Еду на китайском авто в мороз — и в пути происходит странное с дверью: неприятный сюрприз

Китайские автомобили, которые после ухода западных брендов заняли заметную долю российского рынка, столкнулись с неожиданно "бытовой" проблемой — морозы выводят из строя привычные механизмы. В сильный холод владельцы жалуются не только на электронику, но и на двери: замки и тросы могут прихватывать прямо во время поездки. Из-за таких историй в российском сегменте соцсетей и на форумах закрепилось резкое прозвище "гробы на колёсах".

Замки, двери и стекла: что именно происходит на морозе

Приводится пример владельца Chery Tiggo 4, который описал замерзание дверного замка во время движения — чаще со стороны водителя. Проблема в том, что дверь в такой ситуации может не открыться сразу, и человеку приходится ждать, пока автомобиль прогреется, либо искать способ отогреть механизм.

Похожие жалобы, по данным издания, встречаются у владельцев Geely Monjaro: отмечается, что "зависать" может замок или трос, отвечающий за работу задней двери. Ручка перестаёт реагировать, но после отогрева, например в тёплом гараже, работоспособность возвращается.

Ещё один типичный сценарий — примерзание стекла в районе дверной рамки, из-за чего окно не удаётся опустить. Такие ситуации выглядят мелочью, пока не приходится решать их в пути, на парковке или при необходимости быстро выйти из машины.

Жалобы по моделям и "цепочка" мелких неисправностей

У Geely Atlas, как сообщается, возникают сложности с закрыванием задних дверей; у Haval H6 упоминаются сбои с активацией замков задних дверей; у Haval H7 — затруднения с открытием и закрытием водительской двери при низких температурах. В сумме это создаёт впечатление, что часть узлов и уплотнений чувствительна к экстремальному холоду и влажности.

Подобные проблемы часто развиваются по схожей логике: после поездки в мороз остаётся влага, она превращается в лёд, а дальше механика начинает работать с запозданием или вовсе "встаёт". При этом после прогрева многие элементы снова функционируют — именно так описывают ситуацию некоторые владельцы.

Дело не только в дверях: техника и выхлоп

Отдельный блок претензий касается поведения агрегатов в сильный холод. Владельцы упоминают посторонние звуки со стороны двигателя или коробки передач после езды при температуре около -35 °C. Также описаны случаи, когда отдельные элементы кузова и механизмы страдают при попытках выбраться из сугробов.

Самой специфической проблемой названа ситуация с Chery Tiggo 5: по описанию, в выхлопной системе может скапливаться конденсат, который затем замерзает и со временем способен перекрывать выхлоп, мешая запуску двигателя. Из-за этого некоторые водители прибегают к кустарным решениям, чтобы дать воде выход.