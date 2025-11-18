АвтоВАЗ больше не монстр: китайцы дышат в спину — статистика октября 2025 года
Российский авторынок переживает масштабную трансформацию. Если ещё несколько лет назад в топе продаж уверенно держались европейские и японские марки, то теперь картину изменили китайские автогиганты. В октябре 2025 года более 70% рынка новых машин в России поделили между собой всего четыре группы брендов, три из которых — из Китая. Этот сдвиг стал не просто статистическим фактом, а индикатором новой эпохи автомобильной индустрии страны.
"Деление условное, поскольку некоторые из них открещиваются от своих "детей и пасынков". Кроме того, часть брендов официально в Россию не поставляются. Тем не менее, думаю, что такой расклад сил тоже интересен", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Кто контролирует российский рынок: лидеры и доли
Главным игроком по-прежнему остаётся российский АвтоВАЗ, удерживающий 21,1% рынка. В октябре компания реализовала 34 983 автомобиля, из которых подавляющее большинство пришлись на марку Lada (33 251 шт.), а бренд Xcite добавил ещё 1687 машин. Несмотря на доминирование в общем объёме продаж, позиция АвтоВАЗа выглядит менее устойчивой, чем раньше: китайские автоконцерны дышат ему в спину.
На втором месте — китайская группа Great Wall Motors (GWM), занявшая 17,5% рынка. В октябре российские дилеры продали 29 021 автомобиль этого концерна. GWM активно развивает сразу несколько брендов, предлагая широкий ассортимент моделей:
-
Haval - 26 125 шт.;
-
Tank - 2296 шт.;
-
GW Poer - 346 шт.;
-
Wey - 230 шт.;
-
Ora - 24 шт.
Следом идёт Chery Holding - ещё один китайский гигант, действующий через восемь брендов. Его общий результат — 27 089 проданных машин, что составляет 16,3% рынка. Наиболее успешными оказались Tenet (8632 шт.) и Chery (6566 шт.), а также Omoda, Jetour и Exeed.
Замыкает четвёрку лидеров Geely Group, почти догнавшая Chery по объёму продаж: 27 081 автомобиль (также 16,3%). В арсенале концерна — восемь брендов, включая собственно Geely (14 238 шт.), Belgee (10 780 шт.) и премиальные Lynk & Co, Zeekr, Volvo и Lotus.
Таким образом, совокупная доля китайских концернов превышает половину российского авторынка. Это не просто цифры — это отражение новых экономических и технологических реалий.
Сравнение концернов
|Концерн
|Количество брендов
|Продажи (шт.)
|Доля рынка (%)
|Ключевые марки
|АвтоВАЗ
|2
|34 983
|21,1
|Lada, Xcite
|GWM
|5
|29 021
|17,5
|Haval, Tank
|Chery Holding
|8
|27 089
|16,3
|Tenet, Chery, Omoda, Exeed
|Geely Group
|8
|27 081
|16,3
|Geely, Belgee, Lynk & Co
Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль из лидирующих брендов
|Что сделать
|Инструменты и сервисы
|Определите бюджет и цели — нужен ли автомобиль для города, семьи или путешествий
|Онлайн-калькуляторы Авто. ру, Autospot
|Сравните модели по техническим характеристикам
|Сайты производителей (Lada.ru, Haval. ru, Chery. ru, Geely. ru)
|Проверьте отзывы владельцев
|Форумы и агрегаторы отзывов (Drom, AutoMail. ru)
|Уточните условия гарантии и обслуживания
|Дилерские центры брендов
|Оцените ликвидность и стоимость перепродажи
|Авито Авто, Авторынки России
|Проверьте наличие запчастей и сервисов
|Каталоги Exist, Emex, официальные дистрибьюторы
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка → Выбор редкой модели без развитой сервисной сети.
Последствие → Сложности с обслуживанием и ремонтом.
Альтернатива → Отдать предпочтение маркам с официальным присутствием и стабильными поставками — Haval, Chery, Lada.
- Ошибка → Игнорирование гарантийных условий.
Последствие → Потеря возможности бесплатного ремонта.
Альтернатива → Покупка через официального дилера с прозрачной гарантией.
- Ошибка → Погоня за премиальностью при ограниченном бюджете.
Последствие → Переплата и рост расходов на обслуживание.
Альтернатива → Рассмотреть бренды Belgee, Jetour или Omoda - оптимум между ценой и качеством.
А что если рынок снова изменится?
Если российский рынок в ближайшие годы откроется для европейских или японских брендов, нынешний баланс сил может измениться. Однако китайские концерны уже успели закрепиться: они построили логистику, локализовали сборку и адаптировали модели под российские условия. Поэтому даже в случае возвращения прежних игроков "новые" бренды вряд ли уступят без борьбы.
Плюсы и минусы китайских автомобилей в России
|Плюсы
|Минусы
|Современные технологии, богатое оснащение
|Возможные проблемы с оригинальными запчастями
|Широкий выбор моделей и классов
|Недостаточная репутация у части покупателей
|Конкурентные цены и кредитные программы
|Перепроизводство и схожесть дизайна
|Улучшенное качество сборки по сравнению с первыми партиями
|Сложность перепродажи некоторых моделей
FAQ
Как выбрать между Lada и китайскими брендами?
Если важна простота и доступность обслуживания — Lada. Если нужны современные технологии и комфорт — китайские модели предложат больше за те же деньги.
Сколько стоит обслуживание китайского кроссовера?
Средняя стоимость ТО у дилеров — от 15 000 до 30 000 рублей в зависимости от бренда и модели.
Что лучше — Haval или Chery?
Haval делает ставку на кроссоверы и внедорожники с продуманной электроникой, Chery — на универсальность и стиль. Для города подойдёт Omoda, для путешествий — Haval Jolion или Tank 300.
Мифы и правда
Миф: Китайские автомобили быстро ломаются.
Правда: Современные модели сертифицированы по международным стандартам и проходят адаптацию под российские условия.
Миф: У китайских машин плохая шумоизоляция.
Правда: Уровень комфорта новых моделей сопоставим с европейскими аналогами в том же классе.
Миф: Китайцы копируют чужие дизайны.
Правда: Многие бренды сотрудничают с европейскими студиями (например, Geely — с Volvo и Lotus), создавая оригинальные решения.
Три интересных факта
-
Концерн Geely владеет брендами Volvo и Lotus, что повышает его престиж в глазах российских покупателей.
-
У Haval в России действует собственный завод в Туле — это один из немногих примеров полноценной локализации.
-
Chery первой начала выпуск автомобилей под новым брендом Omoda специально для российского рынка.
Исторический контекст
В 2010-х китайские автомобили занимали менее 5% российского рынка. После ухода европейских и японских компаний в 2022–2023 годах ситуация изменилась кардинально. Китайские бренды воспользовались освободившейся нишей, предложив выгодные цены и гибкие условия. Сегодня их успех напоминает расцвет корейского автопрома начала 2000-х — когда Hyundai и Kia за считанные годы из "новичков" превратились в лидеров продаж.
