Китайские авто теперь с русским паспортом: зачем создают новые бренды специально для России
На российском автомобильном рынке может появиться больше новых брендов китайских автомобилей, производимых под локальными названиями. Такой подход позволит автопроизводителям из КНР развивать бизнес в России, одновременно снижая риски попасть под вторичные санкции и не теряя присутствия на других международных рынках.
"Они широко выходят в Европу, невзирая даже на антидемпинговые пошлины. Да, в США их ограничили, но они наращивают активность в Мексике, Канаде. А сотрудничество с Россией грозит вторичными санкциями, ломая им планы по освоению тех рынков", — пояснил эксперт аналитического агентства "Автостат-Инфо" Александр Климнов в интервью URA. RU.
Почему китайские бренды выбирают локализацию
Основная цель российского утилизационного сбора (утильсбора) - стимулировать локализацию производства автомобилей. Государство стремится к тому, чтобы иномарки не просто ввозились в страну, а собирались на её территории. Такой подход помогает укреплять внутренний автопром, создавать рабочие места и снижать зависимость от импорта.
Однако, как отметил Климнов, иностранные компании — в частности, китайские — не спешат строить заводы в России напрямую. Причина кроется в геополитических рисках и опасениях по поводу возможных санкций со стороны западных стран, куда китайские концерны активно экспортируют автомобили.
Компромиссное решение: новые бренды под российскими именами
Чтобы продолжить работу на российском рынке, китайские производители находят альтернативные схемы. Одна из них — создание новых брендов специально для РФ. Это позволяет скрыть происхождение автомобилей и формально отделить российские сборочные предприятия от головных компаний в Китае.
"Компромиссное решение в этой ситуации для китайцев — выпускать авто в России под специально созданными брендами", — добавил эксперт.
Примером такой практики является бренд Tenet, за которым фактически стоят автомобили Chery. Аналогичная ситуация сложилась с отечественной маркой Solaris, которая заменила бывшие модели Hyundai и Kia после ухода южнокорейских брендов с российского рынка.
Как это повлияет на рынок
Появление "новых" брендов может привести к дальнейшему увеличению присутствия китайских технологий в российском автопроме, но под другими именами. Для потребителей это означает:
-
сохранение доступности моделей и комплектующих;
-
расширение выбора в среднем ценовом сегменте;
-
потенциальное удешевление сервисного обслуживания за счёт локальной сборки.
Для производителей же это способ продолжить поставки и развивать сотрудничество, не нарушая международных ограничений.
Преимущества локального производства
-
Снижение себестоимости. Сборка на российских заводах уменьшает транспортные расходы и позволяет обходить импортные пошлины.
-
Гибкость поставок. Производители быстрее реагируют на изменения спроса и цен.
-
Возможность участия в госпрограммах. Локальные предприятия получают преференции и налоговые льготы.
-
Снижение валютных рисков. Расчёты ведутся в рублях, а не в юанях или долларах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассматривать локализованные бренды как полностью новые компании.
Последствие: недоверие покупателей и путаница на рынке.
Альтернатива: информировать потребителей о происхождении моделей, сохраняя прозрачность.
-
Ошибка: отказываться от локализации из-за страха санкций.
Последствие: потеря доли рынка и сложности с логистикой.
Альтернатива: развивать сборку под отдельными брендами и сотрудничать с российскими партнёрами.
-
Ошибка: игнорировать стандарты качества при переименовании бренда.
Последствие: падение доверия и репутационные риски.
Альтернатива: сохранить контроль качества и сертификацию по ГОСТ.
А что если китайцы полностью локализуются?
Если китайские компании решат активно развивать собственные сборочные площадки в России, рынок может пережить новый виток интеграции. Это позволит России компенсировать уход европейских брендов, а Китаю — укрепить позиции в Евразийском экономическом союзе.
Для потребителей это будет означать больше доступных моделей, а для государства — рост налоговых поступлений и занятости в промышленности. Однако полная локализация возможна только при стабильной политической ситуации и гарантированных объёмах спроса.
Плюсы и минусы новой стратегии
|Плюсы
|Минусы
|Развитие локального производства
|Зависимость от китайских технологий
|Расширение модельного ряда
|Риск непрозрачности происхождения брендов
|Снижение себестоимости и цен
|Возможное ухудшение контроля качества
|Укрепление промышленной кооперации
|Вероятность санкционных ограничений
FAQ
Почему китайские бренды не открывают заводы под собственными именами?
Из-за риска вторичных санкций. Они предпочитают работать под новыми названиями, чтобы формально избежать ограничений.
Что такое утильсбор и зачем он нужен?
Это сбор, взимаемый при ввозе автомобилей. Его цель — стимулировать сборку машин внутри страны и снизить импорт готовых авто.
Какие новые бренды могут появиться на рынке?
По данным аналитиков, в 2026 году могут выйти российские аналоги брендов Chery, Omoda и Haval под новыми именами, адаптированными под локальные требования.
Интересные факты
-
В 2025 году доля китайских автомобилей в России превысила 60% продаж новых машин.
-
Некоторые локальные бренды используют российские названия, но комплектуются китайскими двигателями и электроникой.
-
Производственные площадки в Калининграде, Тольятти и Нижнем Новгороде уже готовы к сборке моделей под новыми именами.
Исторический контекст
Подобная схема уже использовалась в 1990-х, когда зарубежные концерны выпускали автомобили под локальными брендами, чтобы снизить налоги и упростить сертификацию. Сегодня история повторяется, но с китайскими производителями, которые стремятся закрепиться в России в условиях глобальных ограничений.
