Граница на ключе, но дверь приоткрыта: Пекин выбрал хитрую тактику допуска российских туристов

Российский туристический поток в Китай демонстрирует впечатляющую динамику, однако вопрос о введении полноценного бессрочного безвизового режима между странами остается открытым. Несмотря на инициативу китайской стороны по упрощению пересечения границы, эксперты призывают к сдержанности в оценке долгосрочных перспектив. Об этом сообщает MoneyTimes.

По мнению вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, формат ежегодного пролонгирования миграционных соглашений станет основной практикой в ближайшем будущем, так как Пекин предпочитает действовать осмотрительно и анализировать риски.

"Китайские власти ни разу не заявляли о том, что это будет навсегда. Его пока будут продлевать каждый год, ближайшие, скажем, пять лет, я думаю, будут продлевать. Дальше огромный вопрос", — отметил Алексан Мкртчян.

Специалист пояснил, что китайским государственным органам необходимо объективно оценить результаты текущей политики, учитывая высокую конкуренцию на рынке азиатского туризма. Россияне сегодня активно осваивают китайские направления, выбирая их наряду с такими альтернативами, как Индонезия, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка. По прогнозам эксперта, стабильное увеличение интереса к КНР сохранится на протяжении нескольких ближайших лет.

В то же время эксперт подчеркнул наличие определенных диспропорций в двустороннем обмене путешественниками, что также влияет на переговорный процесс. Согласно его заявлению, встречный поток китайских туристов в российские города остается умеренным, сдерживаемый высокой стоимостью услуг и определенными организационными сложностями. Итоговое решение о смене формата безвиза будет зависеть от комплексного наблюдения за статистикой въездного и выездного туризма.