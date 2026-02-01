Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Музей современного искусства Сучжоу с ленточной крышей
Музей современного искусства Сучжоу с ленточной крышей
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:35

Безвиз превратил Китай в воронку: турпоток из России втянулся и не собирается останавливаться

Китай в 2026 году уверенно вышел в лидеры по темпам роста туристического интереса со стороны россиян. Поток путешественников увеличивается быстрее, чем по любому другому зарубежному направлению, а спрос остаётся стабильным даже вне высокого сезона. Туроператоры и сервисы бронирования фиксируют не краткосрочный всплеск, а устойчивый тренд. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные сервиса "Авиасейлс".

Резкий рост бронирований и эффект безвизового режима

С начала 2026 года Китай показал самый заметный прирост спроса среди всех зарубежных направлений. По информации "Авиасейлс", доля бронирований авиабилетов в эту страну увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже после завершения безвизового режима 14 сентября интерес к поездкам не ослаб: билеты на осенние даты россияне оформляют почти в три раза чаще, чем год назад. Это говорит о том, что направление закрепилось в туристических планах и перестало зависеть исключительно от визовых послаблений.

Куда именно едут российские туристы

Рост авиаперевозок сопровождается увеличением числа бронирований отелей. По словам руководителя пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елены Шелеховой, только за январь 2026 года количество заказов размещения в Китае выросло на 45%. Чаще всего россияне выбирают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу — города с развитой инфраструктурой, большим числом прямых рейсов и насыщенной экскурсионной программой.

"В 2026 году только в январе количество бронирований отелей в Китае выросло на 45%", — отметила Елена Шелехова.

При этом список популярных направлений постепенно расширяется. Всё больше туристов обращают внимание на Чэнду и Шэньчжэнь, которые сочетают современную городскую среду с локальной культурой и природными объектами. Отдельную категорию формирует пляжный отдых: туры на Хайнань стабильно входят в число лидеров продаж, а сам курорт уже воспринимается как круглогодичное направление, о чём ранее подробно рассказывал материал "Хайнань стал зимней дачей россиян".

Экскурсии, круизы и новые форматы поездок

У туроператоров традиционно высоким спросом пользуются программы в Пекин и Шанхай, однако в 2026 году заметно вырос интерес к более сложным и насыщенным маршрутам. Речь идёт об экскурсионных турах с круизами по Янцзы, комбинированных поездках по нескольким регионам и программах с акцентом на природу и культуру. Такие маршруты позволяют увидеть Китай за пределами привычных мегаполисов.

"В этих турах можно увидеть такие удивительные места, как горы "Аватар" в Чжанцзяцзе, китайские фьорды Яншо, Гуйлинь. Можно побывать в гостях у панд в Чэнду, посетить деревни на воде Чжуцзяцзяо", — говорит руководитель PR-отдела туроператора Андрей Подколзин.

Вице-президент АТОР и генеральный директор Space Travel Артур Мурадян подчёркивает, что рост турпотока уже превысил 50%, а российские и китайские авиакомпании расширили полётные программы на зимний сезон. По его оценке, основной эффект от безвизового режима ещё впереди и проявится весной, когда в материковом Китае начинается активный туристический сезон. Рынок также рассчитывает на дальнейшее упрощение въезда, учитывая прогнозы, согласно которым направление может укрепить позиции и обойти традиционных лидеров выездного туризма, о чём ранее сообщалось в материале "Китай может обойти Египет и ОАЭ по популярности у туристов".

В результате Китай постепенно перестаёт восприниматься как экзотика и превращается в одно из базовых зарубежных направлений для россиян. Разнообразие форматов — от мегаполисов и пляжей до гастрономических, деловых и событийных поездок — делает его универсальным выбором для самых разных категорий путешественников.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

