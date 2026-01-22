Китайский автодесант редеет: автосалоны гаснут, оставляя за собой тревожную пустоту

Российский автомобильный рынок переживает заметную трансформацию, которая становится все более заметной даже для рядовых покупателей. За привычными витринами с иероглифами на вывесках скрываются серьезные изменения в стратегии присутствия иностранных брендов. Китайские автосалоны один за другим исчезают с карты страны, уступая место новым форматам или вовсе закрываясь. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Массовое сокращение дилерских сетей

За последний год в России было закрыто или перепрофилировано более 600 дилерских центров, работавших с китайскими автопроизводителями. В результате общее число таких салонов сократилось до 2,6 тысячи, что означает снижение примерно на семь процентов. Часть площадок полностью прекратила работу, другие сменили профиль или стали сервисными партнерами, сосредоточившись на обслуживании уже проданных автомобилей. Такой шаг позволяет бизнесу снизить издержки и адаптироваться к новой реальности рынка, где продажи больше не гарантируют стабильного дохода, особенно на фоне того, что продажи китайских автомобилей в России сократились заметнее, чем ожидали сами участники рынка.

Падение продаж и осторожность бизнеса

Ситуация усугубляется общим спадом на автомобильном рынке. По итогам 2025 года россияне приобрели 1,33 миллиона новых автомобилей, что на 16 процентов меньше показателя предыдущего года. На фоне снижения спроса дилеры стали значительно реже открывать новые шоурумы, предпочитая оптимизацию затрат и пересмотр бизнес-моделей. Для многих компаний это означает отказ от агрессивного расширения и переход к более сдержанной стратегии присутствия, которая, по мнению аналитиков, сохранится как минимум до весны.

"Когда один дилер в массовом сегменте реализует 10, 15 или даже 20 автомобилей, — это убыточная схема работы", — отмечает директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Бренды, которые пошли против тренда

Несмотря на общее сокращение, некоторые производители все же продолжили расширять сети. В числе лидеров оказался бренд Solaris, выпускающий перелицованные модели Kia и Hyundai. За год компания открыла 55 дилерских предприятий. Об этом говорится в исследовании "Газпромбанк Автолизинга" и "АвтоБизнесРевю", на которое ссылается "Коммерсантъ". Следом идет корейский бренд KGM, ранее известный как SsangYong, с 54 новыми шоурумами. Третью позицию заняла Li Auto, открывшая 44 точки продаж.

При этом эксперты обращают внимание, что успех Li Auto может оказаться временным. Марка вышла на рынок уже с высокой узнаваемостью, сформированной за счет параллельного импорта, однако модельный ряд долго не обновляется, а цены остаются высокими, что сдерживает дальнейший рост и не позволяет компенсировать общее охлаждение спроса.

Аутсайдеры и смена вывесок

В числе брендов, оказавшихся в наименее выгодном положении, называют Kaiyi, BAIC и SWM. Их продажи находятся на уровне статистической погрешности, и рынок не принял заявленных амбиций. Все чаще звучат прогнозы об их возможном уходе из России, хотя представители компаний публично опровергают такие сценарии. Дополнительным фактором сокращения числа именно китайских салонов стала стратегия ребрендинга.

Ряд производителей адаптируют названия под российский рынок, чтобы снизить риски вторичных санкций со стороны США и ЕС. Так, Chery начала работать под брендом Tenet, а Geely использует сразу несколько альтернативных марок — Belgee, Knewstar и Nordcross. По мере роста таких проектов количество салонов с традиционными китайскими названиями закономерно уменьшается, что вписывается в более широкий сценарий, при котором российский авторынок может начать оживление лишь после завершения периода высокой ставки и дорогого кредитования.

Закрытие автосалонов стало следствием сразу нескольких процессов — экономического давления, изменения потребительского спроса и трансформации стратегий самих автопроизводителей. Эксперты ожидают, что тенденция к обновлению брендов и сокращению сетей продолжится, о чем свидетельствует и активность китайских компаний в Роспатенте по регистрации новых товарных знаков.