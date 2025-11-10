Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хайнань
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Прилетел в Санью просто отдохнуть — а попал в рай, где всё по-русски и чай наливают бесплатно

С 15 сентября 2025 года между Россией и Китаем начал действовать безвизовый режим, и уже за первый месяц поток туристов из России вырос на 60%. Теперь для поездки в Поднебесную на срок до 30 дней россиянам достаточно иметь загранпаспорт, без необходимости оформления визы. Чаще всего путешественники выбирают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, но стремительно набирает популярность Санья - тропический курорт на острове Хайнань, где осенью и зимой начинается высокий сезон.

Корреспондент krsk.aif.ru провёл десять дней в Сане и поделился впечатлениями о стране, сервисе и культуре, которые удивили даже опытных путешественников.

Без виз и без сложностей: как попасть в Китай

Даже до введения общего безвизового режима россияне могли посещать Санью без визы, но только при условии прилёта прямыми рейсами, например, из Красноярска. Теперь ограничения сняты — въехать в страну можно любым способом, включая перелёты с пересадками.

Процедура прохождения границы предельно проста. Достаточно заполнить миграционную карту, где указываются личные данные и страны, посещённые за последние два года.

"Вся процедура пересечения границы заняла не больше 20 минут", — отмечает корреспондент издания.

Китайские пограничники просят предъявить обратные билеты и после проверки мгновенно пропускают туристов.

Санья — тропический рай, говорящий по-русски

Первые впечатления от Саньи часто сопровождаются лёгким культурным шоком — но исключительно приятным.
Уже на улицах можно увидеть русские вывески: "Пельмени", "Аптека Москва", "Жемчуг у Нины", а в кафе и ресторанах туристов приветствуют надписи вроде "Разливное пивко у нас есть!"

В ресторанах меню часто переведено на русский язык — пусть и с ошибками, но вполне понятными.

"Говяжьи полоски с креветками" стоят 68 юаней (около 750 рублей), а "морепродукты, которые едят руками" — 138 юаней (примерно 1500 рублей).

Хозяева заведений, многие из которых жили в России, дружелюбны и гостеприимны: чай и воду часто подают бесплатно, а к каждому заказу добавляют приятные бонусы.

Китайский сервис: доставка и безопасность на новом уровне

Сервис в Китае поражает даже искушённых туристов. Жители страны привыкли к высокому уровню комфорта и мгновенным услугам:

  • Доставку можно заказать в любое время суток - продукты, техника и даже надувные круги для пляжа привозятся за 10-15 минут.

  • В популярном приложении WeChat можно делать всё - от общения до оплаты счетов и заказов.

  • Даже продавцы на рынках предлагают постоянным клиентам сервис по сбору и упаковке заказов, причём без доплаты.

"Однажды нам ночью за 15 минут привезли надувной круг — утром мы шли на пляж", — рассказала живущая в Сане российская предпринимательница Екатерина.

Безопасность — отдельная гордость Китая. Курьеры оставляют посылки под дверью, и они могут лежать неделями — никто их не крадёт. Люди спокойно оставляют телефоны и сумки на пляже.

Электромобили, чистота и экология

Современный Китай активно продвигает экологичный транспорт.
Большинство машин на улицах Саньи — электромобили с зелёными номерами, а станции подзарядки можно встретить буквально на каждом шагу.

  • Аренда небольшого электрокара Wuling на двое суток стоит 115 юаней (≈1300 руб.),

  • Полная зарядка обходится всего в 30 юаней (≈340 руб.).

Также популярны электрические скутеры и мотороллеры, которыми пользуются как местные жители, так и туристы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Не учитывать строгие требования к безопасности на пляжах и в парках.
    Последствие: Разочарование из-за запретов — купание может быть ограничено даже при лёгких волнах.
    Альтернатива: Изучите правила отдыха заранее и выбирайте пляжи, где разрешено купание — например, Dadonghai Beach или Yalong Bay.

  • Ошибка: Пытаться путешествовать без знания базовых китайских фраз.
    Последствие: Трудности при общении вне туристических зон.
    Альтернатива: Используйте мобильные переводчики — почти все приложения, включая WeChat, поддерживают автоматический перевод в чате и камере.

Плюсы и минусы путешествия в Санью

Плюсы Минусы
Безвизовый въезд на 30 дней Возможные языковые барьеры вне курортных районов
Высокий уровень сервиса и безопасности Чрезмерная строгость правил в туристических местах
Дешёвая аренда электрокаров и развитая доставка Некоторые достопримечательности закрыты для посещения
Русскоязычная инфраструктура Возможные очереди в аэропортах из-за роста турпотока

FAQ

Нужна ли теперь виза для поездки в Китай?
Нет, россияне могут находиться на территории Китая до 30 дней без визы - достаточно загранпаспорта и обратных билетов.

Сколько стоит поездка в Санью?
Авиабилеты туда-обратно — от 45 до 70 тысяч рублей, проживание в отелях 4* - от 3500 рублей за ночь, ужин в ресторане — около 1000-1500 рублей.

Можно ли путешествовать по материковому Китаю из Саньи без визы?
Да, теперь безвизовый режим распространяется на всю страну, не только на Хайнань.

Какое время года лучше для отдыха?
Высокий сезон длится с ноября по март, когда температура воздуха держится на уровне +27…+30 °C, а море тёплое и спокойное.

Мифы и правда

  • Миф: В Китае сложно отдыхать из-за языкового барьера.
    Правда: В курортных зонах, особенно в Сане, широко распространён русский язык — многие вывески и меню переведены.

  • Миф: Китай — страна с низким уровнем сервиса.
    Правда: Современный Китай — одна из самых технологичных стран мира, где доставка и обслуживание работают круглосуточно.

  • Миф: Пляжи Китая платные.
    Правда: Вход на пляжи бесплатный, а платят только за дополнительные удобства — например, душ (около 15 юаней).

Исторический контекст

Снятие визовых ограничений между Россией и Китаем стало важным шагом в развитии туризма. Безвизовый режим, вступивший в силу 15 сентября 2025 года, мгновенно повысил интерес россиян к Поднебесной. Только за первый месяц количество бронирований выросло на 60%, и эксперты прогнозируют, что Санья, благодаря мягкому климату и развитой инфраструктуре, станет новым зимним хитом среди туристов из России.

3 интересных факта

  1. Санья считается самым солнечным городом Китая - более 300 ясных дней в году.

  2. На острове Хайнань действует экологическая программа, запрещающая строительство высотных зданий у береговой линии.

  3. В ресторанах города почти всегда подают чай или воду бесплатно, считая это проявлением уважения к гостю.

