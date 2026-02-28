Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пара выбирает автомобиль
Пара выбирает автомобиль
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:05

Железный отбор на дорогах: десятки китайских марок рискуют исчезнуть и оставить без запчастей

В московском автосалоне на окраине, где воздух пропитан свежим ароматом заводской краски и металла, под февральским снегопадом разбирают партии Haval Jolion — хит продаж 2025-го по 2,5 миллиона рублей. Рынок китайских брендов в России эволюционирует: из 20+ игроков выживают те, кто освоил логистику и сервис, оставляя позади слабаков с пустыми площадками. Проблема налицо — автовладельцы рискуют купить машину, которая через год превратится в неподвижный экспонат из-за дефицита запчастей, а перекупщики уже сбрасывают цены на аутсайдеров.

Эта чистка — не хаос, а закономерный отбор, где лидеры вроде Geely и Chery инвестируют в локализацию, а вторые эшелоны тонут в логистических провалах. По данным продаж, тройка держит 70% рынка, но 2026-й станет годом истины: кто не наладит дилерскую сеть, уйдет тихо, как гарантия без сервиса.

"Лидеры вроде Haval, Geely и Chery закрепились за счет надежных платформ и быстрой локализации — их модели теряют всего 25-30% цены за три года, в отличие от аутсайдеров с обвалом до 50%. Рынок консолидируется вокруг тех, кто обеспечивает запчасти и ТО, иначе владельцы окажутся в сервисной пустыне".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Лидеры рынка: кто держит позиции

Haval, Geely и Chery с суббрендами Omoda, Jaecoo — это тройка, занявшая 60-70% продаж. Глазами перекупа: Haval Jolion ликвиден, держит цену на вторичке на 70% от новой, идеален для инвестиций под рост рынка. Технически: двигатели 1.5T надежны до 200 тыс. км при ТО каждые 10 тыс., но следите за цепью ГРМ — замена в 150 тыс. спасет от капиталки.

Geely Galaxy с гибридом обещает экономию, но реальный расход 7-8 л/100 км в пробках, баки на 55 л хватит на М-11 без дозаправки. Chery Tiggo 8 Pro — семейный фаворит для автопутешествий, клиренс 190 мм глотает грунтовки, эргономика на уровне европейцев. Локализованные Tenet и Belgee добавляют бюджетный сегмент, но проверяйте VIN на заводскую сборку.

Бренды под угрозой ухода

Второй эшелон — Rox Motor (515 продаж), Bestune (4845), Dongfeng (1693) — отрицают уход, но слабая дистрибуция душит. Коммерчески: эти модели обваливаются на 45-50% за год, перепродажа как лотерея. Технический аудит: у Dongfeng слабые АКПП, масло каждые 30 тыс. км, иначе ремонт 300 тыс. руб. GAC GS3 пропал с сайтов, но S7/S9 на подходе — тактическая пауза, не паника.

Глазами драйвера: в городе ок, но дальняк на трассе М-4 выявит малый бак и вибрации на 120+ км/ч. Около 10 брендов рискуют уйти без сервиса, оставив автовладельцев с проблемами запчастей, как в корейских K5.

Проверено экспертом: технический аудит слабых мест, риски логистики и советы по выбору — автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Что ждет в 2026-м: инвестиции и локализация

Рынок консолидируется: лидеры вкладывают в заводы Тула, СПб, сервис растет. Прагматично: берите Haval/Geely с гарантией 5 лет, ресурс 250 тыс. км, ликвидность выше Toyota на вторичке. Ирония: китайцы обгоняют по цене/качеству, но без локализации — как корейцы с задирами. Для путешествий — Chery с большим багажником, проверьте пневму на холоде.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Кто точно останется? Haval, Geely, Chery — с локализацией и продажами 100к+ в год.
  • Стоит ли покупать аутсайдера? Нет, если нет дилера в радиусе 200 км — запчасти через Китай = 2 месяца ожидания.
  • Как проверить перспективы бренда? Смотрите продажи АЕБ, сеть СТО, отзывы на форумах.
  • Влияет ли уход на вторичку? Обвал цены 40-60%, но лидеры стабильно держат 70%.

Читайте также

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сладкая цена с горьким осадком: владение популярным Haval обходится в две стоимости машины вчера в 11:51

Выяснилось, что за пять лет эксплуатации Haval F7x вытягивает из кармана сумму, превышающую его первоначальную цену. Анализ скрытых расходов шокирует.

Читать полностью » Щуп лжёт в глаза после дороги: привычка проверять масло сразу превращает мотор в груду металла вчера в 10:48

Обычная проверка уровня масла может обернуться ремонтом на 150 тысяч рублей. Почему горячий мотор обманывает щуп и как 5 минут ожидания спасают сальники.

Читать полностью » Штраф — лишь вершина айсберга: игнорирование ПДД превращает обычную поездку в игру на выживание 26.02.2026 в 18:46

Многие водители ошибочно принимают габаритные огни за полноценный свет, создавая на дороге аварийные ситуации и рискуя получить штраф на ровном месте.

Читать полностью » Иллюзия полного комфорта: современные интерьеры машин превращают управление в сложный квест 26.02.2026 в 16:45

Индустрия навязывает цифровые интерьеры, но эксперты бьют тревогу: замена кнопок на экраны критически снижает концентрацию внимания водителя на зимних дорогах.

Читать полностью » Проблемы с китайскими авто: подводные камни и важные детали, которые надо проверять перед покупкой 26.02.2026 в 14:43

Вторичный рынок захлестнула волна перепродаж почти новых китайских кроссоверов. Эксперты предупреждают о скрытой стороне цифрового комфорта и цене ошибок.

Читать полностью » Пластик остался на вешалке: цифровая ловушка подстерегает забывчивого водителя на каждом посту 26.02.2026 в 12:42

Разбираемся, почему забытый пластик больше не ведет к эвакуации, как работает QR-код в лесу и сколько стоит доверить руль пассажиру без документов.

Читать полностью » Модели будущего: Audi RS 5 2027 года вступает в борьбу с BMW M3 и Mercedes-AMG C63 за титул чемпионов 26.02.2026 в 11:55

Audi RS 5 2027 года выходит на арену в конкуренции с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Как новые технологии влияют на динамику и вес?

Читать полностью » От гонок к дорогам: как Mazda MX-5 адаптируется к новым условиям с помощью синтетического топлива 26.02.2026 в 9:48

Mazda MX-5 продолжает свое существование с синтетическим топливом, не теряя характера и легкости на фоне растущей электрификации.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Лицо сереет, а силы тают: весенний упадок ресурсов скрывается в тарелке и лечится едой
Питомцы
Золотые голоса Тихого океана: старшие самцы китов захватили власть благодаря сложным мелодиям
Спорт и фитнес
Весы застыли на месте: тело запускает невидимый апгрейд, который важнее потерянных килограммов
Туризм
Дворцы уходят на второй план: Крым готовит тайные маршруты, которые изменят привычный отдых
Питомцы
Мебель как холст для посланий: кошка игнорирует лоток из-за скрытых сбоев в работе организма
Питомцы
Скворечники по соседству: как птицы находят в них дом и регулируют численность вредителей
Питомцы
Хвост машет — зубы скалятся: почему привычный жест собаки часто скрывает опасную ловушку
Питомцы
Скрытая угроза в добрых глазах: почему собака упорно отводит взгляд при попытке заговорить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet