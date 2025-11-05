Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 6:26

Европа на автопилоте Китая: спасая заводы, континент теряет свою индустрию

Карлос Таварес: китайские автопроизводители поглощают европейский рынок

Европейская автомобильная индустрия переживает переломный момент. Когда-то сильнейшая отрасль континента теперь балансирует между спасением и поглощением: китайские компании спасают заводы, рабочие места и целые бренды, но постепенно подчиняют себе всю отрасль. Именно об этом предупреждает Карлос Таварес, бывший генеральный директор Stellantis — концерна, объединившего Peugeot и Fiat.

Новая стратегия Китая: спасение как форма экспансии

Европейские автогиганты оказались в сложной ситуации. Ужесточающиеся экологические нормы, переход на электромобили, растущие издержки и торговые конфликты ослабляют их позиции. На этом фоне китайские автопроизводители действуют прагматично и решительно: покупают доли, скупают обанкротившиеся заводы и постепенно осваивают рынок.

"Когда западный производитель оказывается в беде, китайская компания приходит и говорит: "Я сохраню рабочие места”", — отметил бывший глава Stellantis Карлос Таварес.

Такая стратегия позволяет Китаю не просто укрепляться на рынке, но и завоевывать доверие местных властей и профсоюзов. Ведь спасая завод, инвесторы получают не только актив, но и репутацию "спасителя".

Партнёрства или поглощение

Таварес сам участвовал в подобной сделке — именно он помог китайской компании Leapmotor выйти на международную арену. По его словам, сотрудничество тогда казалось взаимовыгодным, но конечная цель партнёров очевидна — полный контроль над брендом.

"Цель проста: однажды они хотят поглотить компанию", — сказал он.

Эта тенденция прослеживается и в других альянсах. Французская Renault объединилась с Geely для выпуска автомобилей с ДВС, а Nissan готовит площадку для производства моделей своего китайского партнёра Dongfeng на британском заводе в Сандерленде.

Такие проекты приносят краткосрочные выгоды, но ослабляют технологическую независимость Европы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка Евросоюза на слишком быстрый отказ от двигателей внутреннего сгорания.
Последствие: ослабление европейских брендов и рост зависимости от китайских поставщиков аккумуляторов и технологий.
Альтернатива: постепенная гибридная стратегия, развитие локального производства батарей и стимулирование инноваций в ДВС низкого выброса.

Кто ответит за провалы ЕС?

Бывший глава Stellantis не сдерживает эмоций, комментируя европейскую политику в сфере автоэкологии. Он убеждён, что запрет на двигатели внутреннего сгорания к 2035 году обречён на пересмотр.

"Кто привлечёт ЕС к ответственности за 100 миллиардов евро напрасно потраченных инвестиций?" — задал риторический вопрос Таварес.
"Никто", — ответил он сам себе.

По его мнению, европейские регуляторы теряют связь с реальностью, а их решения приводят не к развитию, а к деградации отрасли.

Пять выживших брендов

В своих мемуарах "Пилот во время шторма" Таварес предсказывает, что через 10-15 лет на глобальном рынке останутся лишь пять-шесть автопроизводителей: японская Toyota, южнокорейская Hyundai и несколько китайских гигантов — BYD, Geely и, возможно, Changan.

Остальные — включая Tesla и Volkswagen — потеряют конкурентоспособность. Особенно жёстко Таварес высказывается о немецком автоконцерне, который, по его словам, стал символом неспособности Европы меняться.

Таблица "Сравнение": кто выигрывает

Категория Европа Китай
Электромобили Медленный переход, зависимость от импорта Агрессивная экспансия и доступные технологии
Производство Высокие затраты, закрытие заводов Низкие издержки и рост экспорта
Поддержка государства Бюрократия и противоречия Целенаправленные субсидии и контроль
Гибкость управления Медлительность и профсоюзное давление Быстрое принятие решений
Доля рынка в ЕС (прогноз 2035) < 30% > 50%

Советы: как адаптироваться европейскому автопрому

  1. Развивать собственные платформы для электромобилей, не полагаясь на китайские технологии.

  2. Создавать альянсы внутри Европы, а не искать спасения у внешних инвесторов.

  3. Стимулировать локальное производство аккумуляторов и редкоземельных материалов.

  4. Развивать гибридные решения, чтобы сохранить занятость и инфраструктуру.

  5. Повышать цифровизацию заводов и оптимизировать затраты.

Плюсы и минусы китайской экспансии

Плюсы Минусы
Сохранение рабочих мест и заводов Потеря технологического суверенитета
Приток инвестиций в регионы ЕС Снижение влияния местных брендов
Более доступные электромобили Угроза исчезновения европейских марок
Ускорение "зеленого" перехода Зависимость от Китая в ключевых компонентах

А что если Европа не изменит курс?

Если ЕС продолжит следовать нынешнему курсу, Европа рискует стать площадкой для сборки чужих автомобилей. Китайские компании займут место традиционных брендов, а европейские инженеры и дизайнеры будут работать под их руководством.

Впрочем, сценарий можно изменить — если вовремя скорректировать стратегию и вернуть приоритет промышленности, а не политике.

FAQ

Как выбрать электромобиль, не зависящий от Китая?
Следите за моделями, использующими европейские батареи — например, проекты Northvolt и ACC.

Что будет с дизельными авто после 2035 года?
Скорее всего, ЕС пересмотрит полный запрет и оставит нишу для гибридов и специальных категорий транспорта.

Почему китайские машины дешевле?
Из-за масштабного субсидирования, дешёвой логистики и контроля над цепочкой поставок от сырья до финального продукта.

Мифы и правда

Миф: китайские авто низкого качества.
Правда: за последние пять лет их качество резко выросло, а бренды вроде BYD и Geely конкурируют с премиум-сегментом.

Миф: Европа защитится пошлинами.
Правда: пошлины лишь временно замедлят процесс, но не изменят тенденцию.

Миф: электромобили автоматически спасут климат.
Правда: экологический эффект зависит от источников энергии и утилизации батарей.

3 интересных факта

• В 2024 году доля китайских электромобилей на рынке ЕС достигла 15%.
• BYD уже строит завод в Венгрии, а Chery открывает офис в Германии.
• Некоторые европейские поставщики комплектующих работают исключительно на китайские бренды.

Исторический контекст

Когда в 1970-х японские бренды начали массово выходить на западные рынки, их встречали с подозрением. Но уже через два десятилетия они вытеснили американцев из массового сегмента. Сегодня аналогичный путь повторяет Китай, только в более технологичной форме и с куда большим капиталом.

