Владимир Путин воспользовался известной цитатой из песни 1940-х годов, "русский с китайцем — братья навек", для описания отношений между Россией и Китаем. На мероприятии, посвящённом 75-летию установления дипломатических отношений и началу Годов культуры между двумя странами, президент России выразил уверенность в продолжении укрепления братского российско-китайского партнерства.
Зрители, присутствующие в зале, которые слушали его слова сначала на русском, а потом на китайском, поприветствовали его высказывания аплодисментами, сообщает ТАСС.
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