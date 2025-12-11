Китай идёт в Россию без виз: туристический цунами сметает старые маршруты

Поток туристов из Китая в Россию вырос стремительнее, чем ожидали даже эксперты отрасли. После введения безвизового режима с декабря этого года число запросов на авиабилеты из КНР увеличилось в десять раз. Об этом сообщает издание "Российская газета". Первые группы путешественников прибыли уже в первые недели действия новых правил, среди них — представители турбизнеса из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу, приехавшие познакомиться с возможностями российского рынка.

Москва встречает гостей по-китайски

В российской столице путешественников встречает инфраструктура, адаптированная под нужды гостей из Поднебесной. Надписи в аэропортах, ресторанах и торговых центрах дублируются на китайском, а персонал обучен элементарным фразам для общения с туристами. В традиционные экскурсионные маршруты входят Красная площадь, ГУМ, ВДНХ и Воробьёвы горы — места, где китайские гости охотно фотографируются и проводят время до позднего вечера. Особое впечатление на них производят вечерние огни города и катки, открытые почти до полуночи.

По словам участников ознакомительного тура, Москва выглядит "чисто, безопасно и гостеприимно". Путешественники отмечают, что многие кафе уже предлагают меню на китайском языке, а сувенирные лавки активно ориентируются на спрос восточных гостей.

Финансовый комфорт и покупки

Проблема с оплатой решена просто и быстро. В российских банках внедрена система туристических карт, оформление которых занимает не более 15 минут. Эти карты позволяют использовать российские терминалы без необходимости иметь наличные рубли. Китайские путешественники с удовольствием покупают традиционные сувениры — матрёшки, икру, водку и шоколад фабрики "Бабаевский". Последний особенно популярен благодаря обзорам китайских блогеров, сделавших продукцию символом "настоящего русского вкуса".

Северная столица настраивается на китайскую волну

Санкт-Петербург также ощутил рост числа иностранных гостей. Гостиницы города внедряют стандарты, учитывающие культурные особенности туристов из КНР. Для них создаются отдельные завтраки с привычными блюдами, а в музеях и транспорте появляются аудиогиды на китайском. Однако остаётся трудность — отсутствие возможности оплатить проезд наличными в наземном транспорте, что затрудняет самостоятельные поездки по городу.

Тем не менее представители отрасли уверены, что при сохранении текущих темпов Петербург станет вторым по популярности направлением после Москвы.

Амурская граница как точка притяжения

Благовещенск, находящийся у самой границы с Китаем, оказался одним из самых подготовленных регионов. Здесь вывески на китайском языке и магазины с товарами для гостей из соседней страны - часть привычного пейзажа. Особенно востребованы ювелирные изделия и изделия народных промыслов.

Местные власти делают ставку на проект "Как я стал русским на Амуре", в рамках которого туристам предлагают традиционные развлечения: баню по-чёрному, катание на тройках, дегустацию местной кухни. По оценке региональных экономистов, растущий поток китайских путешественников может стать мощным стимулом для развития малого бизнеса и сферы услуг.