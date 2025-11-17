Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:49

Китайские машины выбирают не Россию: что скрывают цифры импорта

Россия уступила Мексике статус крупнейшего импортера китайских автомобилей — CPCA

В этом году российский рынок автомобилей столкнулся с важной перестановкой: по итогам первых девяти месяцев 2025 года Россия потеряла статус главного импортера машин из Китая. Об этом сообщили в Telegram-канале "Китайские автомобили: только новости" со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA).

Из отчета CPCA следует, что на первое место вышла Мексика с показателем 410 739 транспортных средств. Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, купившие 367 796 автомобилей, а Россия оказалась на третьей позиции с результатом 357 708 единиц. При этом в десятку крупнейших импортёров вошли также Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия и Филиппины.

Что изменилось на рынке

Сдвиг позиций в импорте китайских автомобилей связан с целым рядом факторов. Эксперты отмечают, что Мексика активно развивает автомобильное производство и инфраструктуру, что делает китайские машины привлекательными для местного рынка. Кроме того, мексиканские компании расширяют сеть дилеров и сервисов, что повышает спрос на доступные китайские модели.

В России же рынок столкнулся с рядом ограничений. Рост цен на новые автомобили, сложности с логистикой и колебания курса рубля оказали влияние на импорт. Также на покупательские предпочтения повлияли изменения в налоговой политике и повышенный интерес к электромобилям и гибридным моделям, которые ещё только начинают активно появляться на российском рынке.

Сравнение крупнейших импортеров

Страна Количество импортированных авто Особенности рынка
Мексика 410 739 Активная локализация производства, расширение дилерской сети
ОАЭ 367 796 Высокий спрос на массовые и премиальные модели, логистические преимущества
Россия 357 708 Ограничения на импорт, рост цен, изменения покупательских предпочтений

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Оцените доступность моделей на локальном рынке.

  2. Сравните стоимость обслуживания и наличие сервисов.

  3. Учитывайте логистические риски и сроки поставки.

  4. Исследуйте популярность моделей и их рейтинг надежности.

  5. При выборе электромобилей обращайте внимание на зарядную инфраструктуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Покупка популярной модели без учета сервиса → трудности с ремонтом → рассмотреть варианты с развитой дилерской сетью.
• Игнорирование налогов и сборов → переплата → выбрать автомобиль с льготным налоговым режимом.
• Ориентация только на цену → быстрый износ → обратить внимание на комплектацию и гарантии.

Плюсы и минусы покупки китайских автомобилей в России

Плюсы Минусы
Доступная цена Ограниченная сервисная сеть
Современные технологии Возможные задержки с доставкой
Разнообразие моделей Колебания курса валюты
Хорошая комплектация Местами неизвестные бренды
Возможность выбора электромобиля Не всегда высокая ликвидность на вторичном рынке

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль в России?
Сравнивайте комплектации, учитывайте наличие дилеров и сервисов в вашем регионе.

Сколько стоит обслуживание китайской машины?
Цены зависят от модели, региона и доступности оригинальных запчастей, обычно ниже, чем у европейских аналогов.

Что лучше для семьи — электромобиль или бензиновый авто из Китая?
Если планируются поездки на большие расстояния, бензиновый вариант может быть удобнее; для городских условий и коротких маршрутов электромобиль будет экономичнее.

Мифы и правда

Миф: "Китайские автомобили ненадежны".
Правда: многие современные модели оснащены качественными двигателями и электроникой, соответствуют международным стандартам.

Миф: "Нет сервисов — нет решения".
Правда: крупные бренды активно расширяют сеть дилеров и центров обслуживания в России.

Исторический контекст

Импорт китайских автомобилей в Россию начал активно расти с середины 2010-х. Первоначально это были недорогие модели для массового рынка. В последние годы в ассортименте появились кроссоверы, седаны бизнес-класса и электромобили, что меняет восприятие китайских брендов у российских покупателей.

