Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:25

Ещё вчера сметали, сегодня отворачиваются: у рынка вдруг закончился аппетит к китайским авто

Продажи китайских автомобилей в России сократились на 26% — аналитики

Продажи китайских автомобилей в России переживают заметный спад после нескольких лет стремительного роста. Еще недавно машины из КНР уверенно занимали освободившиеся ниши, однако в 2025 году рынок начал демонстрировать признаки насыщения и осторожности со стороны покупателей. Итоги года показали, что прежний ажиотаж сменился более взвешенным спросом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.

Общая динамика рынка

Согласно информации агентства "Автостат Инфо", в 2024 году на российском рынке было продано около 906 тысяч новых автомобилей китайского производства. Уже в 2025 году этот показатель снизился до 672 431 машины, что означает падение на 26% в годовом выражении. Особенно заметным снижение оказалось в конце года: в декабре продажи составили порядка 57 тысяч автомобилей, что на 15% меньше, чем за аналогичный месяц годом ранее.

Эксперты отмечают, что подобная динамика во многом связана с перенасыщением рынка. За короткий срок покупателям был предложен широкий выбор моделей и брендов, из-за чего часть спроса была реализована заранее. Дополнительным фактором стало пересмотр стратегий самих автопроизводителей, на что указывает и ситуация, когда китайские бренды сократили модельные линейки в России, сосредоточившись на наиболее востребованных позициях.

Лидеры и аутсайдеры среди брендов

Несмотря на общее снижение, отдельные марки сумели удержать позиции лучше других. Безусловным лидером среди китайских производителей остается Haval. В декабре бренд, напротив, показал рост продаж на 30%, реализовав 19 492 автомобиля. По итогам всего года Haval продал 173 434 машины, что лишь на 9% меньше результата 2024 года.

Chery и Geely столкнулись с более ощутимыми потерями. Каждая из марок сократила объемы реализации примерно на 37%, продав 99 936 и 93 988 автомобилей соответственно. Changan продемонстрировал еще более заметное падение — на 38%, до 64 032 машин. Эти цифры отражают усиление конкуренции внутри сегмента и постепенное охлаждение интереса к отдельным моделям.

Исключения из общего тренда

На фоне общего спада выделяется Jetour, который стал единственным крупным брендом, сумевшим завершить год с положительной динамикой. В 2025 году продажи марки выросли на 4% и достигли 36 511 автомобилей. В декабре рост оказался еще более заметным — плюс 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте более дорогих моделей также наблюдались отдельные очаги роста. Так, Exeed увеличил продажи на 6%, а Voyah продемонстрировал впечатляющий прирост на 124%. При этом часть брендов, ориентированных на стиль и дизайн, не смогла удержать годовые объемы. Omoda показала положительные результаты лишь в декабре, но по итогам года ее продажи снизились на 42%, до 28 779 автомобилей. Exeed в годовом выражении сократил реализации почти вдвое — до 21,7 тысячи машин.

Ситуация по моделям

Лидером модельного рейтинга по-прежнему остается Haval Jolion, хотя и он не избежал снижения спроса. В 2025 году было продано 65 792 автомобиля этой модели, что на 22% меньше показателя 2024 года. При этом интерес к кроссоверу сохраняется, о чем ранее свидетельствовало и то, что Haval Jolion вошел в тройку лидеров российского авторынка. В числе популярных моделей также остаются Haval M6 и Geely Monjaro, однако и здесь зафиксировано сокращение продаж в диапазоне от 5% до 23%.

Итоги 2025 года показывают, что рынок китайских автомобилей в России вступил в стадию более зрелого развития. Покупатели стали внимательнее относиться к выбору, а производителям приходится конкурировать не только ценой, но и качеством, сервисом и долгосрочной репутацией. В таких условиях дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро бренды сумеют адаптироваться к новым ожиданиям аудитории и меняющимся условиям рынка.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

