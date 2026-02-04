Миллионный пробег у китайских авто рассыпается в реальности — всё упирается в одну деталь конструкции

Китайские автомобили всё чаще называют "миллионниками", но в реальной эксплуатации такие обещания быстро разбиваются о цифры пробега и первые серьёзные ремонты. Автоэксперт Вячеслав Субботин уверен: ресурс большинства моделей из КНР заметно ниже, чем у европейских, японских и корейских брендов, а заявленные рекорды по долговечности не выдерживают проверки временем. По его словам, конструкция и подбор агрегатов изначально не рассчитаны на сверхдлинный пробег без крупных вложений. Об этом он рассказал в беседе с MoneyTimes.

Почему "миллионный пробег" не работает на практике

Субботин считает, что разговоры о китайских автомобилях, способных пройти миллион километров, не имеют отношения к реальной эксплуатации. По его словам, такие машины устроены так, что физически не могут долго работать без серьёзных вмешательств: узлы и агрегаты быстрее выходят на режим повышенной нагрузки, а запас прочности оказывается ограниченным.

Эксперт подчёркивает, что владельцам стоит воспринимать подобные заявления как маркетинговую картинку, а не как реальный прогноз срока службы автомобиля. Особенно это касается тех, кто рассчитывает на долгую эксплуатацию без крупных ремонтов.

"Ресурс китайских автомобиля до серьезного ремонта 150-200 тысяч километров. Какие миллионники? Конструктивно невозможно. Они сделаны так, что конструктивно они это сделать не смогут", — подчеркнул эксперт.

Проблема в двигателях и нагрузках

По словам Субботина, на рынке доминируют китайские машины с малолитражными, но сильно форсированными двигателями. Такой подход позволяет показывать неплохую динамику и экономию топлива, однако расплата за это — ускоренный износ.

Эксперт объясняет: когда двигатель постоянно работает на пределе возможностей, он быстрее теряет ресурс. В итоге автомобиль может требовать серьёзного ремонта уже при относительно небольшом пробеге, особенно если условия эксплуатации далеки от идеальных.

Какие расходы стоит закладывать владельцам

Автоэксперт советует заранее понимать: после определённого рубежа пробега китайская машина может потребовать ощутимых вложений. Причём речь идёт не о мелком обслуживании, а о ремонтах, которые способны заметно ударить по бюджету владельца.

Субботин считает, что покупателю важно учитывать это ещё до покупки, особенно если автомобиль берут в расчёте на долгие годы. По его словам, ожидание крупных затрат подтверждается тем, как ведёт себя рынок подержанных машин.

"Надо быть готов к тому, что после ста пятидесяти километров пробега придется серьезно вкладываться в автомобиль. В подтверждение моих слов ситуация на вторичном рынке, он точный индикатор надежности китайских машин, его узлов, агрегатов и конструкций", — добавил Субботин.

Вторичный рынок как показатель реального ресурса

Эксперт отмечает, что стоимость китайских автомобилей на "вторичке" падает быстро не случайно. По его мнению, это связано с тем, что потенциальные покупатели понимают: остаточный ресурс у таких машин ограничен, а впереди могут быть дорогостоящие ремонты.

Именно поэтому владельцы сталкиваются с заметной потерей цены уже через несколько лет после покупки. Субботин считает, что такая динамика показывает отношение рынка к надёжности и долговечности конкретной техники.

"Четырехлетний автомобиль теряет за год эксплуатации в среднем по пятьсот тысяч рублей. За четыре года эксплуатации это два миллиона. Покупали его за четыре миллиона четыре года назад, сейчас продают едва-едва за два. Европейские машины так не теряют в цене", — отметил специалист.

Почему покупка "китайца" с пробегом может оказаться дорогой

Субботин добавил, что приобретение китайского автомобиля на вторичном рынке часто означает дополнительные траты. По его словам, покупателю может понадобиться вложить немалые средства, чтобы машина ездила уверенно и не требовала постоянного внимания.

Именно поэтому эксперт советует подходить к выбору подержанного китайского авто особенно осторожно: важно оценивать не только цену покупки, но и то, сколько денег может уйти на восстановление и дальнейшую эксплуатацию.