Километровые пробки на таможне: как пройти паспортный контроль в Китае без задержек
Россияне, путешествующие в Китай, сообщили туроператорам о проблемах, с которыми они столкнулись при въезде в страну. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), основным неудобством для российских туристов стали большие очереди на паспортном контроле. Это связано с необходимостью сдачи отпечатков пальцев и сканирования документов пограничниками.
Задержки на границе из-за дополнительных проверок
Причиной задержек, по словам туристов, является требование пограничников снимать отпечатки пальцев и отправлять документы на сканирование. Несмотря на наличие автоматов для самостоятельной прохождения контроля, туристам все равно нужно проходить дополнительные процедуры с участием офицеров, что увеличивает время ожидания.
"Самостоятельно пройти контроль с помощью техники на границе недостаточно", — сообщили туристы.
Положительные отзывы о путешествиях по Китаю
Тем не менее, российские путешественники в целом оставляют положительные отзывы о своих поездках по Китаю. Например, недавно один из туристов рассказал, как быстро прошел паспортный контроль в Гуйяне. Офицер проверил паспорт, остановился на турецких штампах, спросил цель поездки, и после короткого разговора отпустил туриста без задержек.
"Недавно в Гуйяне пропустили быстро. Офицер смотрел паспорт, остановился на турецких штампах, спросил цель поездок, ответила: 'Туризм'. Ну и все", — поделился впечатлениями россиянин.
Преимущества и недостатки въезда в Китай
|Преимущества
|Описание
|Хорошая организация контроля
|Несмотря на задержки, паспортный контроль все же организован, и путешественники могут быстро пройти его в некоторых случаях.
|Приветливое отношение пограничников
|В некоторых случаях офицеры проводят контроль быстро и без задержек, если нет дополнительных вопросов.
Недостатки:
|Недостатки
|Описание
|Большие очереди
|Из-за дополнительных процедур на паспортном контроле возникают значительные очереди, что увеличивает время ожидания.
|Необходимость сдачи отпечатков пальцев
|Все туристы обязаны сдавать отпечатки пальцев, что вызывает дополнительные неудобства.
Как избежать проблем на паспортном контроле?
-
Подготовьтесь заранее - Проверьте, что все документы в порядке и не забудьте про необходимость сдачи отпечатков пальцев.
-
Будьте готовы к ожиданию - Особенно в часы пик или в популярных аэропортах могут быть большие очереди на паспортном контроле.
-
Используйте автоматические линии, если возможно - На некоторых пограничных переходах есть автоматические линии для самостоятельного контроля, которые могут ускорить процесс.
А что если вы планируете поездку в Китай?
Если вы собираетесь в Китай, стоит учитывать, что процесс прохождения паспортного контроля может занять больше времени из-за дополнительных процедур. Чтобы избежать неудобств, рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями и быть готовым к возможным задержкам на границе.
FAQ
1. Почему на паспортном контроле в Китае такие большие очереди?
Задержки связаны с требованиями пограничников сдавать отпечатки пальцев и сканировать документы, что увеличивает время прохождения контроля.
2. Можно ли пройти паспортный контроль самостоятельно с помощью техники?
Нет, самостоятельное прохождение контроля с помощью автоматов недостаточно, так как все туристы обязаны пройти дополнительные проверки с участием офицеров.
3. Как быстро пройти паспортный контроль в Китае?
Все зависит от времени и места. В некоторых случаях, как например в Гуйяне, проверка может занять несколько минут, если нет дополнительных вопросов.
Мифы и правда о паспортном контроле в Китае
Миф: В Китае паспортный контроль всегда быстрый и эффективный.
Правда: Время ожидания может сильно варьироваться в зависимости от региона и времени суток, а дополнительные процедуры могут значительно увеличить задержку.
Миф: Самостоятельное прохождение паспортного контроля с помощью техники ускоряет процесс.
Правда: Несмотря на наличие автоматов, все туристы обязаны пройти дополнительную проверку с участием пограничников.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru