Километровые пробки на таможне: как пройти паспортный контроль в Китае без задержек

Россияне, путешествующие в Китай, сообщили туроператорам о проблемах, с которыми они столкнулись при въезде в страну. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), основным неудобством для российских туристов стали большие очереди на паспортном контроле. Это связано с необходимостью сдачи отпечатков пальцев и сканирования документов пограничниками.

Задержки на границе из-за дополнительных проверок

Причиной задержек, по словам туристов, является требование пограничников снимать отпечатки пальцев и отправлять документы на сканирование. Несмотря на наличие автоматов для самостоятельной прохождения контроля, туристам все равно нужно проходить дополнительные процедуры с участием офицеров, что увеличивает время ожидания.

"Самостоятельно пройти контроль с помощью техники на границе недостаточно", — сообщили туристы.

Положительные отзывы о путешествиях по Китаю

Тем не менее, российские путешественники в целом оставляют положительные отзывы о своих поездках по Китаю. Например, недавно один из туристов рассказал, как быстро прошел паспортный контроль в Гуйяне. Офицер проверил паспорт, остановился на турецких штампах, спросил цель поездки, и после короткого разговора отпустил туриста без задержек.

"Недавно в Гуйяне пропустили быстро. Офицер смотрел паспорт, остановился на турецких штампах, спросил цель поездок, ответила: 'Туризм'. Ну и все", — поделился впечатлениями россиянин.

Преимущества и недостатки въезда в Китай

Преимущества Описание Хорошая организация контроля Несмотря на задержки, паспортный контроль все же организован, и путешественники могут быстро пройти его в некоторых случаях. Приветливое отношение пограничников В некоторых случаях офицеры проводят контроль быстро и без задержек, если нет дополнительных вопросов. Недостатки:

Недостатки Описание Большие очереди Из-за дополнительных процедур на паспортном контроле возникают значительные очереди, что увеличивает время ожидания. Необходимость сдачи отпечатков пальцев Все туристы обязаны сдавать отпечатки пальцев, что вызывает дополнительные неудобства.

Как избежать проблем на паспортном контроле?

Подготовьтесь заранее - Проверьте, что все документы в порядке и не забудьте про необходимость сдачи отпечатков пальцев. Будьте готовы к ожиданию - Особенно в часы пик или в популярных аэропортах могут быть большие очереди на паспортном контроле. Используйте автоматические линии, если возможно - На некоторых пограничных переходах есть автоматические линии для самостоятельного контроля, которые могут ускорить процесс.

А что если вы планируете поездку в Китай?

Если вы собираетесь в Китай, стоит учитывать, что процесс прохождения паспортного контроля может занять больше времени из-за дополнительных процедур. Чтобы избежать неудобств, рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями и быть готовым к возможным задержкам на границе.

FAQ

1. Почему на паспортном контроле в Китае такие большие очереди?

Задержки связаны с требованиями пограничников сдавать отпечатки пальцев и сканировать документы, что увеличивает время прохождения контроля.

2. Можно ли пройти паспортный контроль самостоятельно с помощью техники?

Нет, самостоятельное прохождение контроля с помощью автоматов недостаточно, так как все туристы обязаны пройти дополнительные проверки с участием офицеров.

3. Как быстро пройти паспортный контроль в Китае?

Все зависит от времени и места. В некоторых случаях, как например в Гуйяне, проверка может занять несколько минут, если нет дополнительных вопросов.

Мифы и правда о паспортном контроле в Китае

Миф: В Китае паспортный контроль всегда быстрый и эффективный.

Правда: Время ожидания может сильно варьироваться в зависимости от региона и времени суток, а дополнительные процедуры могут значительно увеличить задержку.

Миф: Самостоятельное прохождение паспортного контроля с помощью техники ускоряет процесс.

Правда: Несмотря на наличие автоматов, все туристы обязаны пройти дополнительную проверку с участием пограничников.