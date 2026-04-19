Художественная иллюстрация искусственного интеллекта
Художественная иллюстрация искусственного интеллекта
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:52

Революция в науке: как китайский ИИ сокращает разработку лекарств с лет до дней

В прошлый вторник, 14 апреля, пока Москва обсуждала неожиданный снегопад и погодные качели, в китайском Чжэнчжоу произошло событие, которое может перекроить ландшафт мировой науки. Власти запустили крупнейший кластер искусственного интеллекта, работающий полностью на внутреннем железе. Еще пару месяцев назад этот узел насчитывал 30 000 мощных ускорителей, но сегодня их число удвоилось до 60 000. В мире, где доступ к передовым чипам стал инструментом геополитического давления, такая автономность выглядит как заявка на лидерство без оглядки на западные экспортные фильтры.

"Создание полностью автономной вычислительной архитектуры — это стратегический ответ на глобальный дефицит полупроводников. Китай перешел от стадии заимствования технологий к формированию закрытого цикла исследований, где каждый компонент отвечает национальным стандартам безопасности. Это не просто рост терафлопс, это смена парадигмы в научном поиске"

Эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов

Технологический суверенитет как фундамент

За разработку кластера отвечает компания Sugon, тесно связанная с Китайской академией наук. Главный триумф инженеров — полный отказ от импортных процессоров и высокоскоростных интерфейсов. Когда весь стек, от материнских плат до софта, собран под одной крышей, вероятность внешнего "отключения" системы стремится к нулю.

Подобная независимость напоминает попытки ученых найти способы сохранения ресурсов в условиях дефицита, будь то накопление солнечного тепла в молекулах или поиск новых подходов в эффективном управлении водными ресурсами. Пекин транслирует мысль: наука требует физической базы, которую не могут отозвать или заблокировать санкциями.

По данным телеканала CCTV, этот узел уже признан самым мощным ресурсом в стране для глубоких научных вычислений. В отличие от привычных чат-ботов, этот кластер заточен под решение задач, где цена ошибки — годы лабораторных экспериментов.

Научный прорыв без ожидания

В национальной лаборатории Чанпин система уже отрабатывает вложенные средства. Моделирование процесса сворачивания белков — задача, на которую раньше уходили десятилетия, — теперь выполняется за считанные дни. Если сравнить это с поиском инопланетных цивилизаций, где ученые внедряют методы анализа молекулярной сложности, становится ясно, что точность расчетов критически важна для прогресса.

Материаловедение и авиация также получили мощный толчок. Инженеры проводят скрининг новых элементов на порядки быстрее, чем раньше, а в аэрокосмической отрасли моделируются потоки воздуха, охватывающие триллионы атмосферных ячеек. Это реальное ускорение прогресса, напоминающее изучение поведения динозавров: когда следы разных эпох пересекаются, важно видеть всю картину сразу.

В то время как США консолидируют свои силы через инициативу Genesis Mission и пытаются сплотить союзников для борьбы с экспортом оборудования, Китай уже перевел свои исследования в практическую плоскость, игнорируя попытки замедлить их развитие.

Демократизация вычислений

Одной мощной железки мало, поэтому Sugon запустила среду OneScience. Это своего рода "интерфейс доступа", который позволяет проводить эксперименты, не погружаясь в дебри программирования. Десятки предзагруженных моделей — это то, что нужно для массового внедрения ИИ в реальную науку.

Как отмечают в профильных ведомствах, этот шаг снижает порог входа. Теперь даже исследователь без глубокого знания архитектуры чипов может запустить сложную симуляцию. Это похоже на то, как микроэлементы в растениях позволяют им обучаться и реагировать на стимулы без центральной нервной системы — инструменты становятся доступнее на базовом уровне.

Конечно, ситуация с турбулентностью процессов в глобальной экономике напоминает и непредсказуемость естественных явлений. Но на текущий момент запуск в Чжэнчжоу — это стратегическая победа Пекина над ограничениями экспортного рынка.

"Отраслевая независимость Китая — это не только чипы, это в первую очередь отработанная логистика вычислительных мощностей. Платформы типа OneScience доказывают, что для инноваций сегодня критически важен доступ к инфраструктуре, а не только высокий интеллект разработчиков. Накопленный за месяцы объем данных подтверждает готовность системы к решению задач национального масштаба"

Эксперт в области науки, аналитик Ирина Соколова

Основным вызовом остается масштабируемость и поддержание столь сложных систем без доступа к передовым западным нанотехнологическим решениям в производстве кристаллов.

FAQ

Что такое OneScience?
Это универсальная среда, упрощающая запуск сложных математических моделей без навыков программирования.

В чем особенность кластера?
Он состоит только из компонентов китайского производства и не использует зарубежные чипы.

Кто разработчик решения?
Проект реализован компанией Sugon при участии Китайской академии наук.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Первый спутник перевернул историю: вот какой день на самом деле открыл космическую эру 10.04.2026 в 10:38

Астроном Дмитрий Вибе в эфире Pravda.Ru объяснил, почему Луна нужна человечеству не как цель, а как этап перед полетом на Марс.

Читать полностью » Человек улетел дальше, чем когда-либо: облет Луны открыл неожиданные возможности 07.04.2026 в 16:27

Ученый Владимир Обридко прокомментировал NewsInfo значение облета Луны для науки.

Читать полностью » Космические сигналы из центра планеты: человечество наконец-то расшифровало шум подземного колодца 07.04.2026 в 16:07

Сейсмологи просканировали недра планеты и обнаружили зоны масштабных деформаций, которые указывают на скрытую активность раскаленных слоев вблизи самого ядра.

Читать полностью » Эволюция осознанного выбора: как отказ от автоматических покупок помогает обрести себя 06.04.2026 в 20:18

Мифы о прямой связи между уровнем дохода и ощущением благополучия рушатся под натиском статистики, заставляя пересмотреть роль вещей в повседневной жизни.

Читать полностью » Скромный гарнир с двойным дном: обычный рис оказался сложной биохимической лабораторией 06.04.2026 в 16:17

Японские ученые обнаружили в привычном гарнире почти две сотни молекул, которые действуют на организм как стабилизаторы обмена веществ и защищают сосуды.

Читать полностью » Река сама оплачивает счета за свет: старая механика внезапно победила современные солнечные панели 05.04.2026 в 21:28

В канадской глуши нашли способ превратить обычное речное течение в стабильный источник электричества, отказавшись от плотин и сложных технологий.

Читать полностью » Учебники физики придётся переписать: Луна застывала в условиях, далёких от пустого вакуума 05.04.2026 в 15:20

Старые образцы грунта из хранилищ преподнесли сюрприз, который ставит под сомнение привычные теории о сухом и безжизненном формировании нашего спутника.

Читать полностью » Мифический хищник в рыбацких сетях: случайный улов в Испании подтвердил старые легенды 05.04.2026 в 11:15

Сенсационная находка у испанского побережья заставила биологов пересмотреть архивы полуторавековой давности и признать существование скрытой популяции гигантов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Весна идет, медведям дорогу: на Камчатке начался массовый выход косолапых из спячки
Садоводство
Подземный апокалипсис на грядках: действенные методы борьбы с нашествием кротов на даче
Питомцы
Халатность авиакомпании: собака загрызла кошку в самолете, суд обязал выплатить 100 тысяч
Садоводство
Правила контейнерного озеленения: рекомендации агрономов Малининой и Трухина
Питомцы
Анатомический кошмар: как 15 тонн живого веса превращают спасение в смертельный квест
Еда
Не просто яйца: эксперт раскрыла все нюансы приготовления скрэмбла и омлета
Авто и мото
Разгонная динамика или полный привод: экспертный взгляд на обновленную линейку Omoda
Недвижимость
Парковка как инвестиция: холодная математика доходных квадратных метров в вашем ЖК
