Проверка уровня масла
© www.pexels.com by Kampus Production
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:55

Китайские автомобили не одноразовые — но и не бессмертные: ресурс оказался куда скромнее обещаний

Китайские автомобили не прошли миллион км без замены узлов — Ковалев автоэксперт

Китайские автомобили всё чаще оказываются в центре обсуждений, когда речь заходит о надёжности и реальном ресурсе. Рост их доли на рынке подогревает интерес к тому, способны ли такие машины выдерживать экстремальные пробеги без серьёзных последствий. Особое внимание автомобилистов привлекает тема так называемых машин-миллионников. Об этом сообщает "Российская газета".

Есть ли у китайских брендов автомобили-миллионники

Автомобильный эксперт Александр Ковалев отмечает, что на сегодняшний день не существует подтверждённых примеров, когда серийный автомобиль китайского производства прошёл один миллион километров без серьёзного вмешательства в ключевые агрегаты. Речь идёт прежде всего о двигателе, коробке передач и других узлах, определяющих срок службы машины. В мировой практике подобные случаи считаются редкостью и чаще относятся к отдельным моделям прошлых лет, о чём подробно рассказывается в материалах о двигателях с рекордным пробегом.

При этом некоторые автопроизводители из КНР заявляют о готовности своих моделей к столь высоким нагрузкам. Так, Chery на внутреннем рынке Китая, а также Jetour в ОАЭ и ЮАР декларировали гарантию до одного миллиона километров. Однако такие заявления пока не подкреплены реальными примерами массовой эксплуатации.

"Пока нет подтверждённых случаев, когда китайский автомобиль прошёл миллион километров без замены ключевых узлов", — отметил автомобильный эксперт Александр Ковалев.

Пожизненная гарантия и её реальные границы

Отдельного внимания заслуживает практика пожизненной гарантии, которую начали предлагать некоторые китайские бренды. На первый взгляд она создаёт ощущение высокой надёжности и уверенности производителя в своём продукте. Однако на практике такие условия почти всегда действуют только для первого владельца автомобиля.

После перепродажи машины гарантийные обязательства автоматически сокращаются до стандартных сроков. Для рынков с активным оборотом подержанных автомобилей это означает, что формальные обещания производителя не всегда имеют решающее значение, а на первый план выходит фактический ресурс агрегатов и стоимость обслуживания.

Почему миллионный ресурс не является приоритетом

По словам Александра Ковалева, создание автомобилей с ресурсом в миллион километров не входит в число ключевых задач китайских концернов. Основные усилия направлены на технологическое развитие, обновление модельных линеек, цифровые функции и дизайн. Дополнительную роль играет специфика внутреннего рынка Китая, где срок владения автомобилем заметно сократился.

Машины там всё чаще меняют раз в несколько лет, примерно так же, как бытовую технику. В таких условиях сверхдолговечность перестаёт быть решающим аргументом. Эти процессы во многом отражают общее состояние рынка китайских автомобилей и за пределами КНР.

Какой ресурс можно считать реальным сегодня

Эксперт подчёркивает, что отсутствие машин-миллионников не означает низкое качество китайских автомобилей. При регулярном техническом обслуживании и спокойной эксплуатации они способны проходить пробеги, сопоставимые с большинством зарубежных марок.

Для современных бензиновых моделей реальный предел без серьёзных поломок сегодня составляет порядка 200-300 тысяч километров. Электрические версии, благодаря более простой конструкции и меньшему количеству изнашиваемых деталей, могут демонстрировать ресурс до 500 тысяч километров без капитального ремонта. Эти показатели укладываются в современные мировые стандарты.

В итоге китайский автопром делает ставку не на рекорды пробега, а на баланс технологий, оснащения и стоимости владения. Для большинства водителей именно этот подход оказывается важнее гипотетической возможности проехать миллион километров без серьёзных ремонтов.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

