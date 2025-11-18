АвтоВАЗ больше не монстр: китайцы дышат в спину — статистика октября 2025 года

Российский авторынок переживает масштабную трансформацию. Если ещё несколько лет назад в топе продаж уверенно держались европейские и японские марки, то теперь картину изменили китайские автогиганты. В октябре 2025 года более 70% рынка новых машин в России поделили между собой всего четыре группы брендов, три из которых — из Китая. Этот сдвиг стал не просто статистическим фактом, а индикатором новой эпохи автомобильной индустрии страны.

"Деление условное, поскольку некоторые из них открещиваются от своих "детей и пасынков". Кроме того, часть брендов официально в Россию не поставляются. Тем не менее, думаю, что такой расклад сил тоже интересен", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Кто контролирует российский рынок: лидеры и доли

Главным игроком по-прежнему остаётся российский АвтоВАЗ, удерживающий 21,1% рынка. В октябре компания реализовала 34 983 автомобиля, из которых подавляющее большинство пришлись на марку Lada (33 251 шт.), а бренд Xcite добавил ещё 1687 машин. Несмотря на доминирование в общем объёме продаж, позиция АвтоВАЗа выглядит менее устойчивой, чем раньше: китайские автоконцерны дышат ему в спину.

На втором месте — китайская группа Great Wall Motors (GWM), занявшая 17,5% рынка. В октябре российские дилеры продали 29 021 автомобиль этого концерна. GWM активно развивает сразу несколько брендов, предлагая широкий ассортимент моделей:

Haval - 26 125 шт.;

Tank - 2296 шт.;

GW Poer - 346 шт.;

Wey - 230 шт.;

Ora - 24 шт.

Следом идёт Chery Holding - ещё один китайский гигант, действующий через восемь брендов. Его общий результат — 27 089 проданных машин, что составляет 16,3% рынка. Наиболее успешными оказались Tenet (8632 шт.) и Chery (6566 шт.), а также Omoda, Jetour и Exeed.

Замыкает четвёрку лидеров Geely Group, почти догнавшая Chery по объёму продаж: 27 081 автомобиль (также 16,3%). В арсенале концерна — восемь брендов, включая собственно Geely (14 238 шт.), Belgee (10 780 шт.) и премиальные Lynk & Co, Zeekr, Volvo и Lotus.

Таким образом, совокупная доля китайских концернов превышает половину российского авторынка. Это не просто цифры — это отражение новых экономических и технологических реалий.

Сравнение концернов

Концерн Количество брендов Продажи (шт.) Доля рынка (%) Ключевые марки АвтоВАЗ 2 34 983 21,1 Lada, Xcite GWM 5 29 021 17,5 Haval, Tank Chery Holding 8 27 089 16,3 Tenet, Chery, Omoda, Exeed Geely Group 8 27 081 16,3 Geely, Belgee, Lynk & Co

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль из лидирующих брендов

Что сделать Инструменты и сервисы Определите бюджет и цели — нужен ли автомобиль для города, семьи или путешествий Онлайн-калькуляторы Авто. ру, Autospot Сравните модели по техническим характеристикам Сайты производителей (Lada.ru, Haval. ru, Chery. ru, Geely. ru) Проверьте отзывы владельцев Форумы и агрегаторы отзывов (Drom, AutoMail. ru) Уточните условия гарантии и обслуживания Дилерские центры брендов Оцените ликвидность и стоимость перепродажи Авито Авто, Авторынки России Проверьте наличие запчастей и сервисов Каталоги Exist, Emex, официальные дистрибьюторы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка → Выбор редкой модели без развитой сервисной сети.

Последствие → Сложности с обслуживанием и ремонтом.

Альтернатива → Отдать предпочтение маркам с официальным присутствием и стабильными поставками — Haval , Chery , Lada .

Последствие → Потеря возможности бесплатного ремонта.

Альтернатива → Покупка через официального дилера с прозрачной гарантией.

Последствие → Переплата и рост расходов на обслуживание.

Альтернатива → Рассмотреть бренды Belgee, Jetour или Omoda - оптимум между ценой и качеством.

А что если рынок снова изменится?

Если российский рынок в ближайшие годы откроется для европейских или японских брендов, нынешний баланс сил может измениться. Однако китайские концерны уже успели закрепиться: они построили логистику, локализовали сборку и адаптировали модели под российские условия. Поэтому даже в случае возвращения прежних игроков "новые" бренды вряд ли уступят без борьбы.

Плюсы и минусы китайских автомобилей в России

Плюсы Минусы Современные технологии, богатое оснащение Возможные проблемы с оригинальными запчастями Широкий выбор моделей и классов Недостаточная репутация у части покупателей Конкурентные цены и кредитные программы Перепроизводство и схожесть дизайна Улучшенное качество сборки по сравнению с первыми партиями Сложность перепродажи некоторых моделей

FAQ

Как выбрать между Lada и китайскими брендами?

Если важна простота и доступность обслуживания — Lada. Если нужны современные технологии и комфорт — китайские модели предложат больше за те же деньги.

Сколько стоит обслуживание китайского кроссовера?

Средняя стоимость ТО у дилеров — от 15 000 до 30 000 рублей в зависимости от бренда и модели.

Что лучше — Haval или Chery?

Haval делает ставку на кроссоверы и внедорожники с продуманной электроникой, Chery — на универсальность и стиль. Для города подойдёт Omoda, для путешествий — Haval Jolion или Tank 300.

Мифы и правда

Миф: Китайские автомобили быстро ломаются.

Правда: Современные модели сертифицированы по международным стандартам и проходят адаптацию под российские условия.

Миф: У китайских машин плохая шумоизоляция.

Правда: Уровень комфорта новых моделей сопоставим с европейскими аналогами в том же классе.

Миф: Китайцы копируют чужие дизайны.

Правда: Многие бренды сотрудничают с европейскими студиями (например, Geely — с Volvo и Lotus), создавая оригинальные решения.

Три интересных факта

Концерн Geely владеет брендами Volvo и Lotus, что повышает его престиж в глазах российских покупателей. У Haval в России действует собственный завод в Туле — это один из немногих примеров полноценной локализации. Chery первой начала выпуск автомобилей под новым брендом Omoda специально для российского рынка.

Исторический контекст

В 2010-х китайские автомобили занимали менее 5% российского рынка. После ухода европейских и японских компаний в 2022–2023 годах ситуация изменилась кардинально. Китайские бренды воспользовались освободившейся нишей, предложив выгодные цены и гибкие условия. Сегодня их успех напоминает расцвет корейского автопрома начала 2000-х — когда Hyundai и Kia за считанные годы из "новичков" превратились в лидеров продаж.