Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Geely Coolray
Geely Coolray
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Creative Commons 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:45

Эпоха легенд уходит в прошлое: китайские автогиганты вышвырнули Honda и Ford из мирового топа

В душном воздухе пекинского автосалона, где пахнет свежей краской и озоном от тестеров электромоторов, отчетливо ощущается сдвиг эпох. Китайские бренды, еще недавно ассоциировавшиеся с бюджетными клонами, теперь диктуют тон глобальному рынку. По итогам 2024 года BYD, SAIC и Geely ворвались в топ-10 крупнейших автопроизводителей, обогнав ветеранов вроде Ford и Honda. Это не случайность — продажи поднебесных концернов взлетели на десятки процентов, а их доля на мировом рынке достигла 35,6%.

Общий объем реализации китайских авто составил рекордные 34,4 миллиона единиц, что на 1,4 процентных пункта больше прошлого года. Toyota лидирует с 11,32 миллиона, но за ней Volkswagen, Hyundai, GM и Stellantis. А вот Ford с 4,4 миллионами скатился на восьмое место, Honda — за пределы десятки с падением на 7,53%. Для российского покупателя это сигнал: пора пересмотреть стереотипы о "китайцах" как о временной забаве.

"Рост китайских брендов — это не только цифры продаж, но и инвестиции в батареи и софт. BYD с 4,6 миллионами обошел Ford благодаря электромобилям, но их надежность в долгосрочной эксплуатации пока под вопросом — статистика поломок трансмиссий на 20% выше европейских аналогов".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Топ-10 автогигантов: кто кого обогнал

Рейтинг по продажам 2024 года рисует картину триумфа Востока. Toyota удерживает первое место с 11,32 миллионами (+4,65%), Volkswagen на втором с 8,98 миллионами (минус 0,51%). Hyundai третий (7,27 млн, +0,6%), GM четвертый (6,18 млн, +3,03%), Stellantis пятый (5,48 млн, +1,27%). Затем прорыв: BYD шестой с 4,6 миллионами (+7,72%), SAIC седьмой (4,51 млн, +12,33%), Ford восьмой (4,4 млн, -1,68%), Geely девятый (4,12 млн, +26,03%), Honda десятый выбыл с 3,52 миллионами (-7,53%).

Глазами перекупа: Geely с ростом 26% — ликвидный актив. Покупайте годовалую модель с пробегом 10-15 тысяч — потеря в цене всего 15-20%, в отличие от Ford, который сбрасывает 30% за год. SAIC бьет рекорды за счет MG и Roewe, но их электрокары в России требуют адаптации под наши морозы.

Почему китайцы рвут рынок: коммерческий расчет

BYD доминирует в электросегменте, SAIC наращивает за счет экспорта, Geely интегрирует Volvo-технологии. Доля Китая — 35,6%, рекорд. Для водителя это значит доступные цены: Geely Monjaro за 3,5 миллиона руб. предлагает премиум, но через три года ликвидность упадет на 40%, если не следить за батареей. Сравните с подержанными китайцами, где скрытые дефекты съедают выгоду.

Потребительский опыт: в дальних автопутешествиях по М-4 бак Geely на 60 литров — норма, но расход 9-10 л/100 км в смешанном цикле. BYD Seal радует тягой, но зимой запас хода падает на 30%. Ищите гибриды — они балансируют риски.

"Китайские трансмиссии уязвимы к перегреву после 50 тысяч км. Меняйте масло каждые 30 тысяч, иначе ремонт на 200 тысяч. Безопасность на уровне, но электроника глючит в -30°C".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Слабые места "китайцев": взгляд механика

Технический аудит: двигатели BYD надежны, но CVT в Geely требует внимания — замена каждые 40 тысяч спасет от капиталки. SAIC страдает от коррозии арок. Проверяйте уровень масла после пробега, особенно в гибридах.

Эргономика: экраны отвлекают, как в цифровых ловушках. Haval F7x за пять лет стоит вдвое дороже цены — учитывайте ТО.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Стоит ли покупать китайца в топ-10? Да, если пробег до 20 тысяч и полная диагностика.
  • Какой рост у Geely? +26%, девятое место.
  • Падает ли Honda? На 7,53%, выбыла из топ-10.
  • Ликвидны ли BYD? Высокая, но батарея — ключевой фактор.
Проверено экспертом: анализ рынка, технические риски автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иллюзия полного комфорта: современные интерьеры машин превращают управление в сложный квест 26.02.2026 в 16:45

Индустрия навязывает цифровые интерьеры, но эксперты бьют тревогу: замена кнопок на экраны критически снижает концентрацию внимания водителя на зимних дорогах.

Читать полностью » Проблемы с китайскими авто: подводные камни и важные детали, которые надо проверять перед покупкой 26.02.2026 в 14:43

Вторичный рынок захлестнула волна перепродаж почти новых китайских кроссоверов. Эксперты предупреждают о скрытой стороне цифрового комфорта и цене ошибок.

Читать полностью » Пластик остался на вешалке: цифровая ловушка подстерегает забывчивого водителя на каждом посту 26.02.2026 в 12:42

Разбираемся, почему забытый пластик больше не ведет к эвакуации, как работает QR-код в лесу и сколько стоит доверить руль пассажиру без документов.

Читать полностью » Модели будущего: Audi RS 5 2027 года вступает в борьбу с BMW M3 и Mercedes-AMG C63 за титул чемпионов 26.02.2026 в 11:55

Audi RS 5 2027 года выходит на арену в конкуренции с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Как новые технологии влияют на динамику и вес?

Читать полностью » От гонок к дорогам: как Mazda MX-5 адаптируется к новым условиям с помощью синтетического топлива 26.02.2026 в 9:48

Mazda MX-5 продолжает свое существование с синтетическим топливом, не теряя характера и легкости на фоне растущей электрификации.

Читать полностью » Изумрудный щит для двигателя: необычный цвет смазки защищает кошельки водителей от дорогого ремонта 26.02.2026 в 7:35

В Калужской области нашли способ радикально победить контрафакт на рынке ГСМ. Секрет кроется в составе базового продукта.

Читать полностью » Экономия на спичках бьёт по карману: копеечная бережливость топлива оборачивается дорогим ремонтом 26.02.2026 в 5:32

Как система Start-Stop превращается из полезной функции в источник проблем? Актуальные мнения водителей.

Читать полностью » Надежный внедорожник без заморочек: Suzuki Vitara сочетает старую школу с современными стандартами 26.02.2026 в 2:15

Новая Suzuki Vitara: сочетание старых проверенных решений и современного подхода к дизайну и экологии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Весы застыли на месте: тело запускает невидимый апгрейд, который важнее потерянных килограммов
Туризм
Дворцы уходят на второй план: Крым готовит тайные маршруты, которые изменят привычный отдых
Питомцы
Мебель как холст для посланий: кошка игнорирует лоток из-за скрытых сбоев в работе организма
Питомцы
Скворечники по соседству: как птицы находят в них дом и регулируют численность вредителей
Питомцы
Хвост машет — зубы скалятся: почему привычный жест собаки часто скрывает опасную ловушку
Питомцы
Скрытая угроза в добрых глазах: почему собака упорно отводит взгляд при попытке заговорить
Спорт и фитнес
Кубики прячутся всё глубже: типичные ошибки в зале превращают тренировку пресса в пустую трату времени
Туризм
Тропический рай за полцены: зимний Бали встречает туристов огромными скидками и сочной зеленью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet