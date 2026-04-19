В прошлый вторник, 14 апреля, пока Москва обсуждала неожиданный снегопад и погодные качели, в китайском Чжэнчжоу произошло событие, которое может перекроить ландшафт мировой науки. Власти запустили крупнейший кластер искусственного интеллекта, работающий полностью на внутреннем железе. Еще пару месяцев назад этот узел насчитывал 30 000 мощных ускорителей, но сегодня их число удвоилось до 60 000. В мире, где доступ к передовым чипам стал инструментом геополитического давления, такая автономность выглядит как заявка на лидерство без оглядки на западные экспортные фильтры.

"Создание полностью автономной вычислительной архитектуры — это стратегический ответ на глобальный дефицит полупроводников. Китай перешел от стадии заимствования технологий к формированию закрытого цикла исследований, где каждый компонент отвечает национальным стандартам безопасности. Это не просто рост терафлопс, это смена парадигмы в научном поиске" Эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов

Технологический суверенитет как фундамент

За разработку кластера отвечает компания Sugon, тесно связанная с Китайской академией наук. Главный триумф инженеров — полный отказ от импортных процессоров и высокоскоростных интерфейсов. Когда весь стек, от материнских плат до софта, собран под одной крышей, вероятность внешнего "отключения" системы стремится к нулю.

Подобная независимость напоминает попытки ученых найти способы сохранения ресурсов в условиях дефицита, будь то накопление солнечного тепла в молекулах или поиск новых подходов в эффективном управлении водными ресурсами. Пекин транслирует мысль: наука требует физической базы, которую не могут отозвать или заблокировать санкциями.

По данным телеканала CCTV, этот узел уже признан самым мощным ресурсом в стране для глубоких научных вычислений. В отличие от привычных чат-ботов, этот кластер заточен под решение задач, где цена ошибки — годы лабораторных экспериментов.

Научный прорыв без ожидания

В национальной лаборатории Чанпин система уже отрабатывает вложенные средства. Моделирование процесса сворачивания белков — задача, на которую раньше уходили десятилетия, — теперь выполняется за считанные дни. Если сравнить это с поиском инопланетных цивилизаций, где ученые внедряют методы анализа молекулярной сложности, становится ясно, что точность расчетов критически важна для прогресса.

Материаловедение и авиация также получили мощный толчок. Инженеры проводят скрининг новых элементов на порядки быстрее, чем раньше, а в аэрокосмической отрасли моделируются потоки воздуха, охватывающие триллионы атмосферных ячеек. Это реальное ускорение прогресса, напоминающее изучение поведения динозавров: когда следы разных эпох пересекаются, важно видеть всю картину сразу.

В то время как США консолидируют свои силы через инициативу Genesis Mission и пытаются сплотить союзников для борьбы с экспортом оборудования, Китай уже перевел свои исследования в практическую плоскость, игнорируя попытки замедлить их развитие.

Демократизация вычислений

Одной мощной железки мало, поэтому Sugon запустила среду OneScience. Это своего рода "интерфейс доступа", который позволяет проводить эксперименты, не погружаясь в дебри программирования. Десятки предзагруженных моделей — это то, что нужно для массового внедрения ИИ в реальную науку.

Как отмечают в профильных ведомствах, этот шаг снижает порог входа. Теперь даже исследователь без глубокого знания архитектуры чипов может запустить сложную симуляцию. Это похоже на то, как микроэлементы в растениях позволяют им обучаться и реагировать на стимулы без центральной нервной системы — инструменты становятся доступнее на базовом уровне.

Конечно, ситуация с турбулентностью процессов в глобальной экономике напоминает и непредсказуемость естественных явлений. Но на текущий момент запуск в Чжэнчжоу — это стратегическая победа Пекина над ограничениями экспортного рынка.

"Отраслевая независимость Китая — это не только чипы, это в первую очередь отработанная логистика вычислительных мощностей. Платформы типа OneScience доказывают, что для инноваций сегодня критически важен доступ к инфраструктуре, а не только высокий интеллект разработчиков. Накопленный за месяцы объем данных подтверждает готовность системы к решению задач национального масштаба" Эксперт в области науки, аналитик Ирина Соколова

Основным вызовом остается масштабируемость и поддержание столь сложных систем без доступа к передовым западным нанотехнологическим решениям в производстве кристаллов.

FAQ

Что такое OneScience?

Это универсальная среда, упрощающая запуск сложных математических моделей без навыков программирования.

В чем особенность кластера?

Он состоит только из компонентов китайского производства и не использует зарубежные чипы.

Кто разработчик решения?

Проект реализован компанией Sugon при участии Китайской академии наук.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов

