Китайские авто теперь с русским паспортом: зачем создают новые бренды специально для России

На российском автомобильном рынке может появиться больше новых брендов китайских автомобилей, производимых под локальными названиями. Такой подход позволит автопроизводителям из КНР развивать бизнес в России, одновременно снижая риски попасть под вторичные санкции и не теряя присутствия на других международных рынках.

"Они широко выходят в Европу, невзирая даже на антидемпинговые пошлины. Да, в США их ограничили, но они наращивают активность в Мексике, Канаде. А сотрудничество с Россией грозит вторичными санкциями, ломая им планы по освоению тех рынков", — пояснил эксперт аналитического агентства "Автостат-Инфо" Александр Климнов в интервью URA. RU.

Почему китайские бренды выбирают локализацию

Основная цель российского утилизационного сбора (утильсбора) - стимулировать локализацию производства автомобилей. Государство стремится к тому, чтобы иномарки не просто ввозились в страну, а собирались на её территории. Такой подход помогает укреплять внутренний автопром, создавать рабочие места и снижать зависимость от импорта.

Однако, как отметил Климнов, иностранные компании — в частности, китайские — не спешат строить заводы в России напрямую. Причина кроется в геополитических рисках и опасениях по поводу возможных санкций со стороны западных стран, куда китайские концерны активно экспортируют автомобили.

Компромиссное решение: новые бренды под российскими именами

Чтобы продолжить работу на российском рынке, китайские производители находят альтернативные схемы. Одна из них — создание новых брендов специально для РФ. Это позволяет скрыть происхождение автомобилей и формально отделить российские сборочные предприятия от головных компаний в Китае.

"Компромиссное решение в этой ситуации для китайцев — выпускать авто в России под специально созданными брендами", — добавил эксперт.

Примером такой практики является бренд Tenet, за которым фактически стоят автомобили Chery. Аналогичная ситуация сложилась с отечественной маркой Solaris, которая заменила бывшие модели Hyundai и Kia после ухода южнокорейских брендов с российского рынка.

Как это повлияет на рынок

Появление "новых" брендов может привести к дальнейшему увеличению присутствия китайских технологий в российском автопроме, но под другими именами. Для потребителей это означает:

сохранение доступности моделей и комплектующих;

расширение выбора в среднем ценовом сегменте;

потенциальное удешевление сервисного обслуживания за счёт локальной сборки.

Для производителей же это способ продолжить поставки и развивать сотрудничество, не нарушая международных ограничений.

Преимущества локального производства

Снижение себестоимости. Сборка на российских заводах уменьшает транспортные расходы и позволяет обходить импортные пошлины. Гибкость поставок. Производители быстрее реагируют на изменения спроса и цен. Возможность участия в госпрограммах. Локальные предприятия получают преференции и налоговые льготы. Снижение валютных рисков. Расчёты ведутся в рублях, а не в юанях или долларах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать локализованные бренды как полностью новые компании.

Последствие: недоверие покупателей и путаница на рынке.

Альтернатива: информировать потребителей о происхождении моделей, сохраняя прозрачность.

Ошибка: отказываться от локализации из-за страха санкций.

Последствие: потеря доли рынка и сложности с логистикой.

Альтернатива: развивать сборку под отдельными брендами и сотрудничать с российскими партнёрами.

Ошибка: игнорировать стандарты качества при переименовании бренда.

Последствие: падение доверия и репутационные риски.

Альтернатива: сохранить контроль качества и сертификацию по ГОСТ.

А что если китайцы полностью локализуются?

Если китайские компании решат активно развивать собственные сборочные площадки в России, рынок может пережить новый виток интеграции. Это позволит России компенсировать уход европейских брендов, а Китаю — укрепить позиции в Евразийском экономическом союзе.

Для потребителей это будет означать больше доступных моделей, а для государства — рост налоговых поступлений и занятости в промышленности. Однако полная локализация возможна только при стабильной политической ситуации и гарантированных объёмах спроса.

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы Минусы Развитие локального производства Зависимость от китайских технологий Расширение модельного ряда Риск непрозрачности происхождения брендов Снижение себестоимости и цен Возможное ухудшение контроля качества Укрепление промышленной кооперации Вероятность санкционных ограничений

FAQ

Почему китайские бренды не открывают заводы под собственными именами?

Из-за риска вторичных санкций. Они предпочитают работать под новыми названиями, чтобы формально избежать ограничений.

Что такое утильсбор и зачем он нужен?

Это сбор, взимаемый при ввозе автомобилей. Его цель — стимулировать сборку машин внутри страны и снизить импорт готовых авто.

Какие новые бренды могут появиться на рынке?

По данным аналитиков, в 2026 году могут выйти российские аналоги брендов Chery, Omoda и Haval под новыми именами, адаптированными под локальные требования.

Интересные факты

В 2025 году доля китайских автомобилей в России превысила 60% продаж новых машин. Некоторые локальные бренды используют российские названия, но комплектуются китайскими двигателями и электроникой. Производственные площадки в Калининграде, Тольятти и Нижнем Новгороде уже готовы к сборке моделей под новыми именами.

Исторический контекст

Подобная схема уже использовалась в 1990-х, когда зарубежные концерны выпускали автомобили под локальными брендами, чтобы снизить налоги и упростить сертификацию. Сегодня история повторяется, но с китайскими производителями, которые стремятся закрепиться в России в условиях глобальных ограничений.