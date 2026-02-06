Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина принимает решение купить автомобиль
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:25

Китай тут ни при чём: корень проблем новых машин оказался совсем в другом месте

Мифы о китайских автомобилях продолжают будоражить рынок и вызывать споры среди покупателей. Одни уверены, что техника из КНР не выдерживает суровых условий эксплуатации, другие видят в этом преувеличение и следствие информационного шума. Реальная картина оказывается сложнее и не укладывается в черно-белые оценки. Об этом сообщает "Российская газета".

Почему у китайцев сложилась спорная репутация

В последние годы в публичном поле регулярно появляются отзывы владельцев, недовольных качеством китайских автомобилей. Обсуждения подпитываются роликами блогеров, рассказами о внезапных поломках, проблемах с кузовом или дорогостоящем ремонте. При этом официальной статистики, подтверждающей массовую ненадежность таких машин, на рынке нет. Эксперты отмечают, что во многом негатив формируется из-за завышенных ожиданий и поверхностного сравнения с более дорогими сегментами, тогда как реальные ограничения ресурса обсуждаются и в профильных материалах о ресурсе китайских машин.
Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк подчеркивает, что значительная часть претензий связана с ранними поставками и спецификой эксплуатации.

"Что касается качества и "ломучести" "китайцев", здесь мифы все чаще сталкиваются с реальным опытом эксплуатации. Ранние поставки могли иметь определенные проблемы, связанные с адаптацией к российским условиям, однако современные модели ведущих китайских брендов демонстрируют вполне конкурентное качество", — говорит генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.

По ее словам, ключевую роль играют условия обслуживания, наличие запчастей и прозрачная гарантийная политика, особенно при ввозе автомобилей по параллельным каналам.

Цена, ожидания и сервис

Другие специалисты смотрят на ситуацию более прагматично. Основатель Instyle Electronics Сергей Грибанов считает, что часть слухов о ненадежности небезосновательна, но корень проблемы лежит глубже.

"Проблема часто кроется не в конструкции, а в сервисном коллапсе. Производители обновляют модели так быстро, что через пару лет сложно найти кузовные детали, а ремонт нередко сводится к замене узлов целиком", — отмечает он.

Дополнительным фактором становится рост конечной цены автомобиля в России. Из-за логистики, пошлин и утилизационного сбора покупатель платит за машину бюджетного класса сумму, сопоставимую с моделями более именитых брендов, и ожидает от нее соответствующего уровня надежности.

"Машина ломается не потому, что она китайская, а из-за того, что она дешевая по своей сути, хотя и куплена задорого", — считает Сергей Грибанов.

Где мифы, а где реальность

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян полагает, что разговоры о низкой надежности справедливы лишь частично.

"Замечания чаще относятся к автомобилям, ввезенным по параллельному импорту. Даже в этом случае доля проблемных машин не превышает 1-2,5% от общего объема продаж", — заявил доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

При этом в сервисной практике действительно фиксируются повторяющиеся узкие места, о чем говорят и данные о ремонтах китайских кроссоверов. В сегменте коммерческого транспорта, как отмечает заместитель генерального директора Avior Андрей Харламов, китайские производители за последние годы сделали серьезный технологический рывок, а дилеры выстроили устойчивую систему послепродажного обслуживания.

В итоге эксперты сходятся в том, что образ китайских автомобилей во многом формируется не только их техническими особенностями, но и экономикой рынка, скоростью обновления моделей и качеством сервиса. По мере зрелости рынка покупатели все чаще оценивают не происхождение бренда, а реальную стоимость владения и предсказуемость эксплуатации.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

