Луна уже близко: Китай удивит мир новыми шагами в космической программе

В последние годы Китай активно развивает свою космическую программу, делая большие шаги в исследовании Луны и Марса. Одним из ключевых направлений является подготовка к пилотируемой миссии на Луну, запланированной на 2030 год. Это заявление было сделано в четверг представителями Китайского агентства пилотируемых космических полетов (MSMA), которые подтвердили, что проект движется по намеченному плану, и подчеркнули успешное выполнение множества ключевых этапов.

Прогресс в китайской программе

По словам Чжана Цзинбо, представителя MSMA, основные системы для пилотируемой программы создаются в соответствии с графиком. В числе уже выполненных работ — успешные испытания различных компонентов миссии. Ракета "Чанчжэн-10", космический аппарат "Мэнчжоу", лунный посадочный модуль "Ланьюэ", скафандр "Ванъюй" и марсоход "Таньсо" прошли первые стадии создания и испытаний. В том числе, китайская ракета прошла тестирование двигательной установки второй ступени, а модуль "Мэнчжоу" продемонстрировал успешное выполнение спасательных операций с нулевой высоты.

Среди наиболее значимых испытаний можно отметить комбинированное тестирование посадочного модуля "Ланьюэ", а также испытания на запуск, управление и возврат космических аппаратов. Эти шаги свидетельствуют о том, что китайская программа успешно движется в сторону своей цели — высадки человека на Луну в течение следующего десятилетия.

Американская конкуренция и планы NASA

В то же время программа США по возвращению людей на Луну сталкивается с определёнными задержками. Миссия NASA "Артемида-3", предназначенная для высадки первой женщины на Луну, была запланирована на 2027 год, однако большинство экспертов прогнозируют её отложение. Основной причиной таких ожиданий является задержка в запуске мегаракеты Starship, которая разработана компанией SpaceX Илона Маска. Несмотря на несколько успешных испытательных полетов, эта ракета ещё не достигла этапа выхода на околоземную орбиту, что существенно затрудняет выполнение программы.

На данный момент альтернатива, которая могла бы помочь NASA выполнить высадку в установленный срок, — ракета-носитель New Glenn от компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она продемонстрировала свою работоспособность в первом испытательном полёте в январе прошлого года, однако для того, чтобы доставить пилотируемый модуль на Луну, потребуется ещё много лет испытаний и доработок. В этом контексте NASA рассматривает возможность открытия контрактов на запуск Artemis 3 другим поставщикам, что могло бы ускорить реализацию программы.

Китайская программа в этом контексте выглядит всё более уверенно. На текущий момент китайские специалисты заверяют, что их амбициозный план — высадка человека на Луне до 2030 года — остаётся на повестке дня. При этом темпы работы и качество выполняемых этапов оставляют мало сомнений в том, что Китай способен справиться с поставленной задачей.

Ключевые испытания и шаги вперед

Как отметил Чжан Цзинбо, в ближайшие месяцы предстоят важнейшие испытания. Среди них — интеграция посадочного модуля "Ланьюэ", проверки на тепловой выхлоп и максимальное динамическое давление, а также испытания маловысотных полетов ракеты "Чанчжэн-10". Эти мероприятия станут важной вехой в процессе подготовки к пилотируемой миссии.

Планируется, что в будущем китайские космонавты не только посетят Луну, но и продолжат научные исследования в рамках сотрудничества с другими странами. Уже на данный момент Китай активно работает над проектами, связанными с созданием научной базы на южном полюсе Луны. Это место считается стратегически важным, поскольку оно предполагает более стабильные условия для проведения научных исследований, а также возможности для более долгосрочных миссий.

Кроме того, в последние годы Китай добился значительных успехов в других областях космических исследований. В 2019 году китайский зонд "Чанъэ-4" стал первым аппаратом, который успешно приземлился на обратной стороне Луны, а в 2021 году Китай успешно доставил марсоход "Тяньвэнь-1" на Марс, что стало значимым достижением для страны.

Китайская космическая программа значительно укрепилась за последние несколько лет. Страна делает уверенные шаги на пути к освоению Луны и Марса, а её амбиции касаются и более сложных проектов, таких как создание международной научной базы на Луне. На фоне замедленного прогресса американской программы "Артемида", китайские успехи, похоже, обретают всё большее значение.

Сравнение китайской и американской программ

Программа Китай США Миссия на Луну Запланирована на 2030 год Запланирована на 2027 год, скорее всего, будет отложена Основные ракеты "Чанчжэн-10" Starship от SpaceX Прогресс в испытаниях Успешные испытания всех ключевых систем Задержки с запуском Starship Альтернативы Нет альтернативных поставок New Glenn от Blue Origin Основные достижения Посадка "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны Запуск "Артемида"

