Железный отбор на дорогах: десятки китайских марок рискуют исчезнуть и оставить без запчастей

В московском автосалоне на окраине, где воздух пропитан свежим ароматом заводской краски и металла, под февральским снегопадом разбирают партии Haval Jolion — хит продаж 2025-го по 2,5 миллиона рублей. Рынок китайских брендов в России эволюционирует: из 20+ игроков выживают те, кто освоил логистику и сервис, оставляя позади слабаков с пустыми площадками. Проблема налицо — автовладельцы рискуют купить машину, которая через год превратится в неподвижный экспонат из-за дефицита запчастей, а перекупщики уже сбрасывают цены на аутсайдеров.

Эта чистка — не хаос, а закономерный отбор, где лидеры вроде Geely и Chery инвестируют в локализацию, а вторые эшелоны тонут в логистических провалах. По данным продаж, тройка держит 70% рынка, но 2026-й станет годом истины: кто не наладит дилерскую сеть, уйдет тихо, как гарантия без сервиса.

"Лидеры вроде Haval, Geely и Chery закрепились за счет надежных платформ и быстрой локализации — их модели теряют всего 25-30% цены за три года, в отличие от аутсайдеров с обвалом до 50%. Рынок консолидируется вокруг тех, кто обеспечивает запчасти и ТО, иначе владельцы окажутся в сервисной пустыне". автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Лидеры рынка: кто держит позиции

Haval, Geely и Chery с суббрендами Omoda, Jaecoo — это тройка, занявшая 60-70% продаж. Глазами перекупа: Haval Jolion ликвиден, держит цену на вторичке на 70% от новой, идеален для инвестиций под рост рынка. Технически: двигатели 1.5T надежны до 200 тыс. км при ТО каждые 10 тыс., но следите за цепью ГРМ — замена в 150 тыс. спасет от капиталки.

Geely Galaxy с гибридом обещает экономию, но реальный расход 7-8 л/100 км в пробках, баки на 55 л хватит на М-11 без дозаправки. Chery Tiggo 8 Pro — семейный фаворит для автопутешествий, клиренс 190 мм глотает грунтовки, эргономика на уровне европейцев. Локализованные Tenet и Belgee добавляют бюджетный сегмент, но проверяйте VIN на заводскую сборку.

Бренды под угрозой ухода

Второй эшелон — Rox Motor (515 продаж), Bestune (4845), Dongfeng (1693) — отрицают уход, но слабая дистрибуция душит. Коммерчески: эти модели обваливаются на 45-50% за год, перепродажа как лотерея. Технический аудит: у Dongfeng слабые АКПП, масло каждые 30 тыс. км, иначе ремонт 300 тыс. руб. GAC GS3 пропал с сайтов, но S7/S9 на подходе — тактическая пауза, не паника.

Глазами драйвера: в городе ок, но дальняк на трассе М-4 выявит малый бак и вибрации на 120+ км/ч. Около 10 брендов рискуют уйти без сервиса, оставив автовладельцев с проблемами запчастей, как в корейских K5.

Проверено экспертом: технический аудит слабых мест, риски логистики и советы по выбору — автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Что ждет в 2026-м: инвестиции и локализация

Рынок консолидируется: лидеры вкладывают в заводы Тула, СПб, сервис растет. Прагматично: берите Haval/Geely с гарантией 5 лет, ресурс 250 тыс. км, ликвидность выше Toyota на вторичке. Ирония: китайцы обгоняют по цене/качеству, но без локализации — как корейцы с задирами. Для путешествий — Chery с большим багажником, проверьте пневму на холоде.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Кто точно останется? Haval, Geely, Chery — с локализацией и продажами 100к+ в год.

Haval, Geely, Chery — с локализацией и продажами 100к+ в год. Стоит ли покупать аутсайдера? Нет, если нет дилера в радиусе 200 км — запчасти через Китай = 2 месяца ожидания.

Нет, если нет дилера в радиусе 200 км — запчасти через Китай = 2 месяца ожидания. Как проверить перспективы бренда? Смотрите продажи АЕБ, сеть СТО, отзывы на форумах .

Смотрите продажи АЕБ, сеть СТО, отзывы на . Влияет ли уход на вторичку? Обвал цены 40-60%, но лидеры стабильно держат 70%.

Читайте также