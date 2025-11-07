Природа стирает границы: редкая птица из Китая прилетела в российский заповедник

В Приморском крае зафиксировано редкое для России орнитологическое событие — на территории Морского заповедника впервые обнаружили китайского бюльбюля, птицу, обитающую преимущественно в центральных и восточных районах Китая. Об этом сообщили в дирекции заповедников "Земля леопарда".

Неожиданный гость из Поднебесной

Научные сотрудники Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН наткнулись на редкого пернатого во время полевых наблюдений. В утренние часы исследователи услышали непривычное пение, и, запечатлев птицу на фотоаппарат, обратились к экспертам для подтверждения вида.

"Мы собирались выходить на учёт змей и услышали незнакомое пение птиц. С собой был фотоаппарат, поэтому нам удалось снять незнакомый вид. Я отправила полученные данные научному сотруднику Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрию Глущенко, который подтвердил мою догадку — это залётный вид, ранее не фиксировавшийся на территориях "Земли леопарда”", — рассказала старший научный сотрудник центра Ирина Маслова.

Это открытие стало первой достоверной встречей китайского бюльбюля в пределах российских заповедников. До этого времени птица наблюдалась в стране лишь шесть раз, и все случаи фиксировались исключительно на юге Приморья.

Расширение ареала и значение наблюдения

По данным орнитологов, китайский бюльбюль — вид, который активно осваивает новые территории. С начала XXI века он постепенно расселяется к северу, что специалисты связывают с изменениями климата и смягчением погодных условий в прибрежных районах Дальнего Востока.

Бюльбюли известны своей высокой адаптивностью и разнообразием вокализаций. Для российских исследователей этот факт наблюдения имеет научное значение: он подтверждает процессы естественной миграции видов и возможное расширение ареала китайских популяций.

Природная лаборатория "Земли леопарда"

Морской заповедник, входящий в состав объединённой дирекции "Земля леопарда", продолжает оставаться важнейшей площадкой для изучения биоразнообразия Дальнего Востока. Здесь фиксируются новые виды животных, ранее не встречавшиеся на территории России.

По словам учёных, дальнейшее наблюдение за китайским бюльбюлем поможет уточнить маршруты его миграции и адаптацию к условиям северных экосистем. Специалисты не исключают, что птица может стать новым постоянным видом в орнитофауне Приморья.