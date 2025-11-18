Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
лада искра
лада искра
© lada.ru is licensed under Free More Info
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 4:22

АвтоВАЗ больше не монстр: китайцы дышат в спину — статистика октября 2025 года

АвтоВАЗ остаётся лидером российского рынка автомобилей — глава "Автостата" Целиков

Российский авторынок переживает масштабную трансформацию. Если ещё несколько лет назад в топе продаж уверенно держались европейские и японские марки, то теперь картину изменили китайские автогиганты. В октябре 2025 года более 70% рынка новых машин в России поделили между собой всего четыре группы брендов, три из которых — из Китая. Этот сдвиг стал не просто статистическим фактом, а индикатором новой эпохи автомобильной индустрии страны.

"Деление условное, поскольку некоторые из них открещиваются от своих "детей и пасынков". Кроме того, часть брендов официально в Россию не поставляются. Тем не менее, думаю, что такой расклад сил тоже интересен", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Кто контролирует российский рынок: лидеры и доли

Главным игроком по-прежнему остаётся российский АвтоВАЗ, удерживающий 21,1% рынка. В октябре компания реализовала 34 983 автомобиля, из которых подавляющее большинство пришлись на марку Lada (33 251 шт.), а бренд Xcite добавил ещё 1687 машин. Несмотря на доминирование в общем объёме продаж, позиция АвтоВАЗа выглядит менее устойчивой, чем раньше: китайские автоконцерны дышат ему в спину.

На втором месте — китайская группа Great Wall Motors (GWM), занявшая 17,5% рынка. В октябре российские дилеры продали 29 021 автомобиль этого концерна. GWM активно развивает сразу несколько брендов, предлагая широкий ассортимент моделей:

  • Haval - 26 125 шт.;

  • Tank - 2296 шт.;

  • GW Poer - 346 шт.;

  • Wey - 230 шт.;

  • Ora - 24 шт.

Следом идёт Chery Holding - ещё один китайский гигант, действующий через восемь брендов. Его общий результат — 27 089 проданных машин, что составляет 16,3% рынка. Наиболее успешными оказались Tenet (8632 шт.) и Chery (6566 шт.), а также Omoda, Jetour и Exeed.

Замыкает четвёрку лидеров Geely Group, почти догнавшая Chery по объёму продаж: 27 081 автомобиль (также 16,3%). В арсенале концерна — восемь брендов, включая собственно Geely (14 238 шт.), Belgee (10 780 шт.) и премиальные Lynk & Co, Zeekr, Volvo и Lotus.

Таким образом, совокупная доля китайских концернов превышает половину российского авторынка. Это не просто цифры — это отражение новых экономических и технологических реалий.

Сравнение концернов

Концерн Количество брендов Продажи (шт.) Доля рынка (%) Ключевые марки
АвтоВАЗ 2 34 983 21,1 Lada, Xcite
GWM 5 29 021 17,5 Haval, Tank
Chery Holding 8 27 089 16,3 Tenet, Chery, Omoda, Exeed
Geely Group 8 27 081 16,3 Geely, Belgee, Lynk & Co

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль из лидирующих брендов

Что сделать Инструменты и сервисы
Определите бюджет и цели — нужен ли автомобиль для города, семьи или путешествий Онлайн-калькуляторы Авто. ру, Autospot
Сравните модели по техническим характеристикам Сайты производителей (Lada.ru, Haval. ru, Chery. ru, Geely. ru)
Проверьте отзывы владельцев Форумы и агрегаторы отзывов (Drom, AutoMail. ru)
Уточните условия гарантии и обслуживания Дилерские центры брендов
Оцените ликвидность и стоимость перепродажи Авито Авто, Авторынки России
Проверьте наличие запчастей и сервисов Каталоги Exist, Emex, официальные дистрибьюторы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Выбор редкой модели без развитой сервисной сети.
    Последствие → Сложности с обслуживанием и ремонтом.
    Альтернатива → Отдать предпочтение маркам с официальным присутствием и стабильными поставками — Haval, Chery, Lada.
  • Ошибка → Игнорирование гарантийных условий.
    Последствие → Потеря возможности бесплатного ремонта.
    Альтернатива → Покупка через официального дилера с прозрачной гарантией.
  • Ошибка → Погоня за премиальностью при ограниченном бюджете.
    Последствие → Переплата и рост расходов на обслуживание.
    Альтернатива → Рассмотреть бренды Belgee, Jetour или Omoda - оптимум между ценой и качеством.

А что если рынок снова изменится?

Если российский рынок в ближайшие годы откроется для европейских или японских брендов, нынешний баланс сил может измениться. Однако китайские концерны уже успели закрепиться: они построили логистику, локализовали сборку и адаптировали модели под российские условия. Поэтому даже в случае возвращения прежних игроков "новые" бренды вряд ли уступят без борьбы.

Плюсы и минусы китайских автомобилей в России

Плюсы Минусы
Современные технологии, богатое оснащение Возможные проблемы с оригинальными запчастями
Широкий выбор моделей и классов Недостаточная репутация у части покупателей
Конкурентные цены и кредитные программы Перепроизводство и схожесть дизайна
Улучшенное качество сборки по сравнению с первыми партиями Сложность перепродажи некоторых моделей

FAQ

Как выбрать между Lada и китайскими брендами?
Если важна простота и доступность обслуживания — Lada. Если нужны современные технологии и комфорт — китайские модели предложат больше за те же деньги.

Сколько стоит обслуживание китайского кроссовера?
Средняя стоимость ТО у дилеров — от 15 000 до 30 000 рублей в зависимости от бренда и модели.

Что лучше — Haval или Chery?
Haval делает ставку на кроссоверы и внедорожники с продуманной электроникой, Chery — на универсальность и стиль. Для города подойдёт Omoda, для путешествий — Haval Jolion или Tank 300.

Мифы и правда

Миф: Китайские автомобили быстро ломаются.
Правда: Современные модели сертифицированы по международным стандартам и проходят адаптацию под российские условия.

Миф: У китайских машин плохая шумоизоляция.
Правда: Уровень комфорта новых моделей сопоставим с европейскими аналогами в том же классе.

Миф: Китайцы копируют чужие дизайны.
Правда: Многие бренды сотрудничают с европейскими студиями (например, Geely — с Volvo и Lotus), создавая оригинальные решения.

Три интересных факта

  1. Концерн Geely владеет брендами Volvo и Lotus, что повышает его престиж в глазах российских покупателей.

  2. У Haval в России действует собственный завод в Туле — это один из немногих примеров полноценной локализации.

  3. Chery первой начала выпуск автомобилей под новым брендом Omoda специально для российского рынка.

Исторический контекст

В 2010-х китайские автомобили занимали менее 5% российского рынка. После ухода европейских и японских компаний в 2022–2023 годах ситуация изменилась кардинально. Китайские бренды воспользовались освободившейся нишей, предложив выгодные цены и гибкие условия. Сегодня их успех напоминает расцвет корейского автопрома начала 2000-х — когда Hyundai и Kia за считанные годы из "новичков" превратились в лидеров продаж.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отсутствие нормативов по автохламу выявили в малых городах — автоюрист Воропаев сегодня в 1:45
Брошенные автомобили заполонили дворы: грядут новые правила — но есть нюанс, о котором молчат

В российских городах снова обсуждают проблему брошенных автомобилей. Какие правила хотят ввести, что изменится для автовладельцев и почему вопрос затронул всех?

Читать полностью » Электрохимические алкотестеры обеспечивают стабильные результаты при личном и частом применении – специалист сегодня в 0:59
Купил самый дорогой алкотестер — результат удивил даже меня

Как выбрать алкотестер для личного использования, чтобы точно оценивать состояние организма и избежать неприятностей на дороге.

Читать полностью » Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года — Кремль сегодня в 0:25
Россия меняет курс на безопасность: что появится на дорогах после принятия нового плана — детали держали в секрете

Новая стратегия дорожной безопасности обещает изменить российские дороги до 2036 года: технологии, культура, контроль и ответственность объединятся в одной системе.

Читать полностью » Замена ремней ГРМ в б/у авто предотвращает капремонт двигателя — механики вчера в 23:20
Жаль, раньше не знал: заменяю ремни в б/у машине — и двигатель работает как новый, без поломок

Почему даже ухоженный автомобиль с пробегом требует вложений сразу после покупки? Разбираемся, какие узлы стоит обновить и что это даёт.

Читать полностью » Зарядка через прикуриватель в авто перегревает батарею — автоэксперт вчера в 22:13
Прикуриватель таит опасность: батарея телефона взрывается от скачков — USB меняет всё

Почему привычная "розетка 12V" может неожиданно вывести из строя ваш смартфон и навредить электросистеме авто? Разбираемся, чем это грозит водителям.

Читать полностью » Li Auto увольняет сотрудников за недостаточный контроль качества после возгорания минивэнов — компания вчера в 21:59
Li Auto горит и увольняет: как один минивэн разрушил карьеры десятков сотрудников

После возгорания минивэна Li Auto Mega компания отозвала тысячи машин и уволила сотрудников, чтобы восстановить доверие клиентов и укрепить имидж.

Читать полностью » 84% автомобилистов в Москве и Подмосковье сменили шины на зимние к первому снегопаду — Авто Mail вчера в 20:59
Первый снег и первый кризис: опрос показал, кто превращает дороги в ловушку

Первый снег в Москве выявил, кто из автомобилистов готов к зиме, а кто по-прежнему рискует безопасностью, выезжая на летней резине.

Читать полностью » Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ вчера в 19:54
Роскошь треснула по швам: Toyota делит свой самый закрытый бренд на целое семейство

Toyota расширяет Century до целой линейки, а Lexus удивляет концептами и готовится задавать новые стандарты роскоши.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Оззи Осборн связывал ухудшение здоровья с посещением куклы Роберт в музее Форт-Ист-Мартелло — медиум Мэтт Фрейзер
Еда
Салат с крабовыми палочками и кукурузой готовится со сметанной заправкой — повар
УрФО
Эксперт Губайдуллина: хоббидогинг не угрожает психике подростков, но требует внимания
Наука
Сверхновая звезда SN 2024ggi взорвалась на глазах у астрономов — профессор Ливан Фан
Спорт и фитнес
Бёрпи ускоряет метаболизм и повышает выносливость за три недели — фитнес-тренер
Питомцы
Мяуканье кошек не только для получения еды — исследования биологов
Красота и здоровье
Врач Ольга Тен дала советы по профилактике и лечению вируса генитального герпеса
Дом
Методы улучшения восприятия уборки и упрощения процесса для всех членов семьи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet