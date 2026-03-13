Прощальный гудок из Поднебесной: список моделей, которые больше невозможно купить у дилеров

В январе 2026-го подмосковный водитель зарулил в салон за Chery Tiggo 4 — хотел компактный кроссовер для семьи, с клиренсом под 190 миллиметров и расходом около восьми литров. А менеджер только руками разводит: модель сняли с продажи, как и несколько других хитов из Китая. По всей стране такие истории — Bestune Т77 с его турбиной на 1,5 литра пропал из шоу-румов, BAIC X35 и X7 тоже ушли, GAC GS3, Jetour X50 да X70. Покупатели чешут затылок: вчера выбор был огромный, сегодня полки пустеют, цены на остатки скачут. Это не случайность, а четкий сигнал от производителей.

"Китайские бренды после 2022 года хлынули на российский рынок с десятками моделей, чтобы заполнить ниши. Но не все кроссоверы выдержали эксплуатацию в наших условиях — турбины на моделях вроде Jetour X70 часто требовали ремонта раньше срока, расход топлива в реальной езде превышал паспортный. Сейчас они срезают слабые позиции, оставляя надежные варианты с проверенной трансмиссией. Это повысит качество предложения, но покупателям придется внимательнее смотреть на остатки." Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Модели, которые исчезли

Chery Tiggo 4 первым ушел с полок — компактный кроссовер с вариатором и мотором на 1,5 литра не оправдал ожиданий продаж. Bestune Т77 следом пропал, его двухлитровый турбомотор с коробкой-автомат обещал динамику, но в пробках расход подскакивал до двенадцати литров. BAIC X35 и X7 тоже сняли: первый — городской малыш с клиренсом 185 миллиметров, второй — семиместник для трассы.

GAC GS3 с передним приводом и Jetour X50, X70 дополнили список — эти кроссоверы с полным приводом на вариаторе казались крепкими, но спрос упал. Все модели ушли почти одновременно в начале 2026-го, оставив дилеров с остатками. Покупатели теперь ищут аналоги среди Lada Vesta Cross или Haval Jolion.

Такие исчезновения бьют по планам семей: кто-то уже внес задаток, а теперь перезаключает договор. Турбины в этих машинах часто подводили, особенно на бездорожье.

Причины оптимизации

Производители из Китая сокращают линейки, фокусируясь на хитах вроде Chery Tiggo 7 или Geely Coolray. После ухода западных марок в 2022-м они запустили десятки моделей, но рынок показал, кто выживет. Теперь убирают те, где продажи ниже 500 штук в квартал.

Это стандартный ход для брендов с широким ассортиментом — Bestune и Jetour оставляют флагманы. Расход топлива стал ключевым фактором, особенно с ростом цен на бензин. Слабые модели не выдержали конкуренции с проверенными.

Имидж страдает: дилеры теряют доверие, когда хвалят машину, а потом ее нет. Но компании экономят на логистике и складе.

Как тестировали спрос

За три года китайцы вывели на рынок все подряд — от седанов Omoda S5 до крупных внедорожников. Omoda S5 не закрепился, уступив кроссоверам с высоким спросом. Бренды собирали данные по регионам: в Сибири тянули полноприводные, в городах — компактные.

Функции вроде удержания тормоза помогали в пробках, но не спасли все модели. Тестирование шло через продажи и отзывы сервисов.

Теперь этап консолидации: оставляют 3-5 моделей на бренд. Это логично в условиях конкуренции.

Что это значит для покупателей

Выбор сужается, цены на хиты растут на 10-15 процентов. Россияне переходят на Lada или б/у японцев — спрос на них подскочил. Нужно проверять наличие заранее, чтобы не бегать по салонам.

Шины и расход проверяйте при покупке, особенно на китайцах. Риски с ремонтом турбин остаются.

Плюс: бренды улучшат сервис для оставшихся. Минус — меньше вариантов под бюджет.

Что ждет рынок дальше

Китайцы усилят фокус на надежных кроссоверах с гарантией 5 лет. Спрос на внедорожники растет, даже параллельный импорт японцев оживает. Следите за новинками вроде Jetour T2.

Техосмотр упростили, но для новых машин диагностика обязательна. Рынок стабилизируется к лету.

Зимние шины эволюционируют, подстраиваясь под климат — это плюс для всех авто.

"Исчезновение моделей вроде BAIC X35 показывает, что безопасность и клиренс не всегда решают. Российские дороги требуют прочных сайлентблоков и рейки без люфта, чего не хватало слабым кроссоверам. Бренды теперь ставят на проверенные тестами варианты, чтобы избежать отзывов кампаний. Покупателям советую тест-драйв с замерами — это спасет от разочарований." Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Какие именно модели китайских кроссоверов сняли с продажи?

Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70 ушли в начале 2026-го. Остатки еще есть у дилеров.

Почему бренды это сделали?

Оптимизируют линейки после теста спроса, оставляя только ходовые модели. Слабые не выдержали конкуренции.

Что покупать вместо?

Смотрите Haval, Geely или Lada — спрос на них растет. Проверяйте турбину и расход заранее.

