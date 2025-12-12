Туристы застряли между небом и политикой: рейсы в Японию исчезают с табло

Китайские авиакомпании начали массово пересматривать свои маршруты в сторону Японии, и это уже отразилось на международных путешествиях. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артура Мурадяна. Несмотря на тревожные сообщения от пассажиров, эксперты подчеркивают: речь пока не идет о транспортном кризисе.

Напряженность между Пекином и Токио

Осенью отношения между Китаем и Японией заметно осложнились. Поводом стала резкая позиция японских властей в отношении возможного конфликта вокруг Тайваня. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что в случае нападения Китая на остров безопасность Японии окажется под угрозой, а Токио, возможно, воспользуется правом на "коллективную самооборону". Эти слова вызвали ответную реакцию Пекина — 14 ноября правительство КНР официально рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Японию.

На фоне политических разногласий китайские авиакомпании начали отменять рейсы. По данным South China Morning Post, в декабре было снято с расписания около 1900 перелетов, что составляет почти 40% месячного объема. Несмотря на масштаб, перевозчики подчеркивают, что решения носят временный характер и связаны исключительно с указаниями государственных органов.

Позиция туроператоров

Артур Мурадян в беседе с RTVI отметил, что тревожиться преждевременно. "С точки зрения отмены рейсов, действительно, такая ситуация с Японией есть. Китайские авиакомпании отменяют рейсы в связи с тем, что на уровне правительства китайцам рекомендовано не ездить в Японию. Но я бы не назвал это массовым явлением. Туристов пересаживают на другие рейсы, но какой-то критической ситуации мы не наблюдаем", — рассказал он.

По словам представителя АТОР, туроператоры продолжают выполнять обязательства перед клиентами. Если авиакомпания отменяет перелет, туристам предлагаются альтернативные маршруты или возвращаются средства. Случаев, когда пассажиры остались без замены и помощи, в ассоциации не зафиксировано.

Реакция пассажиров

Тем не менее среди путешественников, особенно российских, напряжение ощущается. Многие используют китайские маршруты как транзитный путь в Японию, и сбои в расписании вызвали волну обсуждений в туристических чатах. Некоторые пользователи сообщают, что отмены происходят внезапно, а уведомления приходят за считанные дни до вылета.

Путешественник из России Владимир Г. рассказал RTVI, что его рейс Москва — Пекин — Осака, запланированный на март, был частично отменен. Нам отменили мартовские билеты в Японию. Точнее, сегмент Пекин — Осака. Мне пришло такое сообщение: Авиакомпания отменила рейсы, на которые вы купили билеты. К сожалению, авиакомпания не предлагает альтернативные варианты перелета. Без замены, — поделился он. По словам мужчины, в чатах наблюдается паника: "Ситуация продолжается уже месяц, но вал отмен идет последние три дня".

Ответ авиакомпаний

Крупнейшие перевозчики — Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines - заявили, что пассажиры могут бесплатно вернуть билеты или изменить маршрут. Условия распространяются на бронирования с датами до 28 марта 2026 года. Таким образом, авиакомпании пытаются снизить нагрузку на систему и удержать лояльность клиентов в условиях политической неопределенности.

Пока ситуация развивается постепенно, эксперты уверены: масштабного коллапса не произойдет. Туристические потоки адаптируются, а маршруты будут скорректированы в зависимости от дипломатической повестки.