий рост парка таких автомобилей, из-за чего статистика обращений стала более наглядной.

"За год количество визитов по каждой из этих моделей значительно выросло", — отметил Никита Родионов.

Haval F7: типичные жалобы владельцев

Одним из лидеров по обращениям стал Haval F7. Чаще всего владельцы жалуются на стуки в передней части автомобиля. На пробегах до 100 тысяч километров сервисмены нередко меняют стойки стабилизатора, рулевые наконечники, сайлентблоки и отдельные элементы передней подвески. Для российских условий такой ресурс не считается критически низким, однако без регулярной диагностики мелкие дефекты быстро перерастают в комплексный ремонт. Специалисты напоминают, что на срок службы напрямую влияет стиль вождения и привычки за рулём, о чём ранее подробно рассказывали эксперты, анализируя, как агрессивная манера езды влияет на ресурс узлов и агрегатов, включая износ подвески автомобиля.

Chery Tiggo 7 и Tiggo 7 Pro Max

У Chery Tiggo 7 наиболее частые обращения связаны с появлением люфтов и скрипов в подвеске. Владельцы регулярно сталкиваются с необходимостью замены опор стоек и втулок стабилизатора. Если вовремя не обратить внимание на первые признаки износа, нагрузка перераспределяется на другие элементы, что делает последующий ремонт заметно дороже. В случае с Chery Tiggo 7 Pro Max сервисы чаще всего меняют рулевые наконечники и детали передней подвески после жалоб на характерный стук при движении по неровностям.

Geely Atlas и особенности эксплуатации

Geely Atlas также оказался в числе моделей с повышенным вниманием со стороны автосервисов. У этого кроссовера быстрее обычного изнашиваются передние стойки, втулки стабилизатора и шарниры равных угловых скоростей. Проблемы проявляются при стандартных среднегодовых пробегах и зависят от состояния дорог и манеры вождения. При регулярной проверке подвески и своевременной замене расходников автомобиль, как правило, не доставляет серьёзных хлопот. В более широком контексте эксперты отмечают, что вопросы ресурса и долговечности китайских моделей остаются предметом обсуждений, особенно на фоне дискуссий о том, способны ли такие машины без серьёзных ремонтов проходить большие пробеги, о чём ранее говорилось в материале про ресурс китайских автомобилей.

Регулярная диагностика ходовой части остаётся главным способом сократить расходы на обслуживание китайских кроссоверов. Большинство выявляемых проблем связано не с критическими конструктивными недостатками, а с условиями эксплуатации и несвоевременным обслуживанием. По мере взросления автопарка внимание к подвеске становится всё более важным фактором надёжной и предсказуемой эксплуатации.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.

