Сравнил китайские бренды с локальными — и осознал, почему многие переходят на "новые" марки
Доля китайских автомобилей на российском рынке неожиданно снизилась — впервые за более чем два года показатель опустился ниже 50%. По данным аналитиков, изменения связаны не с падением интереса к технике из КНР, а с ростом продаж машин китайского происхождения, но выпускаемых под локальными брендами. Эти модели активно расширяют присутствие в бюджетном и среднем сегментах, постепенно перетягивая спрос на себя и создавая конкуренцию привычным маркам из Китая.
"По итогам октября 2025 года в России было реализовано 82,2 тыс. новых легковых машин китайских марок. Это составляет 49,6% от общего объема рынка. Эксперты агентства "Автостат" отмечают, что доля "китайцев" впервые за более чем два года опустилась ниже отметки 50%", — отмечается в публикации.
Рост влияния китайских брендов начался в июле 2023 года — тогда они впервые заняли более половины российского рынка. После этого их доля росла почти непрерывно, но в 2025 году, начиная с июля, наметился обратный тренд. Эксперты объясняют снижение тем, что автомобили китайского происхождения, выпускаемые под новыми российскими брендами, начали конкурировать со своими же "прародителями", перераспределяя покупательский интерес.
Что произошло: причины изменения структуры рынка
Снижение доли китайских брендов не означает ослабления их позиций — скорее наоборот. Часть моделей, произведённых на китайских заводах, теперь поставляется в Россию под локальными торговыми марками. Они используют китайские платформы, силовые установки и комплектации, но позиционируются как "российские" за счёт локальной адаптации, иной маркетинговой подачи и более доступных условий покупки.
Это привлекло аудиторию, ранее ориентировавшуюся на китайских производителей напрямую. В сегменте "городской кроссовер" и "семейный SUV" такие машины оказываются особенно востребованными — комбинация цены, оснащения и узнаваемых технологий играет ключевую роль.
Сравнение: китайские бренды vs локальные марки китайского происхождения
|Категория
|Китайские бренды
|Локальные бренды на китайских платформах
|Цена
|Выше средней
|Обычно ниже на 10-20%
|Оснащение
|Современные технологии, широкий выбор комплектаций
|Ставка на востребованные версии
|Бренд
|Известность, экспортная репутация
|"Российское позиционирование", адаптация под местные условия
|Гарантия
|Стандартные программы
|Часто расширенные предложения
|Доля рынка
|Снизилась до 49,6%
|Ускоренный рост, вытесняют часть китайских моделей
Советы шаг за шагом: как выбирать машину в условиях перераспределения рынка
-
Определите, что важнее — бренд или оснащение. Китайские марки предлагают шире линейку, локальные бренды — выгоднее стоимость.
-
Сравните комплектации в одном бюджете. Машины локальных марок часто дают больше "опций за те же деньги".
-
Изучите гарантийные условия. Некоторые производители предлагают продлённую гарантию на батареи гибридов или электрооборудование.
-
Проверяйте происхождение платформы. Даже у локальных моделей под капотом — китайские агрегаты, что важно учитывать при сервисе.
-
Берите тест-драйв. Поведение подвески и динамика могут отличаться даже у машин с одинаковой платформой.
-
Сравните доступность запчастей. Китайские бренды имеют отлаженные поставки; локальные марки иногда используют те же компоненты, но с задержками.
-
Изучайте отзывы владельцев. Это поможет понять реальные эксплуатационные особенности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ориентироваться только на цену → покупка не самой подходящей модели → сравнить комплектации сразу нескольких марок.
-
Переоценивать новизну локальных брендов → неизвестная надёжность → выбирать машины с проверенной платформой.
-
Недооценивать китайские оригинальные марки → потерять в качестве оснащения → рассмотреть модели с расширенной электроникой и ассистентами.
А что если… доля китайских брендов продолжит снижаться?
Такой сценарий возможен, если локальные марки продолжат выпускать конкурентоспособные модели. Но фактически это не уменьшит влияние Китая: большая часть технологий, платформ и силовых агрегатов всё равно останется китайской. В итоге рынок станет более разнообразным, но зависимость от китайской автоиндустрии — прежней или даже большей.
Плюсы и минусы текущего перераспределения рынка
|Плюсы
|Минусы
|Больше моделей в разных ценовых сегментах
|Риск снижения качества адаптации у новых брендов
|Конкуренция снижает цены
|Возможные задержки запчастей для локальных марок
|Расширение ассортимента кроссоверов и седанов
|Сложнее ориентироваться в происхождении моделей
|Усиление гарантийных предложений
|Недостаток долгосрочной статистики о надёжности
|Рост технологичности в бюджетном сегменте
|Возможные различия в сервисной сети
FAQ
Почему доля китайских марок упала ниже 50%?
Потому что часть покупателей переключилась на автомобили локальных брендов, созданных на китайских платформах.
Стоит ли покупать такие "локальные" модели?
Да, если вы ищете выгодное оснащение в пределах бюджета. Но важно проверить гарантию и сервис.
Сохраняют ли китайские компании влияние?
Да — даже под локальными брендами используются китайские технологии и компоненты.
Мифы и правда
-
Миф: китайские бренды теряют популярность.
Правда: спрос остаётся высоким, но распределяется между китайскими и локальными версиями.
-
Миф: локальные марки полностью российские.
Правда: чаще всего это китайские модели с адаптацией.
-
Миф: снижение доли китайцев означает рост европейских брендов.
Правда: рост обеспечили именно локальные марки китайского происхождения.
Три интересных факта
-
Китайские производители остаются крупнейшими поставщиками платформ для автомобилей, продаваемых в России.
-
Локальные бренды нередко используют те же двигатели и коробки, что и китайские аналоги.
-
Доля китайского происхождения в российском автопроме фактически не снижалась последние пять лет — менялась только формальная принадлежность брендов.
Исторический контекст
-
В 2023 году китайские марки впервые заняли более половины российского рынка — важный рубеж для отрасли.
-
В 2024–2025 годах началось масштабное расширение локальных брендов, использующих китайские комплектующие.
-
Изменение структуры рынка отражает мировую тенденцию: китайские платформы становятся основой для всё большего числа автомобилей по всему миру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru