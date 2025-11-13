Время идёт, а цена стоит: китайские кроссоверы ломают рынок вторички
За последние три года китайские автомобили не только прочно вошли в число лидеров продаж на российском рынке, но и доказали, что способны сохранять стоимость лучше многих конкурентов. Согласно исследованию сервиса "Авито Авто", именно бренды Haval, Geely и Chery сегодня возглавляют список машин с наименьшей потерей цены при последующей перепродаже.
Эксперты сравнили цены на модели, выпущенные три года назад, с их актуальной рыночной стоимостью в октябре 2025 года. Полученные данные показали, какие автомобили остаются наиболее ликвидными — то есть теряют минимум в цене и быстро находят нового владельца.
Лидеры рынка: Haval удерживает позиции
Первое место в рейтинге занял Haval Jolion, который подешевел всего на 23,3% за три года. Средняя стоимость этой модели на вторичном рынке составила 1,67 млн рублей.
Следом расположились две другие модели Haval — F7x и F7. Обе машины показали практически идентичную динамику: их стоимость снизилась на 26,6% и 26,7% соответственно, что также является отличным показателем для автомобилей в этом ценовом сегменте. Средняя цена F7x составила 1,94 млн рублей, а F7 — 1,88 млн рублей.
Сравнение лидеров вторичного рынка
|Модель
|Снижение стоимости
|Средняя цена в 2025 году
|Haval Jolion
|-23,3%
|1,67 млн ₽
|Haval F7x
|-26,6%
|1,94 млн ₽
|Haval F7
|-26,7%
|1,88 млн ₽
|Geely Tugella
|-29,9%
|2,61 млн ₽
|Exeed LX
|-31,8%
|1,82 млн ₽
Второй эшелон: стабильные результаты Geely и Chery
В категорию моделей с умеренным снижением стоимости попали Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Geely Atlas Pro.
-
Coolray за три года потерял 32,9% от первоначальной цены, достигнув отметки в 1,65 млн рублей.
-
Tiggo 4 оказался чуть менее выгодным вариантом — минус 33,4%, средняя цена составила 1,16 млн рублей.
-
Atlas Pro снизился в стоимости на 34,4%, до 1,85 млн рублей.
Последние строчки рейтинга заняли кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 7 Pro. Их падение в цене составило 34,5% и 34,9% соответственно. При этом средняя стоимость моделей в октябре 2025 года составляла 1,96 млн и 1,62 млн рублей.
Почему китайские автомобили сохраняют цену
Рост ликвидности китайских марок связан не только с активной локализацией сборки, но и с качественным улучшением автомобилей. За последние годы производители из КНР существенно подняли уровень оснащения, улучшили материалы интерьера, доработали подвеску под российские дороги и адаптировали системы климат-контроля.
Многие модели получили современные мультимедийные комплексы, функции удалённого управления, системы помощи водителю. Всё это позволило покупателям воспринимать китайские автомобили как полноправную альтернативу европейским и корейским брендам.
Кроме того, большинство марок предложили длительные гарантийные программы и широкий выбор комплектаций — важный фактор для перепродажи.
А что если продать через три года
Исследование "Авито Авто" показывает, что спустя три года эксплуатации владелец Haval Jolion теряет около 500 тысяч рублей, тогда как в случае с Chery Tiggo 8 Pro потери превышают 1 млн рублей.
Таким образом, покупатели, планирующие обновление автомобиля каждые несколько лет, могут рассматривать Haval и Geely как более выгодное вложение.
Плюсы и минусы китайских автомобилей
|Плюсы
|Минусы
|Современные технологии и оснащение
|Более высокая потеря стоимости у отдельных моделей
|Гарантия до 7 лет
|Меньше сервисных центров по сравнению с "корейцами"
|Привлекательная цена относительно конкурентов
|Перепродажа может занять больше времени в регионах
|Богатая комплектация
|Ограниченный выбор оригинальных аксессуаров
Мифы и правда о китайских машинах
Миф: китайские автомобили быстро ржавеют и ломаются.
Правда: современные модели проходят строгую антикоррозийную обработку, а ресурс двигателей сравним с европейскими аналогами.
Миф: китайские кроссоверы теряют в цене быстрее других.
Правда: по данным "Авито Авто", Haval и Geely обгоняют в ликвидности многие корейские и японские модели.
Миф: у китайцев нет запчастей.
Правда: сеть поставщиков расширяется, а складские запасы популярных моделей есть в большинстве крупных городов.
FAQ
Как выбрать ликвидный китайский автомобиль?
Обращайте внимание на модели, стабильно входящие в топ продаж, и изучайте динамику цен на вторичном рынке.
Сколько стоит трёхлетний китайский кроссовер?
Средняя цена колеблется от 1,1 до 2,6 млн рублей в зависимости от марки и комплектации.
Что лучше — Haval или Geely?
Обе марки близки по качеству и оснащению, но Haval показывает меньшую потерю стоимости.
