Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:54

Китай представил дизель нового поколения — расход топлива обещают сократить почти вдвое

Пока Европа обсуждает сроки полного отказа от двигателей внутреннего сгорания, в Китае делают более гибкую ставку. Наряду с электромобилями здесь продолжают инвестировать в альтернативные силовые установки. В разработке находится дизельный двигатель для коммерческого транспорта, который, по заявлениям, способен сократить расход топлива почти вдвое. Об этом сообщает motor. es.

Новый курс на фоне электробума

В последние годы Китай активно продвигал полностью электрические автомобили. Государственные стимулы и масштабные инвестиции позволили таким брендам, как BYD и MG, закрепиться не только на внутреннем рынке, но и в Европе, включая сегмент коммерческого транспорта. Тем не менее доля BEV на ключевых европейских рынках по-прежнему редко превышает 20% от общего объёма продаж.

На этом фоне стратегия постепенно диверсифицируется. Растут вложения в гибридные технологии, совершенствуются бензиновые агрегаты, а теперь внимание вновь привлекает и дизель. Такой подход отражает прагматичный расчёт: рынок остаётся неоднородным, а потребности коммерческого сектора требуют высокой автономности и быстрой заправки.

Проект Yuchai и концепция EREV

Разработку ведёт компания Yuchai — производитель, малоизвестный широкой европейской аудитории, но активно сотрудничающий с крупными игроками отрасли. Бренд уже имеет партнёрство с подразделением Rolls-Royce и поставляет компоненты для Dongfeng и BAIC.

Новый дизельный двигатель ориентирован прежде всего на коммерческие автомобили. Его особенностью станет использование маховика для повышения энергоэффективности и увеличения автономности. За счёт более жёсткого соединения маховика с коленчатым валом уменьшается количество компонентов, что потенциально снижает потери энергии и повышает надёжность.

Система описывается как вариант EREV (Extended Range Electric Vehicle), где электрическая часть работает в связке с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Предполагается, что такая комбинация позволит сократить расход топлива примерно на 50% по сравнению с обычными дизельными установками. Подробные технические данные пока не раскрываются, поэтому окончательные выводы можно будет сделать только после независимых испытаний.

Дизель в новой роли

Рост интереса к EREV-моделям в Китае демонстрирует, что двигатели внутреннего сгорания не исчезнут в ближайшей перспективе. В сегменте коммерческого транспорта особенно важны дальность хода, устойчивость к нагрузкам и эксплуатационная надёжность. Если заявленные показатели эффективности подтвердятся, новый двигатель может стать промежуточным решением между традиционными дизельными машинами и полностью электрическими грузовиками.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

