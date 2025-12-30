Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Freepik by Various work tools on worktop is licensed under Рublic domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:57

Экономия на запчастях обернулась двойными расходами: опыт водителей отрезвляет

Китайские автозапчасти часто уступают оригиналам по ресурсу и качеству — Авто Mail

Новое на прилавке не всегда означает удачную покупку, особенно когда речь заходит об автозапчастях. Российский рынок формально насытился деталями, но реальный опыт эксплуатации быстро отрезвляет. Многие автовладельцы уже убедились, что доступность не всегда равна надежности. Об этом сообщает Авто Mail.

Рынок запчастей после кризиса

Дефицит автокомпонентов, остро проявившийся в 2022 году и тянувшийся почти два года, действительно удалось сгладить. Детали для большинства моделей теперь можно найти без особых поисков, но проблема сместилась в другую плоскость. Из-за сложной логистики и посредников цены на оригинальные комплектующие выросли в разы, а рынок заполнили китайские аналоги. На фоне обсуждений о создании единой цифровой базы запчастей для китайских автомобилей вопрос совместимости и качества остается открытым. Они выглядят привлекательными по стоимости, однако на практике часто становятся источником новых расходов и повторных ремонтов.

Кузовные детали: экономия, которая не работает

При восстановлении кузова мастера почти единодушны: лучше выбрать оригинальный элемент с разборки, чем новый китайский. Даже если деталь уже была в эксплуатации, она точно совпадает по геометрии и устанавливается без длительной подгонки. Китайские панели нередко требуют правки, растяжки и дополнительной обработки, что увеличивает стоимость работ. В итоге кажущаяся экономия исчезает, а ремонт обходится дороже и по времени, и по деньгам.

Датчики и электроника

Одной из самых рискованных категорий остаются датчики. Китайские аналоги стоят заметно дешевле оригиналов, но их ресурс и стабильность работы предсказать невозможно. Часто они выходят из строя без видимых причин и в самый неподходящий момент. Такая ситуация особенно характерна для сегмента, где расходники и аксессуары для автомобилей всё чаще покупают в Китае, не всегда задумываясь о последствиях. В итоге владельцы возвращаются к проверенному варианту — покупке оригинального датчика с разборки. Небольшим компромиссом могут стать детали корейского производства, которые обычно показывают более стабильное качество.

Дроссельная заслонка

Этот узел страдает от естественного износа, особенно на возрастных автомобилях. Китайские дроссели внешне выглядят достойно и первое время работают корректно, но их ресурс часто ограничивается сотнями километров. После этого начинаются сбои, плавающие обороты и ошибки. По сути, выбор здесь невелик: восстановление родной детали или покупка нового оригинала, несмотря на высокую цену.

Топливный насос и помпа

Опыт эксплуатации китайских топливных насосов показывает, что они могут не дожить даже до первого планового обслуживания. Характерные шумы, падение производительности и внезапный отказ — частый сценарий. В итоге надежнее оказывается оригинальный узел с разборки. С помпой ситуация еще жестче: повторная замена связана с серьезными затратами, поэтому экономия на детали почти гарантированно приводит к двойным расходам.

Предохранители как источник риска

Даже такие простые элементы, как предохранители, способны доставить проблемы. Дешевые варианты либо перегорают без причины, либо не выполняют защитную функцию вовсе. Это создает угрозу для дорогих электронных блоков и всей электросистемы автомобиля. После перехода на качественные комплекты проблема, как правило, исчезает сама собой.

