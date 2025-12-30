Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мумия в часовне римского кладбища возле собора Сант-Андреа
© commons.wikimedia.org by Joadl is licensed under CC BY-SA 3.0
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:33

Египтяне отдыхают: найдена мумификация, которая была терапией для целого народа

Мумификация была формой арт-терапии для древних людей — Арриаза

В пустыне Атакама археологи снова заговорили о мумиях — но на этот раз не как о "технологии сохранения". Новые данные показывают, что древние охотники-собиратели могли превращать прощание с умершими в сложный творческий ритуал, наполненный смыслом и эмоциями. Учёные предполагают, что искусственная мумификация у народа чинчорро могла быть способом коллективного исцеления после утраты. Об этом сообщает Кембриджский археологический журнал.

Древнейшая мумификация как форма переживания горя

Чинчорро жили на побережье современной северной Чили и южного Перу примерно с 7000 года до нашей эры. Именно они разработали самые ранние в мире методы искусственной мумификации - на несколько тысячелетий раньше египтян. Новое исследование Бернардо Арриазы предлагает взглянуть на эти практики иначе: не как на прагматичную консервацию, а как на художественные действия, которые помогали общине справляться с потрясением.

В центре гипотезы — высокая детская смертность. Археологические оценки показывают, что около 26% представителей чинчорро умирали в младенчестве. Предполагается, что трагедию усугубляло хроническое отравление мышьяком из загрязнённых источников воды, что могло приводить к выкидышам и мертворождению, усиливая психологическое напряжение в семьях.

"Тщательно продуманный посмертный уход за младенцами служил средством для смягчения социальной скорби и эмоционального стресса, в конечном итоге отдавая дань уважения и сохраняя память об умершем", — пишет Арриаза в исследовании.

"Чёрные" и "красные" мумии: искусство, ставшее традицией

За примерно 3500 лет культурного развития чинчорро создали несколько художественных стилей мумификации. Самые ранние "чёрные мумии" имели сложный внутренний каркас из палочек и тростника, а сверху покрывались серой глиной и равномерным слоем чёрной марганцевой краски. Позже появились "красные мумии": тела набивали и окрашивали красной охрой, добавляли тщательно сделанные парики длиной около 60 сантиметров и прорисовывали черты лица. Детализация касалась всех — независимо от пола и возраста, что говорит о равной значимости каждого человека для общины.

Материалы собирали по всей территории Атакамы: железные оксиды, марганец, разные виды глины, а также тростник и травы для наполнителей и обёртывания. Анализ уровня марганца в останках показал, что в процессе активно участвовали и мужчины, и женщины: у 83,8% мумий выявлены повышенные показатели, что указывает на общий труд и схожие риски для здоровья.

Цвет как язык памяти и символов

Исследователь обращает внимание и на символику красок. Чёрный, красный и белый могли выступать как древняя "палитра смыслов": смерть, жизненная сила и духовное преображение. В этом контексте мумии выглядят не как безличные останки, а как преобразованные образы, которые позволяли близким удержать связь с умершими.

"Цвета этих мумий выделяются очень ярко, словно феникс, восстающий из бесплодной пустыни", — отмечает Арриаза в своем исследовании.

Связь с современными представлениями об арт-терапии стала одной из самых заметных частей работы. Исследование напоминает: творческое действие помогает выразить эмоции без слов, когда горе слишком тяжело для обычного разговора.

"Визуальное искусство предоставляет невербальный способ выражения сильных эмоций, переживаемых после потери близкого человека", — поясняется в исследовании.

Традиция, которая усложнялась из поколения в поколение — от простого сохранения до париков, лепки лиц и узоров — могла закрепиться именно потому, что давала общине механизм переживания коллективной боли, особенно в условиях жизни на побережье современной северной Чили и южного Перу.

