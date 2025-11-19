ДВС в панике: китайские электромобили меняют баланс сил глобального рынка

Экспорт китайских электромобилей в октябре снова установил рекорд, укрепив позиции страны на мировом автомобильном рынке. Растущий интерес зарубежных покупателей к транспортным средствам на новых источниках энергии позволяет Китаю демонстрировать стабильный рост и уверенно удерживать лидерство в отрасли.

Рекордные показатели экспорта

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в октябре из Поднебесной за рубеж отправилось 666 тысяч автомобилей. Это на 2,1% больше, чем в сентябре, и на 22,9% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Эксперты отмечают, что китайская автомобильная индустрия третий месяц подряд стабильно держится выше отметки в 600 тысяч экспортных единиц.

Из общего числа экспортируемых машин 571 тысяча приходится на легковые автомобили, а 94 тысячи — на коммерческий транспорт, включая грузовики и автобусы. Однако наибольшее внимание вызывает сегмент электромобилей.

Электромобили — драйвер роста

В октябре китайские электромобили нашли 256 тысяч зарубежных покупателей, что на 15,4% больше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с октябрём 2024 года, рост почти стопроцентный — 99,9%. За первые десять месяцев 2025 года экспорт электрокаров составил более двух миллионов единиц, увеличившись на 90,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне бурного роста сегмента новых источников энергии, экспорт автомобилей с традиционными ДВС заметно снизился. В октябре поставки таких машин составили 409 тысяч единиц, что на 4,8% меньше по сравнению с сентябрём и на 0,9% ниже показателя прошлого года. За десять месяцев общий спад достиг 5,1%.

