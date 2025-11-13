Время идёт, а цена стоит: китайские кроссоверы ломают рынок вторички

За последние три года китайские автомобили не только прочно вошли в число лидеров продаж на российском рынке, но и доказали, что способны сохранять стоимость лучше многих конкурентов. Согласно исследованию сервиса "Авито Авто", именно бренды Haval, Geely и Chery сегодня возглавляют список машин с наименьшей потерей цены при последующей перепродаже.

Эксперты сравнили цены на модели, выпущенные три года назад, с их актуальной рыночной стоимостью в октябре 2025 года. Полученные данные показали, какие автомобили остаются наиболее ликвидными — то есть теряют минимум в цене и быстро находят нового владельца.

Лидеры рынка: Haval удерживает позиции

Первое место в рейтинге занял Haval Jolion, который подешевел всего на 23,3% за три года. Средняя стоимость этой модели на вторичном рынке составила 1,67 млн рублей.

Следом расположились две другие модели Haval — F7x и F7. Обе машины показали практически идентичную динамику: их стоимость снизилась на 26,6% и 26,7% соответственно, что также является отличным показателем для автомобилей в этом ценовом сегменте. Средняя цена F7x составила 1,94 млн рублей, а F7 — 1,88 млн рублей.

Сравнение лидеров вторичного рынка

Модель Снижение стоимости Средняя цена в 2025 году Haval Jolion -23,3% 1,67 млн ₽ Haval F7x -26,6% 1,94 млн ₽ Haval F7 -26,7% 1,88 млн ₽ Geely Tugella -29,9% 2,61 млн ₽ Exeed LX -31,8% 1,82 млн ₽

Второй эшелон: стабильные результаты Geely и Chery

В категорию моделей с умеренным снижением стоимости попали Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Geely Atlas Pro.

Coolray за три года потерял 32,9% от первоначальной цены, достигнув отметки в 1,65 млн рублей.

Tiggo 4 оказался чуть менее выгодным вариантом — минус 33,4%, средняя цена составила 1,16 млн рублей.

Atlas Pro снизился в стоимости на 34,4%, до 1,85 млн рублей.

Последние строчки рейтинга заняли кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 7 Pro. Их падение в цене составило 34,5% и 34,9% соответственно. При этом средняя стоимость моделей в октябре 2025 года составляла 1,96 млн и 1,62 млн рублей.

Почему китайские автомобили сохраняют цену

Рост ликвидности китайских марок связан не только с активной локализацией сборки, но и с качественным улучшением автомобилей. За последние годы производители из КНР существенно подняли уровень оснащения, улучшили материалы интерьера, доработали подвеску под российские дороги и адаптировали системы климат-контроля.

Многие модели получили современные мультимедийные комплексы, функции удалённого управления, системы помощи водителю. Всё это позволило покупателям воспринимать китайские автомобили как полноправную альтернативу европейским и корейским брендам.

Кроме того, большинство марок предложили длительные гарантийные программы и широкий выбор комплектаций — важный фактор для перепродажи.

А что если продать через три года

Исследование "Авито Авто" показывает, что спустя три года эксплуатации владелец Haval Jolion теряет около 500 тысяч рублей, тогда как в случае с Chery Tiggo 8 Pro потери превышают 1 млн рублей.

Таким образом, покупатели, планирующие обновление автомобиля каждые несколько лет, могут рассматривать Haval и Geely как более выгодное вложение.

Плюсы и минусы китайских автомобилей

Плюсы Минусы Современные технологии и оснащение Более высокая потеря стоимости у отдельных моделей Гарантия до 7 лет Меньше сервисных центров по сравнению с "корейцами" Привлекательная цена относительно конкурентов Перепродажа может занять больше времени в регионах Богатая комплектация Ограниченный выбор оригинальных аксессуаров

Мифы и правда о китайских машинах

Миф: китайские автомобили быстро ржавеют и ломаются.

Правда: современные модели проходят строгую антикоррозийную обработку, а ресурс двигателей сравним с европейскими аналогами.

Миф: китайские кроссоверы теряют в цене быстрее других.

Правда: по данным "Авито Авто", Haval и Geely обгоняют в ликвидности многие корейские и японские модели.

Миф: у китайцев нет запчастей.

Правда: сеть поставщиков расширяется, а складские запасы популярных моделей есть в большинстве крупных городов.

FAQ

Как выбрать ликвидный китайский автомобиль?

Обращайте внимание на модели, стабильно входящие в топ продаж, и изучайте динамику цен на вторичном рынке.

Сколько стоит трёхлетний китайский кроссовер?

Средняя цена колеблется от 1,1 до 2,6 млн рублей в зависимости от марки и комплектации.

Что лучше — Haval или Geely?

Обе марки близки по качеству и оснащению, но Haval показывает меньшую потерю стоимости.