Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Смело ставьте на Китай: почему это новый тренд для новогодних каникул

Доля китайских туров на январские праздники выросла до 7% — Олег Козырев

По прогнозам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata. ru Олега Козырева, Китай может стать одним из самых популярных направлений для новогоднего отдыха россиян. В своём интервью для RT он рассказал о том, как меняются предпочтения туристов, а также о текущих трендах в туризме, связанных с праздниками.

Китай в топ-5 популярных направлений

Китай впервые в истории оказался в топ-5 самых востребованных направлений для отдыха россиян на ноябрьские праздники, что свидетельствует о росте интереса к Поднебесной. Эта страна сейчас занимает шестое место в списке популярных направлений для длинных выходных с захватом 1 января, что наглядно демонстрирует изменяющиеся предпочтения туристов. В прошлом году Китай не входил в этот топ, но в 2024 году ситуация изменится, уверен Козырев.

"Уже сейчас, по данным наших аналитиков, доля Китая на январские праздники составила 7 процентов, что в два с лишним раза больше по сравнению с прошлым годом", — сообщил директор по маркетингу Travelata. ru. Это достаточно впечатляющий рост, который отражает растущий интерес россиян к путешествиям в Китай, в том числе и в период новогодних праздников.

Вьетнам и Таиланд также на подъеме

Среди других популярных направлений, вьетнамский курортный сезон тоже продолжает набирать популярность. По словам Козырева, 5 процентов россиян планируют провести новогодние праздники во Вьетнаме. Однако Таиланд остаётся лидером в этом списке, и его позиции не ослабевают уже второй год подряд. В 2024 году на страну приходится 17 процентов всех новогодних бронирований, что подтверждает устойчивый интерес россиян к этому экзотическому направлению.

Причины роста интереса к Китаю

  1. Доступность и визовые льготы. После пандемии китайский рынок начал постепенно восстанавливать туристический поток. В частности, для граждан России были введены различные упрощения для получения виз, что также влияет на рост числа туристов.

  2. Культурное разнообразие и уникальные достопримечательности. Китай может предложить путешественникам не только экзотические природные красоты, но и огромное количество исторических и культурных памятников. Особое внимание россиян привлекают уникальные архитектурные памятники, такие как Великая китайская стена и Запретный город, а также живописные природные заповедники.

  3. Относительная экономичность. Несмотря на то, что Китай — это не самый дешёвый вариант для отдыха, стоимость путешествий в страну по сравнению с другими азиатскими курортами остаётся вполне доступной. Это привлекает туристов, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества.

Сравнение популярных новогодних направлений

Страна Доля бронирований на январские праздники Примечания
Таиланд 17% Лидер среди новогодних направлений
Китай 7% Резкий рост интереса, особенно на ноябрьские праздники
Вьетнам 5% Популярность растёт, но уступает Таиланду

Плюсы и минусы выбора Китая для новогоднего отпуска

Плюсы:

  1. Уникальные культурные и природные достопримечательности. Китай может предложить туристам невероятное разнообразие культурных памятников и природных чудес.

  2. Доступность виз и прямых рейсов. В последние годы Китай упростил визовый режим для россиян, а количество прямых рейсов увеличилось.

  3. Разнообразие курортов. Страна подходит как для тех, кто ищет экзотический отдых, так и для любителей культурных туров.

Минусы:

  1. Часто высокие цены. Несмотря на доступность, путешествия в Китай могут обойтись дороже, чем на более популярные курорты, например, в Таиланд.

  2. Языковой барьер. Хотя английский становится всё более распространённым в крупных городах, во многих местах Китая вам всё равно придётся сталкиваться с языковым барьером.

Как выбрать идеальный новогодний тур

  1. Определитесь с предпочтениями. Если вы хотите сочетание экзотики, истории и культуры, Китай станет отличным выбором.

  2. Учитывайте бюджет. Таиланд и Вьетнам — более доступные варианты, в то время как путешествия в Китай могут быть чуть дороже.

  3. Следите за тенденциями. Если вы хотите оказаться в числе первых, кто откроет для себя новые направления, Китай — это то, что стоит рассмотреть в 2024 году.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

  1. Почему Китай стал таким популярным направлением для отдыха?
    Китай привлекает путешественников своими уникальными культурными и природными достопримечательностями, а также улучшением визовой политики и прямых рейсов из России.

  2. Какие ещё направления популярны среди россиян на Новый год?
    В 2024 году россияне также активно бронируют туры в Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланку, где можно найти более доступные варианты отдыха.

  3. Что стоит учесть при выборе новогоднего тура в Китай?
    Важно учесть стоимость путёвки, наличие визовых льгот, а также погодные условия в выбранном регионе Китая в период новогодних праздников.

Мифы и правда о новогоднем отдыхе в Китае

Миф:
Отдых в Китае всегда дорогой, и для того, чтобы увидеть основные достопримечательности, нужно потратить огромное количество денег.
Правда:
Хотя Китай может предложить дорогие туры, существуют доступные варианты, особенно если заранее позаботиться о бронировании и выборе более экономичных отелей.

Интересные факты о Китае

  1. Китай — родина многих древних цивилизаций, и страна хранит в себе огромное количество исторических памятников, включая Великий Китайский Мур.

  2. В Китае находится крупнейший в мире парк развлечений, а также крупнейшие в мире плавучие гостиницы.

  3. Китай — это родина чайной культуры, а чай является не только напитком, но и неотъемлемой частью традиционной китайской медицины.

Исторический контекст

Китай имеет долгую и увлекательную историю, которая оставила неизгладимый след на мировой культуре. Великая Китайская стена, Запретный город и другие памятники уникальны и несут в себе знания и традиции, передававшиеся на протяжении тысячелетий.

