Шиншилла ест меньше кота, но требует точности ювелира: как не перекормить пушистого гурмана
Шиншиллы — очаровательные создания, но за их пушистой внешностью скрываются тонкие потребности организма. Рацион этих зверьков требует внимания и понимания, ведь от него напрямую зависит их здоровье, активность и продолжительность жизни. Попробуем разобраться, сколько и чего должна съедать шиншилла в день, чтобы чувствовать себя прекрасно.
Почему вопрос питания так важен
Многие владельцы кормят своих питомцев "на глаз" — кто-то насыпает корм без ограничений, кто-то тщательно взвешивает каждую порцию. Разница кажется незначительной, но именно в этих мелочах кроется ключ к здоровью шиншиллы.
Владельцы условно делятся на два лагеря. Одни считают, что сухой корм должен быть в миске всегда. Другие, к которым относится и автор наблюдений, уверены, что порции необходимо нормировать — только так можно контролировать вес и аппетит зверька.
Та же ситуация и с сеном. Для одних — это обязательная основа питания, для других — незначительное дополнение. Однако именно сено обеспечивает нормальную работу кишечника, износ зубов и поддержание естественной микрофлоры.
А вот вопрос свежей растительности вызывает самые жаркие споры. Одни противники утверждают, что шиншиллы не должны получать "сочный" корм, другие — что небольшие порции свежих трав идут только на пользу.
Что говорят исследования
Позиция заводчиков меняется по мере появления новых данных. Так, руководство компании Oxbow рекомендует включать в рацион шиншилл не только гранулированный корм и сено, но и немного свежих листьев салата — ромэн, бибб или красный латук.
Сколько еды нужно шиншилле в день
В 2003 году немецкий Институт питания животных при школе ветеринарной медицины Ганновера опубликовал исследование, где указано: ежедневное потребление пищи шиншиллами составляло примерно 4-5 % от их массы тела, а максимально — 5,5 %".
То есть шиншилла весом 600 г должна получать около 30-35 г корма в сутки. Но важно помнить, что эти данные относятся к лабораторным животным, жившим в клетках без наполнителя и физической активности. Домашние шиншиллы обычно крупнее, энергичнее и тратят больше калорий, а значит, им нужно немного больше еды.
Пример расчёта
Допустим, шиншилла весит 612 г. 5,5 % от массы тела — это 34 г пищи. Согласно схеме Oxbow, рацион распределяется так:
-
70 % — сено;
-
20 % — гранулированный корм;
-
8 % — свежая растительность;
-
2 % — угощения.
На первый взгляд всё просто: 23 г сена, 7 г корма, 3 г зелени и 1 г лакомств. Но не всё так однозначно.
Почему нельзя просто следовать таблице
Шиншиллы не съедают всё сено, которое им кладут. В диссертации биолога Э. Д. Баранцевой сказано, что в зависимости от сезона коэффициент поедаемости лугового сена составляет всего 47-75 %. Проще говоря, зверьки оставляют несъеденной почти половину порции.
Если просто удвоить количество сена, то всё равно не получится точного расчёта, ведь у каждого животного свой уровень активности, обмен веществ и вкусовые привычки.
Кроме того, питательность сена зависит от состава трав. Мягкое луговое сено содержит больше питательных веществ, чем грубое степное. Поэтому ориентироваться стоит не только на вес, но и на внешний вид и запах продукта.
Сравнение типов корма
|Тип продукта
|Преимущества
|Недостатки
|Сено
|Обеспечивает волокна, улучшает пищеварение
|Часто остаётся несъеденным, теряет аромат при хранении
|Гранулированный корм
|Сбалансированный состав, легко дозировать
|Некоторые марки содержат зерно и сахар
|Свежая зелень
|Источник витаминов, увлажняет рацион
|При переизбытке вызывает вздутие
|Угощения
|Мотивируют и радуют питомца
|Высокая калорийность, возможен набор веса
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте корм без зерна и фруктов. Лучше использовать монокорм, в котором все гранулы одинаковые.
-
Контролируйте порции. Для взрослых шиншилл достаточно 18-22 г сухого корма в сутки.
-
Меняйте сено раз в день. Даже если кажется, что оно осталось, часть уже потеряла аромат и питательность.
-
Добавляйте зелень постепенно. Начните с 1 г в день и наблюдайте за стулом питомца.
-
Следите за весом. Взвешивайте шиншиллу раз в неделю: потеря более 30 г — тревожный сигнал.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: перекармливание гранулированным кормом.
Последствие: ожирение, проблемы с печенью.
Альтернатива: использовать корм Oxbow или Versele-Laga с контролем дозировки.
-
Ошибка: отказ от сена.
Последствие: нарушения пищеварения, рост зубов.
Альтернатива: ежедневное сено тимофеевки или люцерны.
-
Ошибка: слишком частые лакомства.
Последствие: дисбаланс кишечной микрофлоры.
Альтернатива: сушёные листья яблони или шиповника не чаще 2 раз в неделю.
А что если шиншилла плохо ест?
Иногда зверёк вдруг теряет интерес к пище. Возможные причины — стресс, жара, смена корма или проблемы с зубами. В таком случае лучше временно уменьшить количество зелени, добавить ароматное сено и обратиться к ветеринару.
Плюсы и минусы нормированного кормления
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Свободный доступ к корму
|Простота, зверёк ест, когда хочет
|Переедание, ожирение
|Нормированный рацион
|Контроль веса, чистота в клетке
|Требует внимания владельца
FAQ
Как выбрать корм для шиншилл?
Выбирайте гранулы без зёрен и сахара. В составе должны быть травы, люцерна и витамины группы B.
Сколько стоит качественный корм?
Средняя цена — 700-1200 ₽ за килограмм, но расход минимален, поэтому упаковки хватает на 1-2 месяца.
Что лучше: сено или гранулы?
Ни одно не заменяет другое. Сено — источник клетчатки, гранулы — источник питательных веществ. Важно сочетание обоих.
Мифы и правда
Миф: шиншиллам нельзя свежую зелень.
Правда: можно, но понемногу и без сочных овощей.
Миф: шиншилла не съест лишнего.
Правда: при постоянном доступе к корму зверьки переедают, особенно если корм вкусный.
Миф: одно и то же сено подходит всем.
Правда: разные партии могут отличаться по питательности и влажности — выбирайте качественный продукт.
Три интересных факта
- В природе шиншиллы питаются до 30 видов растений.
- Их зубы растут всю жизнь, поэтому грубое сено жизненно необходимо.
- Шиншиллы пьют крайне мало — большинство влаги они получают из пищи.
Исторический контекст
Шиншиллы были одомашнены в XX веке для разведения и меха. Впоследствии заводчики начали изучать их рацион, чтобы сохранить здоровье животных. Сегодня подход изменился: шиншилла — это не источник меха, а полноценный домашний питомец, и питание подбирается с учётом естественных потребностей.
